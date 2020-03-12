 Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Мыслывому, подозреваемому в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Прокуратура просит суд избрать подозреваемому в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого Сергею Мыслывому меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. По версии следствия, он имел непосредственное отношение к похищению Луценко и Вербицкого на территории Александровской больницы в Киеве ночью 21 января 2014 года.
Выслушав аргументы обвинения и защиты, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.