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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Мыслывому, подозреваемому в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Сергею Мыслывому, подозреваемому в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Прокуратура просит суд избрать подозреваемому в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого Сергею Мыслывому меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. По версии следствия, он имел непосредственное отношение к похищению Луценко и Вербицкого на территории Александровской больницы в Киеве ночью 21 января 2014 года.

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Выслушав аргументы обвинения и защиты, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Мыслывому, подозреваемому в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана 01
Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Мыслывому, подозреваемому в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана 02
Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Мыслывому, подозреваемому в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана 03
Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Мыслывому, подозреваемому в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана 04
Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Мыслывому, подозреваемому в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана 05
Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Мыслывому, подозреваемому в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана 06
Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Мыслывому, подозреваемому в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана 07
Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Мыслывому, подозреваемому в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

Источник: https://censor.net.ua/p3180975
 
   
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Вот как?.. как можно было 5 лет забивать болт на это расследование имея всех силовиков в кармане?! потом удивления - как же это, 45% поддержки просрать, он жеж гетьман, отец нации, чего ж за него не голосуют, вот жеж Томос, вон жеж "Армія" на рекламке написано и все лучшие люди современности на сайтах с покоментной оплатой. Бо не нужно на вопрос "когда будете с коррупцией бороться" отвечать "бох тебе судья, агент кремля". Єто не оправдівает голосование за Бениного малороса но Порох для меня после єтой фразы сгнил и умер как президент.
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