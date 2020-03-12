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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:избиение (9373) Киев (18686) Национальный институт рака (4) Безносенко (1)

 Неизвестные в Киеве напали на главврача Института рака Безносенко: повреждены голова и руки, отложены операции. ВИДЕО+ФОТО

11 марта вечером на главврача Национального института рака Андрея Безносенко было совершено нападения прямо у подъезда его дома.

Об этом Безносенко сообщил у себя в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вечер среды 11 марта выдался не добрый. Около 10 часов вечера на меня совершено нападение у подъезда дома двумя молодчиками", - написал он, добавив, что из-за ушибов головы и ран на руках будет вынужден перенести ближайшие операции.

Неизвестные в Киеве напали на главврача Института рака Безносенко: повреждены голова и руки, отложены операции 01
Неизвестные в Киеве напали на главврача Института рака Безносенко: повреждены голова и руки, отложены операции 02

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Безносенко убежден, что данное нападение связано с конфликтом в Национальном институте рака.

"Не думал, что в 21 веке в столице европейского государства под камерой наблюдения могут так просто напасть на врача, но понимаю что некоторым реально припекает. При жизни ни с кем у меня не было конфликтов, кроме настоящего в Национальном институте рака. Не надо быть "капитаном очевидностью", чтобы понять кем и для чего это сделано. Надеюсь, что раскрытие этого преступления не составит больших проблем для правоохранительных органов", - написал главврач НИР.

Неизвестные в Киеве напали на главврача Института рака Безносенко: повреждены голова и руки, отложены операции 03

Источник: https://censor.net.ua/p3180930
 
 
 Топ комментарии
 
Безносенко убежден, что данное нападение связано с конфликтом в Национальном институте рака. Источник: https://censor.net.ua/p3180930
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Ось про це варто написати з усіма подробицями.
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і як тепер тими пошкодженними руками брати у пацієнтів хабарі за лікування?...
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Безносенко убежден, что данное нападение связано с конфликтом в Национальном институте рака. Источник: https://censor.net.ua/p3180930
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Ось про це варто написати з усіма подробицями.
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Конфликт не в институте.. Конфликт с родственниками больных, с которых эти твари огромные деньги выжимают. Наркомафии и не снились такие прибыли.
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Увы, только настоящая военная Хунта сможет удержать это государство от саморазрушения.
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1) Добровольное отречение Бубочки
2) Новые выборы. Кандидат от националистов - боевой генерал, пользующийся авторитетом в народе. Например, Забродский.
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і як тепер тими пошкодженними руками брати у пацієнтів хабарі за лікування?...
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І що, ви реально вважаєте, що висококваліфікований лікар зобов'язаний вас лікувати за 4000 гривень зарплатні? Риторічне питання.
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Деньги в этом замешаны. И только так.
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Лепила не с того деньги струсил, с понтом за "рак" ?
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Список подозреваемых сокращается. Бил левша т.к. подбит правый глаз. А леворуких 10-15% Неизвестные в Киеве напали на главврача Института рака Безносенко: повреждены голова и руки, отложены операции - Цензор.НЕТ 9828
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Это опухоль от газа, смотрите видео
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ось і дивись відео сам: газ був з лівого ока.
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Покалеченные пациенты или их родственники или перераспределение финансового потока!
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фото на фоне зеленского, думаю не случайность?
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