 С воином 72-й ОМБр Богданом Петренко, умершим в результате полученного в зоне ООС ранения в голову, простятся завтра на Киевщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После отпевания тело Богдана Петренко отвезут к центральной площади Фастова, где состоится прощание с военнослужащим. Похоронят Героя на центральном кладбище Фастова.

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У него остались родители, сестра и маленький сын.ъ