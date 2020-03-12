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 С воином 72-й ОМБр Богданом Петренко, умершим в результате полученного в зоне ООС ранения в голову, простятся завтра на Киевщине. ФОТО

Завтра, 13 марта, в храме села Кощиевка Фастовского района Киевской области, в 11.00 начнется отпевание Богдана Александровича Петренко, 03.01.1997 года рождения, солдата, старшего наводчика гранатометного взвода 72-й отдельной механизированной бригады, который 4 марта в районе населенного пункта Орехово Попаснянского района Луганской области получил крайне тяжелые осколочные ранения головы во время минометного обстрела наших позиций, был эвакуирован в военно-медицинский клинический центр в Харькове, перенес операцию, находился в состоянии комы, и умер 10 марта, не приходя в сознание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После отпевания тело Богдана Петренко отвезут к центральной площади Фастова, где состоится прощание с военнослужащим. Похоронят Героя на центральном кладбище Фастова.

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У него остались родители, сестра и маленький сын.ъ

С воином 72-й ОМБр Богданом Петренко, умершим в результате полученного в зоне ООС ранения в голову, простятся завтра на Киевщине 01

Источник: https://censor.net.ua/p3180914
 
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