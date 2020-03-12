 Дым, сирены и спецтехника: под зданием ВАКС силовики провели учения и отбили попытку штурма. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава аппарата аппарата ВАКС Богдан Крикливенко.

Он обнародовал видео учений, подписав его следующим образом: "Утро в Высшем антикоррупционном суде началось нестандартно".

На видео видно, как правоохранители тренируются оттеснять группу людей. Кроме того используются дымовые шашки.

Позже Крикливенко опубликовал фото с места учений.

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Фото: Крикливенко/Facebook