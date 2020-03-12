 Дым, сирены и спецтехника: под зданием ВАКС силовики провели учения и отбили попытку штурма. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава аппарата аппарата ВАКС Богдан Крикливенко.
Он обнародовал видео учений, подписав его следующим образом: "Утро в Высшем антикоррупционном суде началось нестандартно".
На видео видно, как правоохранители тренируются оттеснять группу людей. Кроме того используются дымовые шашки.
Позже Крикливенко опубликовал фото с места учений.
Т.е. по сути это менты учатся защищать ручные портновские суды от украинцев.
Тренировались...
Такі молодці: карантін ввели, спецпризначенців потренували))
Тому доживемо-побачимо.
Але минулого разу (24 серпня) війшло добре, а такі акції єднають.
іронія - це теж зброя..
А про плани не треба писати на форумах, до цього потрібно бути готовими..
От кого они собираются защищать ВАКС? Неужели от террористов и кацапов?
по факту й подивимося
"Карантин", который ограничивает право на протест, но позволяет массовое нахождение в закрытом общественном транспорте, вводится исключительно для ограничения гражданских прав, а не обеспечения карантина.
Междугороднее сообщение с Киевом перекрыто? Нет.
Метро перекрыто? Нет.
Авиасообщение перекрыто? Нет.
Перемещение людей между районами Киева ограничено? Нет.
До сраки такой карантин.
Щось це "жжжжж" підозріле....
Видимо "возмущенные граждане" скоро пойдут вырывать из лап правосудия величайшего геополитика современности, гиганта мысли и отца украинской демократии.
даже сам А.А.Г. - щиро верил шо финны = братья..... но ученые исследовали ДНК и...... А.А.Г. бы обосрался.
то же было с портретом "идеального солдата" - обосрались. таки да.
и даже, недавно читал шо нашли волосы Евы Браун ииии..... А.А.Г. таки бы обосрался, хотя проверяли ее аж чуть не до колена или подмышки Давида
А то шо может челокк под флажком Лукашенко - "тролль", - так со мной обосрется сраться.
Халва, халва
Тоді й суди не треба обороняти.