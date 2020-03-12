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Все про:майдан (4014) Вербицкий (47) евромайдан (6843) Луценко Игорь (181) преступления против Майдана (111) ГБР (1031)

 ГБР задержало еще одного подозреваемого в похищении и убийстве Вербицкого во время Майдана. ФОТО

Следователи ГБР и СБУ сегодня задержали подозреваемого в участии в преступной организации, которая похитила активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что житель города Белая Церковь Киевской области вошел в преступную группу состоявшую из 9 "титушок", организованной для похищения и запугивания активных участников Евромайдана и незаконного препятствования мирным акциям протеста. 21 января 2014 около 4:00 подозреваемый в составе этой группы похитил из Александровской клинической больницы Киева активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. После этого потерпевшие подвергались пыткам, а Юрий Вербицкий вследствие травм и переохлаждения умер.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, следователи ГБР 10 марта 2020 задержали другого участника этой организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан еще один подозреваемый в похищении и убийстве Вербицкого во время Майдана, - потерпевший Луценко (обновлено)

ГБР задержало еще одного подозреваемого в похищении и убийстве Вербицкого во время Майдана 01
ГБР задержало еще одного подозреваемого в похищении и убийстве Вербицкого во время Майдана 02

Источник: https://censor.net.ua/p3180895
 
   
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21 января 2014 около 4:00 подозреваемый в составе этой группы похитил из Александровской клинической больницы Киева активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. После этого потерпевшие подвергались пыткам, а Юрий Вербицкий вследствие травм и переохлаждения умер.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Источник: https://censor.net.ua/p3180895\\\\\\\\\\\\\\\\

в штатах он бы заимел либо лет 30, либо бесплатное надгробие.
а тут за три годе выйдет и продолжит быть бандитом.
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клоун поменяет на донецкого таксиста скоро...не переживайте
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клоун хотя бы кого то задерживает.
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21 января 2014 около 4:00 подозреваемый в составе этой группы похитил из Александровской клинической больницы Киева активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. После этого потерпевшие подвергались пыткам, а Юрий Вербицкий вследствие травм и переохлаждения умер.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Источник: https://censor.net.ua/p3180895\\\\\\\\\\\\\\\\

в штатах он бы заимел либо лет 30, либо бесплатное надгробие.
а тут за три годе выйдет и продолжит быть бандитом.
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клоун поменяет на донецкого таксиста скоро...не переживайте
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клоун хотя бы кого то задерживает.
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ну да, а откуда же у клоуна был обменный фонд из беркутовцев и прочих убийц, которых клоун же обменял на таксистов и маршруточников?
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не переживаю, как ни странно)
это наверное есть "такса" для убийц и прочего - заплати и попади в список на обмен.
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Нужно менять по всему УК размерность сроков в сторону увеличения при умысле и в составе преступной группы.И против рейдеров -тоже.
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Ну наконец-то...хоть спустя 6 лет начали арестовывать.
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а то 6 лет не арестовывали? при предыдущей власти в тюрьмах и сизо гнили не только рядовые беркуты, но и высокопоставленные уроды типа ефремова. сейчас же всех поотпускали, да еще и отборнейшие гниды, прятавшиеся по заграницам стали спокойно возвращаться и уверенно вести свою преступную деятельность (портновы, лукаши)
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В тюрьмах никто не гнил - не был осужден за 5 лет вообще никто. И против того же Ефремова дело тупо слили - за 5 лет вообще не смогли ничего по сути предъявить при полной доказательной базе.
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"Следователи ГБР и СБУ"

Причем тут Аваков?
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Про ГБР: ДБР затримало ще одного підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану - Цензор.НЕТ 8421

ДБР затримало ще одного підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану - Цензор.НЕТ 4992

Государственное бюро расследований (ГБР) 3 марта 2020 года зарегистрировало уголовное производство в отношении должностных лиц Кабинета министров Украины, которые подозреваются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Речь идет об отмене Порядка формирования цены на электроэнергию, известного как формула "Роттердам+", и принятии Положения о наложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии, утвержденного постановлением Кабмина от 5 июня 2019 года №483, сообщает "Обозреватель".

В результате электроэнергия стала значительно дороже, хотя публично продвигался тезис, что отмена "Роттердам+" и введение нового порядка снизит ее стоимость для потребителей.

Известно, что с заявлением в ГБР обратился эксперт энергорынка Дмитрий Марунич. Он приводит экономический расчет, основой которого являются официальные цифры стоимости закупки угля по старому и новому порядку. Согласно этим расчетам, ущерб составил 4,441 млрд грн.
"Нам продолжают рассказывать о том, какое благо несет новый порядок, но фактически это ручное управление, цель которого - заработать за счет потребителя. Сколько можно "черное" называть "белым"? Цифры говорят сами за себя - электроэнергия стала стоить дороже. Кто-то должен ответить за 4,4 млрд грн, которые переплатили потребители. И это только за второе полугодие 2019 года", - заявляет Марунич.

Также эксперт отмечает, что несмотря на критику, которой подвергалась формула "Роттердам +", стало очевидно, что это был действенный механизм понятного и прозрачного ценообразования на энергетическом рынке Украины. Утвержденный комиссией порядок позволял удерживать цену на уголь для украинских потребителей на уровне 1700 грн за тонну. Сейчас стоимость увеличилась до 1900 грн.

https://ibigdan.livejournal.com/24833564.html
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