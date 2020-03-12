 ГБР задержало еще одного подозреваемого в похищении и убийстве Вербицкого во время Майдана. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что житель города Белая Церковь Киевской области вошел в преступную группу состоявшую из 9 "титушок", организованной для похищения и запугивания активных участников Евромайдана и незаконного препятствования мирным акциям протеста. 21 января 2014 около 4:00 подозреваемый в составе этой группы похитил из Александровской клинической больницы Киева активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. После этого потерпевшие подвергались пыткам, а Юрий Вербицкий вследствие травм и переохлаждения умер.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, следователи ГБР 10 марта 2020 задержали другого участника этой организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого.

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