 В киевском кинотеатре "Флоренция" обнаружили окровавленное тело директора заведения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Сотрудники кинотеатра позвонили в полицию 11 марта около 22:20.

Полицейские рассказали, что окровавленное тело нашли в подсобном помещении сотрудники кинотеатра. Они сразу же вызвали "скорую", но к сожалению, мужчина уже был мертв. При первичном осмотре тела нашли ссадины. Погибшим оказался директор кинотеатра.

Одна из версий, которую рассматривают правоохранители — несчастный случай, так как в помещении, где нашли труп, очень крутые лестничные марши. Возможно он просто упал со ступенек. Мужчине было 53 года. На месте работали медики, патрульные, кинологи и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося и точная причина смерти устанавливается.

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