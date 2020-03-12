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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18669) смерть (6504)

 В киевском кинотеатре "Флоренция" обнаружили окровавленное тело директора заведения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве по адресу проспект Владимира Маяковского, 31 в здании кинотеатра "Флоренция" нашли труп мужчины в крови. Тело находилось на лестничном пролете одного из подсобных помещений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Сотрудники кинотеатра позвонили в полицию 11 марта около 22:20. 

Полицейские рассказали, что окровавленное тело нашли в подсобном помещении сотрудники кинотеатра. Они сразу же вызвали "скорую", но к сожалению, мужчина уже был мертв. При первичном осмотре тела нашли ссадины. Погибшим оказался директор кинотеатра.

Одна из версий, которую рассматривают правоохранители — несчастный случай, так как в помещении, где нашли труп, очень крутые лестничные марши. Возможно он просто упал со ступенек. Мужчине было 53 года. На месте работали медики, патрульные, кинологи и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося и точная причина смерти устанавливается.

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В киевском кинотеатре Флоренция обнаружили окровавленное тело директора заведения 01
В киевском кинотеатре Флоренция обнаружили окровавленное тело директора заведения 02
В киевском кинотеатре Флоренция обнаружили окровавленное тело директора заведения 03
Фото: сайт Информатор

Источник: https://censor.net.ua/p3180868
 
 
 Топ комментарии
 
Не хотів віддавати підприємство?
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Та понятно что сам упал, волонтеры сами убиваются, директора предприятий падают. Привет 90-е.
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Та понятно что сам упал, волонтеры сами убиваются, директора предприятий падают. Привет 90-е.
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Киев -бандитская столица Украины.Одичали нравы населения и барыг.
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Київ перетворили на Даунецьк риганали.
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"спасибо" реформам!! особенно УК, УПК и Админ.кодекса в конце 90-х, как раз под бандитов, бомжей и прочую нечисть..
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мафия работает... встал-упал-встал-упал... со ступенек
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53 года?, просто упал? - анализы-експертизы...
если был трезвый или не очень бухой - расследуйте дальше....
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мои пардоны за тупой вопрос к киевлянам - кинотеатр "Флоренция" ето шо за зверек и где он?
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На зараз це - елітний район (один з..) електорату нинішньої влади: Троєщина. У київському кінотеатрі "Флоренція" виявили закривавлене тіло директора закладу - Цензор.НЕТ 4410 А кінотеатр був доволі непаганим років зо 3 тому.
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Это даже не 90-е....Мы в Африке,господа
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не во всей Африке...
скорее, как в ЮАР...
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