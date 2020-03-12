 В киевском кинотеатре "Флоренция" обнаружили окровавленное тело директора заведения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.
Сотрудники кинотеатра позвонили в полицию 11 марта около 22:20.
Полицейские рассказали, что окровавленное тело нашли в подсобном помещении сотрудники кинотеатра. Они сразу же вызвали "скорую", но к сожалению, мужчина уже был мертв. При первичном осмотре тела нашли ссадины. Погибшим оказался директор кинотеатра.
Одна из версий, которую рассматривают правоохранители — несчастный случай, так как в помещении, где нашли труп, очень крутые лестничные марши. Возможно он просто упал со ступенек. Мужчине было 53 года. На месте работали медики, патрульные, кинологи и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося и точная причина смерти устанавливается.
если был трезвый или не очень бухой - расследуйте дальше....
скорее, как в ЮАР...