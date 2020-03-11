EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  2079  25
Материалы по теме:
Все про:Ахметов (1884) Зеленский (4851) Коломойский (1292) Медведчук (1024) Пинчук (242) Путин (25478) фотожаба (9877) Шмыгаль Денис (86)

 Фея примирения, ошибка пРезидента, новый вектор от олигархов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Фея примирения, ошибка пРезидента, новый вектор от олигархов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Фея примирения

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия", - советник секретаря СНБО Сивохо. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО нас не возьмут, пока вместо реформ у нас предательская болтовня о "внутренних конфликтах", - Бутусов о словах Сивохо

Фея примирения, ошибка пРезидента, новый вектор от олигархов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Не случайно случайный президент

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский появился на обложке The Guardian. ФОТОрепортаж

Фея примирения, ошибка пРезидента, новый вектор от олигархов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Поверьте...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оригинал статьи про Зеленского в The Guardian VS версия ОП: жесткие оценки и комментарии авторов исчезли

Фея примирения, ошибка пРезидента, новый вектор от олигархов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Ошибка пРезидента

Фея примирения, ошибка пРезидента, новый вектор от олигархов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Викторина для премьера

Фея примирения, ошибка пРезидента, новый вектор от олигархов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Водичка для "крымчан"

Фея примирения, ошибка пРезидента, новый вектор от олигархов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Кризис уже закончился?

Фея примирения, ошибка пРезидента, новый вектор от олигархов. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Новый вектор

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3180810
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну да...Было бы так смешно, если б не было так грустно...
 показать весь комментарий
 
 
У тебя прогрессирует вавка, беги к супрунихе, пусть добьет
 показать весь комментарий
 
Увидите, как Юля вместе с нацжонами сольются в зсосе на акциях против продажи земли...
 показать весь комментарий
 
потом они быренько состряпают закон о референдуме - и народ скажет НИ и по земле и по НАТО и по ЕС ...
 показать весь комментарий
 
Почти год оно ПРавит- и все больше вокруг него клейменных буквами ПР , почти год уже не "наживается на крови Порох" НО НЕЛОХ по-преженму использует для пиара все - промолчал о гибели бОльшего количества воинов , чем во время ДО его правления в такие же периоды времени год тому, мизок его не передает ему что война идет, вот он и решил пиарнуться , узаконить чествования погибших в текущее время ... Это ли не пиар на крови? После стольких месяцев умолчания, после унижения воевавших, после неуважения к армии и защитникам !
 показать весь комментарий
 
 
"Не случайно случайный президент"

супер!
 показать весь комментарий
 
ошибка пРезидента

- я в принципі здогадувалась, що в нас резидент замість президента.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх