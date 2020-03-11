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Все про:правоохранительные органы (1086) преступления против Майдана (109) ГБР (1031)

 Проведен следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований провели следственный эксперимент в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Проведен следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской, - ГБР 01

11 марта 2020 г. состоялись следственные действия на улице Институтский в Киеве. Цель эксперимента - установление наиболее вероятного сектора, из которого были произведены выстрелы в потерпевшего участника Майдана работниками правоохранительных органов из имеющегося у них нарезного табельного огнестрельного оружия.

Проведен следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской, - ГБР 02

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Проведен следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской, - ГБР 03

Для подтверждения данных, полученных во время следственного эксперимента, будут назначены комплексные баллистическая и судебно-медицинская экспертизы специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз.

Проведен следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской, - ГБР 04
Проведен следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской, - ГБР 05

Читайте: Сообщено о подозрении по "делам Майдана" экс-главе Днепровского райсуда Киева, - ГБР

"Также в ближайшие дни будут проведены дополнительные следственные эксперименты с участием потерпевших лиц и свидетелей на Майдане Независимости, улицах Институтской и Крещатик в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/p3180799
 
 
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Не пройшло і десяти років як вирішили нарешті провести балистичну експертизу.... Проведен следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской, - ГБР - Цензор.НЕТ 9868
Мабуть американський фільм про злочини "майдану" підштовхнув.
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Мертвому припарки..
Бруківку зняли і дерева спиляли...
І хто ж це зробив??
🤗
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экспериментируйте не на Институцкой, а в подвале, у Деда Лукьяна, над подозреваемыми плоскогубцами и целлофановым кульком!
Сколько можно тянуть? !!!
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Учитывая, что во клаве этого всего стоит Венедиктова и Портновщина, тест покажет, что Небесная Сотня сама застрелилась и поубивала кучу мирных милиционеров.
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Клоуни! 6 років саботажу та замилювання очей. І тут вони надумали провести "слідчий екперимент"!
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