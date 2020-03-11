 Проведен следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
11 марта 2020 г. состоялись следственные действия на улице Институтский в Киеве. Цель эксперимента - установление наиболее вероятного сектора, из которого были произведены выстрелы в потерпевшего участника Майдана работниками правоохранительных органов из имеющегося у них нарезного табельного огнестрельного оружия.
Для подтверждения данных, полученных во время следственного эксперимента, будут назначены комплексные баллистическая и судебно-медицинская экспертизы специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз.
"Также в ближайшие дни будут проведены дополнительные следственные эксперименты с участием потерпевших лиц и свидетелей на Майдане Независимости, улицах Институтской и Крещатик в г. Киеве", - говорится в сообщении.
Мабуть американський фільм про злочини "майдану" підштовхнув.
Бруківку зняли і дерева спиляли...
І хто ж це зробив??
🤗
Сколько можно тянуть? !!!