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 Украинцы и венгры провели совместные учения в Косово, - Минобороны. ФОТО

Военнослужащие, которые входят в состав коллективных международных сил безопасности KFOR (Косово, Республика Сербия), провели совместные учения с военными из Венгрии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АрміяInform.

Украинцы и венгры отработали взаимодействие при обеспечении беспрепятственного движения колонн автотранспорта в местах возможного блокирования.

"По легенде учений личный состав и техника коллективных международных сил безопасности KFOR выдвинулись по заданному маршруту. Условные митингующие, роль которых сыграли украинцы, попытались блокировать движение колонны. Венгерские коллеги профессионально отработали элементы противодействия агрессивным протестующим", — сказано в сообщении.

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После этого украинские саперы со служебной собакой выдвинулись к искусственно созданному завалу. Они должны были найти взрывоопасные устройства и в случае их обнаружения — обезвредить.

"Путепрокладчик на базе тягача БАТ-2 из состава инженерной техники украинского контингента ликвидировал остатки завала, и колонна продолжила движение", — сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие на "отлично" выполнили стоящие перед ними на учениях задачи.

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Украинцы и венгры провели совместные учения в Косово, - Минобороны 01
Украинцы и венгры провели совместные учения в Косово, - Минобороны 02
Украинцы и венгры провели совместные учения в Косово, - Минобороны 03
Украинцы и венгры провели совместные учения в Косово, - Минобороны 04
Украинцы и венгры провели совместные учения в Косово, - Минобороны 05
Украинцы и венгры провели совместные учения в Косово, - Минобороны 06

Источник: https://censor.net.ua/p3180782
 
 
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Ага, думал воевать тренируются а они митинги разгоняют.
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Така Дружба... Добре що пики не натовкли один одному.
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Зеленський вчить мадярів розганяти невдоволених українців? Совпаденіє?
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