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 Ракетный катер ВМС Украины "Прилуки" провел 5-дневный учебно-боевой выход в Черное море. ФОТОрепортаж

На днях ракетный катер ВМС Украины "Прилуки" вернулся в Практическую гавань Одессы после выполнения ряда учебно-боевых задач в Черном море.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ракетный катер ВМС Украины Прилуки провел 5-дневный учебно-боевой выход в Черное море 01

Цель пятидневного выхода корабля в море - обзор надводной обстановки в Черноморском операционной зоне и отработка элементов оценивания второго уровня курсового задания К-2. Удалось выполнить множество корабельных боевых учений и тренировок. В частности экстренное приготовления катера к бою и походу, действия расчетов в проходе узости в условиях сложной обстановки.

Ракетный катер ВМС Украины Прилуки провел 5-дневный учебно-боевой выход в Черное море 02
Ракетный катер ВМС Украины Прилуки провел 5-дневный учебно-боевой выход в Черное море 03

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Ракетный катер ВМС Украины Прилуки провел 5-дневный учебно-боевой выход в Черное море 04

Из-за резкого ухудшения погодных условий (трехбалльный шторм) выполнить практические артиллерийские стрельбы на полигоне боевой подготовки было невозможно, поэтому командование решило отправиться в укрытие в район Тендровской косы. Там экипаж провел корабельно-боевые учения по противоподводно-диверсионной обороне катера на незащищенном рейде. Учились и борьбе за живучесть на переходе морем и стоянке. При возвращении с задания катера сообщили о "самолетах противника", поэтому отработали учения по противовоздушной обороне корабля на переходе морем.

Ракетный катер ВМС Украины Прилуки провел 5-дневный учебно-боевой выход в Черное море 05
Ракетный катер ВМС Украины Прилуки провел 5-дневный учебно-боевой выход в Черное море 06
Ракетный катер ВМС Украины Прилуки провел 5-дневный учебно-боевой выход в Черное море 07

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Ракетный катер ВМС Украины Прилуки провел 5-дневный учебно-боевой выход в Черное море 08

После возвращения "Прилук", в море для выполнения поставленных задач вышли два патрульные катера типа "Island".

Ракетный катер ВМС Украины Прилуки провел 5-дневный учебно-боевой выход в Черное море 09

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Источник: https://censor.net.ua/p3180753
 
 
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