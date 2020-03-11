 В Киеве "герой парковки" обнаружил два отверстия в боковом стекле, похожие на пулевые. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.
"С улицы Юрия Ильенко, 39, на линию 102 поступил вызов. Звонил водитель автомобиля Mercedes (AP9000BC). Он сообщил, что припарковал свой автомобиль, пошел по делам, а когда вернулся - увидел на боковом водительском стекле отверстия, похожие на пулевые", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент правоохранители устанавливают происхождение этих отверстий. Сам же владелец от комментариев отказался.
пускай спасибо скажет что не в пустой голове пули оказались )))
Область упоротых любителей ПР )
(с пластиковым стандартным глушителем её не слышно в городском шуме)
Травмат даже трещины не оставит, разве, что если в резиновый шарик не вставить нарик от подшипника...
це моє глибоке переконання