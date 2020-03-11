 В Киеве "герой парковки" обнаружил два отверстия в боковом стекле, похожие на пулевые. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

"С улицы Юрия Ильенко, 39, на линию 102 поступил вызов. Звонил водитель автомобиля Mercedes (AP9000BC). Он сообщил, что припарковал свой автомобиль, пошел по делам, а когда вернулся - увидел на боковом водительском стекле отверстия, похожие на пулевые", - говорится в сообщении.











Отмечается, что на данный момент правоохранители устанавливают происхождение этих отверстий. Сам же владелец от комментариев отказался.

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