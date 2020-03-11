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 Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18669) парковка (243) стрельба (2608)

 В Киеве "герой парковки" обнаружил два отверстия в боковом стекле, похожие на пулевые. ФОТОрепортаж

В Киеве обстреляли Mercedes, который был припаркован на тротуаре.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

"С улицы Юрия Ильенко, 39, на линию 102 поступил вызов. Звонил водитель автомобиля Mercedes (AP9000BC). Он сообщил, что припарковал свой автомобиль, пошел по делам, а когда вернулся - увидел на боковом водительском стекле отверстия, похожие на пулевые", - говорится в сообщении.

В Киеве герой парковки обнаружил два отверстия в боковом стекле, похожие на пулевые 01
В Киеве герой парковки обнаружил два отверстия в боковом стекле, похожие на пулевые 02
В Киеве герой парковки обнаружил два отверстия в боковом стекле, похожие на пулевые 03
В Киеве герой парковки обнаружил два отверстия в боковом стекле, похожие на пулевые 04
В Киеве герой парковки обнаружил два отверстия в боковом стекле, похожие на пулевые 05

Отмечается, что на данный момент правоохранители устанавливают происхождение этих отверстий. Сам же владелец от комментариев отказался.

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В Киеве герой парковки обнаружил два отверстия в боковом стекле, похожие на пулевые 06

Источник: https://censor.net.ua/p3180748
 
   
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уродов надо воспитывать )))
пускай спасибо скажет что не в пустой голове пули оказались )))
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быдло из Запорожья .
Область упоротых любителей ПР )
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КАЗЕЛ,с крутыми номерами !В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ В ДУПУ !!!!
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это мощная воздушка с пулькой с стальным наконечником!
(с пластиковым стандартным глушителем её не слышно в городском шуме)

Травмат даже трещины не оставит, разве, что если в резиновый шарик не вставить нарик от подшипника...
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В стекло задней двери нужно было дырки делать....оно дороже... а лучше во всех...
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Поспешили, надо было дождаться когда водитель сядет в машину…
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У бидла порушені наслідково-причинні звязки, до поки йому бошку не одіб"ють, воно не зрозуміє натяків
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героїзм має винагороджуватись
це моє глибоке переконання
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судя по всему - машину перепарковал. Или выстрелили не из-за парковки.
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Запорожцы, кто мерина на тротуаре забыл? У Києві "герой паркування" виявив два отвори в бічному склі, схожі на кульові - Цензор.НЕТ 3038
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А адмінпротокол про порушення правил паркування на нього склали?
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там нет 2х метров для свободного прохода пешеходов?
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не будет больше быковать как у себя дома...
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