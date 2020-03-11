 "Голытьба", "бандеровцы", "сволочи", - в Варшаве судят пенсионера, оскорблявшего украинцев в Facebook. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на польскую Gazeta Wyborcza.

Анджею Л. — 67 лет. Все свободное время пенсионер посвящает наполнению и администрированию сайта, посвященного Волынской трагедии. Себя называет "волынянином от плоти и крови".

Несколько месяцев назад Анджея Л. вызвали в прокуратуру из-за постов, который мужчина публиковал в Facebook в течение последних 5 лет. Он обзывал украинцев "сволочами", "бандеровцами" и "голытьбой", оскорблял бывшего президента Украины Петра Порошенко. Прокурор предложил ему принести публичные извинения — мол, таким образом заканчивается 75% подобных дел. Но мужчина отказался это сделать.

"Мой профиль на Facebook — это как будто мой паб. Я там встречаюсь с людьми с похожими интересами, мы обмениваемся мнениями... Мне и в голову не пришло, что кто-то будет за мной шпионить", — заявил подозреваемый судье.

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Он добавил, что "большинство украинцев не заслуживают, чтобы их называли бандеровцами". Но отметил, что "пока мы не уладим вопрос волынской резни, за нее будет отвечать украинский народ".

Прокурор обвинил Анджея Л. в оскорблении по национальному признаку и потребовал для него года заключения с отсрочкой исполнения наказания на год.

Пенсионер в ответ заявил, что это наступление на его свободу слова и что дело было возбуждено "по приказу Киева".

Суд должен вынести приговор в середине марта.

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