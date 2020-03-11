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Все про:Польша (5107) суд (22949) украинцы (3118)

 "Голытьба", "бандеровцы", "сволочи", - в Варшаве судят пенсионера, оскорблявшего украинцев в Facebook. ФОТО

67-летний Анджей Л. обзывал граждан Украины в публичных постах в Facebook и отказался извиниться, заявив, что "дело заказали из Киева". Теперь ему грозит год за решеткой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на польскую Gazeta Wyborcza.

Анджею Л. — 67 лет. Все свободное время пенсионер посвящает наполнению и администрированию сайта, посвященного Волынской трагедии. Себя называет "волынянином от плоти и крови".

Несколько месяцев назад Анджея Л. вызвали в прокуратуру из-за постов, который мужчина публиковал в Facebook в течение последних 5 лет. Он обзывал украинцев "сволочами", "бандеровцами" и "голытьбой", оскорблял бывшего президента Украины Петра Порошенко. Прокурор предложил ему принести публичные извинения — мол, таким образом заканчивается 75% подобных дел. Но мужчина отказался это сделать.

Голытьба, бандеровцы, сволочи, - в Варшаве судят пенсионера, оскорблявшего украинцев в Facebook 01

"Мой профиль на Facebook — это как будто мой паб. Я там встречаюсь с людьми с похожими интересами, мы обмениваемся мнениями... Мне и в голову не пришло, что кто-то будет за мной шпионить", — заявил подозреваемый судье.

Голытьба, бандеровцы, сволочи, - в Варшаве судят пенсионера, оскорблявшего украинцев в Facebook 02

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Он добавил, что "большинство украинцев не заслуживают, чтобы их называли бандеровцами". Но отметил, что "пока мы не уладим вопрос волынской резни, за нее будет отвечать украинский народ".

Прокурор обвинил Анджея Л. в оскорблении по национальному признаку и потребовал для него года заключения с отсрочкой исполнения наказания на год.

Пенсионер в ответ заявил, что это наступление на его свободу слова и что дело было возбуждено "по приказу Киева".

Суд должен вынести приговор в середине марта.

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Голытьба, бандеровцы, сволочи, - в Варшаве судят пенсионера, оскорблявшего украинцев в Facebook 03
Голытьба, бандеровцы, сволочи, - в Варшаве судят пенсионера, оскорблявшего украинцев в Facebook 04

Источник: https://censor.net.ua/p3180674
 
 
 Топ комментарии
 
Я "бандерівець"! І пишаюся цим!
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Даже в Польше!!! За это судят, а у нас не то что не судят, а ещё и 73% малоросов за него голосуют. Вот вам сравнение Европы и Украины "Голытьба", "бандеровцы", "сволочи", - в Варшаве судят пенсионера, оскорблявшего украинцев в Facebook - Цензор.НЕТ 7026
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Если вас называют "бандеровец" - значит вы всё правильно делаете.
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а ти хто? пороховипляток? )) так тебе влаштовує?
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Мнение зебила обо мне мне фиолетово у крапинку..
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Зебил, зебилами называют только тех кто проголосовал за человека который сдавал позиции украинских военных
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модератор! я задав конкретне питання: чому ви не баните тих, хто більшу частину українців називає зебілами? я ж не називаю електорат петюні ****************! а ти починаєш банити! відповідай на питання!
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А що для вас, малоросів, більш образливе - зебіл чи дебіл?
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а що для вас, петіних кремлеботиків, більш образливе, порохосрань чи пороховипляток?
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Тобто "порохосрань, пєтікі" та багато чого іншого- норма? І не переводь тему на вигідний собі напрямок. Зебіл- це визначення не національної ознаки. Так називають самих навіжених адептів зе, які не стримуються у своїх висловах.
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я взагалі не бачу висловів тих, хто голосував за Зеленського на цьому сайті! тому що їх нещадно банять просто за їх думку! я не бачив тут принижень на адресу порохоботів! зате зебіли-зебіли - скрізь!
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Малорос, здесь почти нет тех кто голосовал за малороса, это же не сайт Шария, Медведчука итд
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малорос це ти! я тобі пишу українською мовою! а ти якою?
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давай ти покажеш сторінку, де електорат зеленського принижує тих, хто підтримує пороха! а я покажу купу сторінок, де порохоботи принижують ЗЕелекторат
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Да ладно. Так петины гамадрилы называют тех, кто голосовал не за петю во втором туре.
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Даже в Польше!!! За это судят, а у нас не то что не судят, а ещё и 73% малоросов за него голосуют. Вот вам сравнение Европы и Украины "Голытьба", "бандеровцы", "сволочи", - в Варшаве судят пенсионера, оскорблявшего украинцев в Facebook - Цензор.НЕТ 7026
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... насмотрелся Киселёва - выдающуюся мразь из **********...
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Если вас называют "бандеровец" - значит вы всё правильно делаете.
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Димитрий CrimeaBandera

Если вас называют "бандеровец" - значит вы всё правильно делаете."Голытьба", "бандеровцы", "сволочи", - в Варшаве судят пенсионера, оскорблявшего украинцев в Facebook - Цензор.НЕТ 3679
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Недобитий колонізатор, осадник, пацифікатор.
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Диагноз...волынь головного мозга...его лечить надо...
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ахренеть
не занадто?
рыги на днях всей кодлой в страну агрессора летали
встречались с своими коллегами которые разрешили ввести войска
и хоть бы хер кому
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Ось такі польсі Анжеї орієнтовані на Москву. Як і наші деякі "патріоти", які мусують тему польських злочинів щодо українців. Тут важливо визнати факт і відповідальність деяких структур і осіб, але НАДВАЖЛИВО!!! розібратися у мотивації. Якщо це було реауюеюкцією на злочини сурюпроти них, то це одне, хоча й не алібі. Атюле якщо це свідомі дії щодо зіштовзування двох братніх слов'янських народів лобами в інтересах кацапських угро-фвніа, то це зовсім інша річ.
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Судя по фото - тупорылое создание.
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Давай свое фото, посмотрим на красавца. А дядька просто националист и патриот своей страны.
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А ниче что Цензор опубликовал фото обвиняемого? Заметте, с 2014 года Цензо не публиковал почти ниодного фото росийского боевика или сепара убивавшего наших людей
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"parch", "czekoladowy parchaczenko" (tak Andrzej Ł. pisał o byłym prezydencie Ukrainy).

Це недобите бидло називало Порошенка "парх", "шоколадний пархаченко". В україножерської погані однакова лексика.
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это называется - понаехали.....у нас как и везде есть такие индивидумы, но главное что в польском обществе присуцтвуют моральные принципы закрепленные законодательно которые нарушать нельзя.....
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