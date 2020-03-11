 7-летняя девочка ранила ножом свою бабушку, защищая мать на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммникации Национальной полиции Харьковской области.
В районное отделение полиции поступило сообщение о том, что в отделение реанимации Змиевской больницы с колото-резаными ранениями спины в тяжелом состоянии доставлена 43-летняя жительница села Гениевка.
Полицейские установили, что в тот день пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения ссорилась со своей дочерью. Женщины начали толкать друг друга и хватать за волосы. Свидетелем конфликтной ситуации стал малолетний ребенок. Защищая свою мать, девочка схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов бабушке в спину. Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
И жетончики для игровых автоматов игроманам он лично покупает))))
Обычная бытовуха...
Было...есть и будет
Муссолини вывез триллион вагинов и не удалось поднять урожай шоб Италия экспортировала с.х. продукты!!11 ой( )
А зато у нас за 5 лет ВВП поднимется на 40%!!1(ой, Гончарука выбросили? тогда значит будем слушать шо другой премьер высрет)