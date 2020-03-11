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 7-летняя девочка ранила ножом свою бабушку, защищая мать на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

7-летняя девочка нанесла несколько ударов ножом своей бабушке, которая ругалась с ее матерью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммникации Национальной полиции Харьковской области.

В районное отделение полиции поступило сообщение о том, что в отделение реанимации Змиевской больницы с колото-резаными ранениями спины в тяжелом состоянии доставлена 43-летняя жительница села Гениевка.

Полицейские установили, что в тот день пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения ссорилась со своей дочерью. Женщины начали толкать друг друга и хватать за волосы. Свидетелем конфликтной ситуации стал малолетний ребенок. Защищая свою мать, девочка схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов бабушке в спину. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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7-летняя девочка ранила ножом свою бабушку, защищая мать на Харьковщине, - Нацполиция 01
7-летняя девочка ранила ножом свою бабушку, защищая мать на Харьковщине, - Нацполиция 02
7-летняя девочка ранила ножом свою бабушку, защищая мать на Харьковщине, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3180671
 
 
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3+ новости о насилии над детьми за 2 дня (наличие новостей уровань насилия не меняет), Интересно, это дают повод для создание новой структуры для Авакова или зрадоботы? Я за защиту детей, но я вижу что тут чья-то лапа.
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100% лично РЮКЗАКОВ вложил нож в руку девчушке))))
И жетончики для игровых автоматов игроманам он лично покупает))))

Обычная бытовуха...
Было...есть и будет
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З семирічною дитиною з ножем в руці? Шо то трохи не те.
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Да, не то, но когда в сми резко поднимается какая-то тематика, то это редко совпадение.
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о чем еще можно говорить,если у бабушки в 43 года внучка,которая уже умеет держать в руках нож ,доведя до тяжелого состояния?
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свекруха напідпитку була? Все зрозуміло...
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стала бабушкой в 36? Они что с 16 лет почкуются?
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Там було сумно у селі. Туди-сюди - і ти вже бабуся.
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Там, за річкою Донцем є парне село Гінеївка. Теж у лісах.
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Наверняка, бабушка - доктор философии, мать - доцент кафедры высшей математики, а девочка в свои семь лет выиграла множество олимпиад. Какая замечательная семья. Как же так...
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"Доча скажи шо ти, тібя па малалєцтву нізамітут, ілі біз мами астанішся, ти ж ніхочіш, правда?"
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А зато у нас черноземы!
Муссолини вывез триллион вагинов и не удалось поднять урожай шоб Италия экспортировала с.х. продукты!!11 ой( 7-річна дівчинка поранила ножем свою бабусю, захищаючи матір на Харківщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6561 )
А зато у нас за 5 лет ВВП поднимется на 40%!!1(ой, Гончарука выбросили? тогда значит будем слушать шо другой премьер высрет)
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