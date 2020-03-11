 Делегация ОПЗЖ во главе с Медведчуком и Рабиновичем посетила Госдуму РФ в день, когда Путина сделали "вечным" президентом. ФОТО

Об этом у себя в фейсбуке написал нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кузьмина, целью их поездки является "приближение мира в Украине".

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Напомним, вчера депутат от "Единой России" Валентина Терешкова во время заседания Госдумы по принятию поправок в Конституцию предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции и обнулить сроки после принятия поправок в Основной закон страны.

Путин незамедлительно прибыл в Госдуму согласился на обнуление своих президентских сроков.

11 марта Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении поправки к Конституции, которые предусматривают в том числе "обнуление" отсчета президентских сроков Путина и позволяют ему и в дальнейшем оставаться при власти.