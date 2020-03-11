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 Политика Украины
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Все про:ВР (24531) Кабмин (11823) Шуляк Елена (5) Шмыгаль Денис (75)

 Представитель Кабмина в ВР Шуляк подала в отставку: "Быстро "переобуваться" не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад". ФОТО

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Елена Шуляк подала в отставку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в сети Facebook.

По словам Шуляк, борьба с коррупцией, диджитализация, большая приватизация, большое строительство и прочее - программы, которые навсегда ассоциироваться с правительством Гончарука, скоро принесут Украине много позитива.

"Быстро "переобуваться" не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад, другие правительственные программы и идеи. И дело не в том, что новый Кабмин хуже, чем прошлый. Новому правительству нужен коммуникационщик, который быстро и качественно вникнет в ход всех дел. С предыдущим составом мне удалось это сделать, ведь с Алексеем [Гончаруком] мы работали вместе задолго до его назначения. Несколько лет мы анализировали законотворческие процессы в Украине и совершенствовали их в команде Офиса эффективного регулирования. Именно поэтому в ноябре прошлого года я быстро "включилась" в процесс. Сейчас я не уверена, что смогу повторить этот опыт. А работать без понимания не хочу и не имею морального права", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представитель Кабмина в ВР Шуляк об отставке Гончарука: В связи с информационной атакой он принял такое решение

Представитель Кабмина в ВР Шуляк подала в отставку: Быстро переобуваться не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад 01
Представитель Кабмина в ВР Шуляк подала в отставку: Быстро переобуваться не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад 02

Источник: https://censor.net.ua/p3180637
 
   
 Топ комментарии
 
Крысы бегут на ЗЕленую падаль.

А нормальные просто не хотят работать с этим конченым ЗЕбанарием.
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Крысы бегут на ЗЕленую падаль.

А нормальные просто не хотят работать с этим конченым ЗЕбанарием.
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цапы все равно своих - русоляйтеров назначат ....
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І залишиться Зєлєнскій лише з кварталом. І залишить я їм лише одне - ставмюити і виконувати шоу-програми. Але ж публіка це не оцінить. Бо Вова не грає роль пеюрезидента, а є ним насправді. А це - кардинальна відмінність.
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не боись...русня с сепарами уже застолбили освобождающиеся места.
им бы вот еще генпрокурора пропихнуть...
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Никто не хочет брать на себя ответственность , за всё больше приближающийся всеукраинский кабздец . С назначенными Бубочкой во власть , артистами Квартала , никто не хочет работать . Скоро придётся ему назначать на госдолжности даже уборщиц .. .
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Упростила и отменила строительные нормы и свалила!
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не надо быстро переобуваться, просто смените лабутены на кроссовки.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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