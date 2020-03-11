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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Украинец пытался вывезти за границу почти 11 тыс. медицинских масок. Общая сумма конфиската - 356 тыс. грн, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники обнаружили на дне автомобиля украинца пакеты с контрабандными защитными медицинскими масками в количестве 10 653 шт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Товар перевозил гражданин Украины в автомобиле марки "Фольксваген". Украинец ехал в соседнюю страну через пункт пропуска "Устилуг".

"Во время мероприятий пограничного контроля, учитывая анализ рисков, пограничники вывели автомобиль для дополнительной проверки. В результате осмотра совместно с таможенниками в двойном днище багажника иномарки было обнаружено два специально изготовленных тайника. В них находились одноразовые медицинские маски в общем количестве 10 653 штуки", - сказано в сообщении.

Украинец пытался вывезти за границу почти 11 тыс. медицинских масок. Общая сумма конфиската - 356 тыс. грн, - Госпогранслужба 01

Обнаруженный товар и автомобиль изъяты в установленном порядке. Общая сумма конфиската составила почти 356 000 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники обеспечены медицинскими масками и резиновыми перчатками на 7 суток, - ГПСУ

Украинец пытался вывезти за границу почти 11 тыс. медицинских масок. Общая сумма конфиската - 356 тыс. грн, - Госпогранслужба 02

Напомним, недавно на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда обнаружили более 3500 медицинских масок вблизи границы с Румынией. Их незаконно пытались переправить через участок "зеленой" границы.

Украинец пытался вывезти за границу почти 11 тыс. медицинских масок. Общая сумма конфиската - 356 тыс. грн, - Госпогранслужба 03
Украинец пытался вывезти за границу почти 11 тыс. медицинских масок. Общая сумма конфиската - 356 тыс. грн, - Госпогранслужба 04
Фото: сайт Госпогранслужбы

Источник: https://censor.net.ua/p3180616
 
 
 Топ комментарии
 
А Радуцький вивіз. У нього нічого не конфіскували. Шановне товариство, як ви гадаєте, чому? Бо в возив десятки мільйонів, чи тому, що належить до кола бізнес-партнерів Зє?
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Это фуфло, пусть ловят главных барыг, которые миллионы масок продали.
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А Радуцький вивіз. У нього нічого не конфіскували. Шановне товариство, як ви гадаєте, чому? Бо в возив десятки мільйонів, чи тому, що належить до кола бізнес-партнерів Зє?
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Откуда такая сумма? 36 грн за маску? Ей красная цена 7-8 грн...
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Ціна з урахуванням прогнозу інфляції . А взагалі треба було щоб порушник їх зїв на кордоні
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Це баканов з нефьодовим рахували... у них таке можливо.
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А ********* на границі теж потрібно показувать і декларувать?
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Наступними будуть засоби контрацепції..
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Вы чё, копеечную маску в 32 грн оценили? *******...
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ну я понял . что это сумма вместе с автомобилем
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Кому коронавірус, а кому - матір рідна
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Это фуфло, пусть ловят главных барыг, которые миллионы масок продали.
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Тобто таможня знову знищує експортний потенціал держави, а потім влада плачеться - промисловість падає, бюджет не дозбирують.
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