 Начальник отдела пограничной службы подозревается в крышевании браконьеров в Запорожской области, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По версии следствия, чиновник наладил механизм систематического получения неправомерной выгоды от местных рыбаков и частных предпринимателей, которые занимаются нелегальным рыбным промыслом в акватории Азовского моря.

За ежемесячные взятки начальник отдела "не замечал" масштабной противоправной деятельности. В зависимости от сезона, в том числе и в период нерестового запрета, и величины улова размеры откатов варьировались от 5 до 10 тыс. грн с каждого судна. За отдельную плату чиновник заранее предупреждал злоумышленников о проведении правоохранительными и контролирующими органами рейдов.

Задержали чиновника в центре Бердянска при получении 10 тыс. грн очередной взятки.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Проверяется причастность других должностных лиц службы к коррупционным правонарушениям.

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