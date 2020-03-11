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 Опубликованы фото обстрелянного вчера наемниками РФ автомобиля ВСУ. ФОТОрепортаж

10 марта около 09.30 наемники РФ атаковали из противотанкового комплекса автомобиль украинских воинов в поселке Пески.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.

"Били примерно из района в котором расположены пресловутые "башни близнецы"! Это была спланированная операция, ведь они не могли знать, что именно в то время воины 131-го разведывательного батальона будут ехать бывшей "дорогой смерти", - отметил он.

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Опубликованы фото обстрелянного вчера наемниками РФ автомобиля ВСУ 01
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Опубликованы фото обстрелянного вчера наемниками РФ автомобиля ВСУ 03

"Самое интересное, что за несколько дней до обстрела в Песках, из ПТУР был обстрелян автомобиль воинов ВСУ, который был в зоне видимости врагов, которые находятся непосредственно в ДАП. То есть российские террористы едут по линии огня и методично наносят удары по нашей технике. Интересно, где они теперь выстрелят, или лягут на дно после того, как им удалась акция с нашими разведчиками", - добавил Ухман.

"Свидетели, которые находились неподалеку эпицентра обстрела говорят, что за последние годы этот участок дороги никто из ракет не обстреливал. "Нужно иметь оху..нну технику и быть классным наводчиком, чтобы так попасть" - говорят воины. То есть работает группа российских спецов, которые натренированы и точно знают, что должны делать", - акцентировал журналист.

"Вообще за прошедшие сутки: 3 воинов ВСУ были убиты, еще 11 получили ранения. Украинские военные дали адекватный огневой ответ московским террористам, данные об их потерях уточняются", - продолжил он.

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"Какой вывод можно сделать? Россияне активизировались, руководство нашего государства упорно не хочет замечать этого, нет никакой официальной реакции от так называемого президента, не собираются члены СНБО. В этом случае украинские военные, добровольцы попросту должны действовать по закону войны, когда часть нашей территории захватили оккупанты - убивать всех, без лишних эмоций. Залить украинскую землю, российской кровью. Быть, как турки, которые защищают свою землю и добились в этом значительных результатов. И еще одно, воины ВСУ должны быть осторожными, ведь пребывание на востоке Украины - это не зарабатывание денег и УБД, а настоящая война за свою страну, где в любой момент могут убить", - резюмировал Ухман.

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Источник: https://censor.net.ua/p3180611
 
 
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Бутусов обратился к Зеленскому со следующими словами: «Кровь не перестает литься. В войне не удастся остаться чистенькими, господин президент. Теперь кровь на вас. Это лично ваша ответственность, а вы пассивно молчите, и никаких действий не предпринимаете. Впрочем, активная бездеятельность - это уже стало фирменной политикой действующей власти».
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Нелох мовчить, а на каналах Мертвечука ( нинишнього співкоалициянта Нелоха у ВР) гигочуть Петрсосянз кремлівськимі клоунами побратимами Нелоха
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Нужно официально в етом обвинить *****, Зеленского, Меркель и Макрона. Ето они подписали на нормандских переговорах договоренность из за которой у нас погиблов несколько раз больше солдат чем обменяли
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Зельцман зрадник. Деморалізує армію за планом *****.
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А где Козаки, Варты,..... На газоне ездят на передке. Зеля, зеля......нет слов. Написал бы сам заяву об отставке и щел бы далеко и навсегда.
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