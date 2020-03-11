EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  128  0
Все про:взрыв (4450) граната (739) Одесская область (1933) Нацполиция (11068)

 Во дворе жилого дома на Одесчине взорвали гранату, никто не пострадал, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В городе Рени Одесской области во дворе жилого дома произошел взрыв. Никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа местного отделения полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП.

По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5, ее остатки полицейские направили на экспертное исследование. В результате взрыва никто не пострадал, взрывной волной повреждены окна и фасад дома.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура начала расследование по факту обстрела санитарного автомобиля ВСУ на Донбассе

Во дворе жилого дома на Одесчине взорвали гранату, никто не пострадал, - Нацполиция 01
Во дворе жилого дома на Одесчине взорвали гранату, никто не пострадал, - Нацполиция 02
Во дворе жилого дома на Одесчине взорвали гранату, никто не пострадал, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3180610
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх