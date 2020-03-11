 Один ребенок погиб, еще двух госпитализировали в результате пожара на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Днепропетровской области.
Пожар случился на улице Центральная города Верховцево Верхнеднепровского района.
В результате пожара погиб 1 ребенок и пострадали 2 ребенка: погиб мальчик 2014 года рождения, пострадали мальчик 2016 года рождения и девочка 2019 года рождения.
Пострадавших детей госпитализировали сотрудники скорой медицинской помощи в Каменскую городскую больницу №7.
Огнем повреждены домашние вещи на площади 2 кв.м.
Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области не привлекались.