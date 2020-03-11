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 Один ребенок погиб, еще двух госпитализировали в результате пожара на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТО

В результате пожара в Днепропетровской области погиб один ребенок, еще двух госпитализировали с отравлением угарным газом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Днепропетровской области.

Пожар случился на улице Центральная города Верховцево Верхнеднепровского района.

В результате пожара погиб 1 ребенок и пострадали 2 ребенка: погиб мальчик 2014 года рождения, пострадали мальчик 2016 года рождения и девочка 2019 года рождения.

Пострадавших детей госпитализировали сотрудники скорой медицинской помощи в Каменскую городскую больницу №7.

Огнем повреждены домашние вещи на площади 2 кв.м.

Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области не привлекались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли более 30 человек, на водных объектах - 7, - ГСЧС

Один ребенок погиб, еще двух госпитализировали в результате пожара на Днепропетровщине, - ГСЧС 01
Один ребенок погиб, еще двух госпитализировали в результате пожара на Днепропетровщине, - ГСЧС 02

Источник: https://censor.net.ua/p3180592
 
 
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