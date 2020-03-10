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 58 боевых операций, 100 убитых врагов, ни одной госнаграды, - отчет ударной группы 54-й ОМБр. ДОКУМЕНТ

Ударная группа 54-й отдельной механизированной бригады - одно из самых эффективных и профессиональных подразделений ВСУ.

Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Отчет о 58 боевых операциях ударной группы 54-й механизированной бригады ВСУ. Уникальный (не секретный) отчет публикуется впервые. Это результаты боевых действий подразделения 54-й бригады за время ротаций на фронте в районе Попасной и Троицкого в 2018 и 2019 годах", - сообщил он.

По его словам, ударная группа 54-й ОМБр - одно из самых эффективных и профессиональных подразделений ВСУ.

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"95% операций подтверждены видео с беспилотников и находятся в распоряжении командования.

Потери противника - до 100 убитых, уничтожено и повреждено до 20 единиц боевой техники, более 50 единиц автотранспорта.

Ноль у этого подразделения только в одной графе - боевые награды. Ни одной государственной награды за все эти операции за 2018-2019 годы эти воины от Родины не получили. Были ведомственные знаки отличия, а орденами государство, почему-то, не сочло возможным удостоить. Хотя именно эти мужчины - настоящая гордость нашей армии, ее стержень", - уверен журналист.

Он отметил, что представлений было немало, но они "умерли в ОК "Восток". "Причем поменяли командующего в ОК, а отношение к военнослужащим и в 2018-м, и в 2019-м и уже в 2020-м остается прежним.

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Уважение к воинскому мастерству и внимание к личному составу в ОК "Восток" очень низкое. Командующий получил генеральское звание, но не обращает внимание на тех, благодаря кому он на самом деле это звание получил. Кому новые погоны, а кому… А Героям - слава", - резюмирует Бутусов.

58 боевых операций, 100 убитых врагов, ни одной госнаграды, - отчет ударной группы 54-й ОМБр 01
58 боевых операций, 100 убитых врагов, ни одной госнаграды, - отчет ударной группы 54-й ОМБр 02
58 боевых операций, 100 убитых врагов, ни одной госнаграды, - отчет ударной группы 54-й ОМБр 03
58 боевых операций, 100 убитых врагов, ни одной госнаграды, - отчет ударной группы 54-й ОМБр 04

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58 боевых операций, 100 убитых врагов, ни одной госнаграды, - отчет ударной группы 54-й ОМБр 05

Источник: https://censor.net.ua/p3180562
 
   
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58 боевых операций, 100 убитых врагов, ни одной госнаграды, - отчет ударной группы 54-й ОМБр - Цензор.НЕТ 7922Михайло Ухман
6 год ·

Сьогодні на фронті 2 українських бійця загинули, ще 11 _ отримали поранення.
Російські окупаційні війська відкрили вогонь з артилерії та протитанкових ракетних комплексів.
Тепер подивіться на фото _ це турецький президент прощається із вбитими турецькиими воїнами.

Що робить наш презЕдент, він взагалі є _ цей головнокомандувач?
Тільки будь ласка, давайте не будемо згадувати Порошенка, його не має. Через свою пасивність він зараз в глибокому нокдауні.
Проте є Зеленський і йому на Україну глибоко начхати.
Слава Героям, які не здалися.

58 боевых операций, 100 убитых врагов, ни одной госнаграды, - отчет ударной группы 54-й ОМБр - Цензор.НЕТ 2187
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Кому ещё не ясно на кого работает наш говнокомандующий?
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_Это просто люто возмутительно! Какого уя, бюрократы? Совсем уху ели?! Мрази, бумажные душонки! 58 боевых операций, 100 убитых врагов, ни одной госнаграды, - отчет ударной группы 54-й ОМБр - Цензор.НЕТ 5584
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Очень хорошо сказал одним генеральские погоні деньги почет хотя нифина не сделал , а другим героям слава за пот нерві здоровье , уничтожение врагом и внесение в копилку побед ничего чтоб солдатам оказать уважение и материально и духовно

Гниль совковая как біла так и есть
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Побажаємо смерті москальським окупантам та їх приспішникам.
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Заберіть у Гаді Зірку Героя, яку їй вручив сивочолий Хряк і віддайте комусь з цих хлопців.
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.боните по Банковой ,Грушевского и Козину и вам поставят памятники .
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