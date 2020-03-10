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 СБУ блокировала нелегальный вывоз за границу комплектующих к бронетехнике и военной авиации на $ 1 млн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала механизм незаконного вывоза за пределы нашей страны товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, харьковские коммерческие структуры незаконно ввозили из РФ агрегаты и узлы к бронетехнике и боевых самолетов. На территории нашей страны злоумышленники легализовали запчасти с помощью изготовления фиктивных документов о целевом назначении товаров и их якобы отечественного производства. Затем, действуя в интересах страны-агрессора, коммерсанты отправляли комплектующие в Азию под видом сельхозтехники и электрооборудования.

Правоохранители задержали нелегальный груз в зоне деятельности таможенного поста международного аэропорта "Борисполь".

Среди изъятых товаров военного назначения пока идентифицированы станции питания танковых стабилизаторов, преобразователи систем управления огнем, являющиеся элементами вооружения танков Т-72 и Т-80, а также электрогидравлические клапаны, входящие в состав систем управления боевых самолетов.

Предварительная стоимость обнаруженных военных товаров составляет более $1 млн.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Спецоперация проводилась сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности совместно с Управлением СБ Украины в Харьковской области.

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СБУ блокировала нелегальный вывоз за границу комплектующих к бронетехнике и военной авиации на $ 1 млн 01
СБУ блокировала нелегальный вывоз за границу комплектующих к бронетехнике и военной авиации на $ 1 млн 02
СБУ блокировала нелегальный вывоз за границу комплектующих к бронетехнике и военной авиации на $ 1 млн 03
СБУ блокировала нелегальный вывоз за границу комплектующих к бронетехнике и военной авиации на $ 1 млн 04
СБУ блокировала нелегальный вывоз за границу комплектующих к бронетехнике и военной авиации на $ 1 млн 05

Источник: https://censor.net.ua/p3180495
 
   
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Что без Украинских Запчастей ваши не летают и не ездят , и даже не ползают.
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Запомните фамилию - Шайтан О.В. Это тело временно исполняющий обязанности главы Государственной службы экспортного контроля Украины. Его не назначают Главой службы, но он в свою очередь, осознав какая вкусная и жирная тема под ним - блокирует любые попытки провести конкурс и назначить полноценного Главу Госэкспортконтроля. Именно сейчас при товарище Шайтане в Госэкспортконтроле творится хаос и анархия. Зарплаты у них нищенские по 8-10 тыс. грн. Созданы все условия для процветания коррупции, что собственно и происходит. За бабло Шайтан пропустит все и подпишет любой "экспертный высновок".
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как может этот хлам миллион стоить какие то болванки с муссорки
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Видишь как? русня даже такого хлама сделать не в состоянии.
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Тільки цей хлам прийшов саме з РФі там пройшов їх перевірку служби експортного контролю. А москалі нічого військового в Україну не пропускають.
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Якась дуринця. Вибачте, якщо товар пройшов офіційно з РФ ( а там теж їх служба експортного контролю первіряє , чи є товар військового призначення) і його пропустили, то СБУ вже просто дурницями займається. Більшість деталей будь-якого літака є товаром подвійного призначення. Якщо бронеавтомобілі для ВСУ робляться на базі Форд, Івеко, в бронетранпортерах та БМП використовуються двигуни ЯМЗ, то такі ж йдуть і в цивільні версії..
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