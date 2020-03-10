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Все про:взятка (4918) контрабанда (1939) Львовщина (1856) Мукачево (294) пограничники (1244) СБУ (14429)

 Чиновники Мукачевского погранотряда получали взятки за контрабанду сигарет в Евросоюз, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Теруправлением ГБР, расположенным в городе Львов, блокировали коррупционную схему, организованную должностными лицами Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По версии следствия, должностные лица наладили механизм получения неправомерной выгоды за беспрепятственное перемещение вне установленных пунктов пропуска в Евросоюз оптовых партий контрафактных подакцизных табачных изделий.

Инспектора пограничного отряда, который является одним из активных участников сделки, оперативники спецслужбы задержали рядом с рабочим местом после получения $800 за перемещение через государственную границу почти 23 тысяч пачек контрафактных сигарет. Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленником первого транша.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении.

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются другие участники коррупционной схемы. В частности, проверяется причастность руководства пограничного отряда и сотрудника регионального подразделения УСБУ в прикрытии контрабандных потоков и коррупционных правонарушений.

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Чиновники Мукачевского погранотряда получали взятки за контрабанду сигарет в Евросоюз, - СБУ 01
Чиновники Мукачевского погранотряда получали взятки за контрабанду сигарет в Евросоюз, - СБУ 02
Чиновники Мукачевского погранотряда получали взятки за контрабанду сигарет в Евросоюз, - СБУ 03
Чиновники Мукачевского погранотряда получали взятки за контрабанду сигарет в Евросоюз, - СБУ 04
Чиновники Мукачевского погранотряда получали взятки за контрабанду сигарет в Евросоюз, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3180469
 
 
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Пипец новость. Мукачево - всегда жило не "контрабасе".
Вот только "хлопать" их было проблемно, что оперов меняли конторских, что ОДР....
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Якийсь дурник заліз у справи конторських, ось і зробили на ньому показник.
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Звісно, а на кой хрен вони туди йшли? Тільки не кажіть - кордон захищати. По кордону за 15 тис/в місяць, най Зеленський бігає..
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