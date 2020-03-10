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 Атака оккупантов под Песками: журналист Цаплиенко показал ранения украинских воинов после попадания ПТУР в автомобиль ВСУ. ФОТО

Журналист Андрей Цаплиенко показал, какие ранения получили украинские военные в результате сегодняшней атаки российских оккупантов на грузовик ГАЗ-66 под Песками. Внимание, новость содержит материалы, которые не рекомендуются к просмотру людям с неустойчивой психикой!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Цаплиенко в фейсбуке.

"Долго думал, публиковать ли эти фото. Но, на мой взгляд, ситуация на фронте и, особенно, в тылу, требует того, чтобы общество знало: потери во время "перемирия" приближаются к уровню 2015 года", - написал он.

Атака оккупантов под Песками: журналист Цаплиенко показал ранения украинских воинов после попадания ПТУР в автомобиль ВСУ 01

Напомним, сегодня в результате попадания наемников РФ противотанковой управляемой ракетой в автомобиль украинских воинов в районе Песков (Донецкая область) двое военных погибли, 11 получили ранения разной степени тяжести.

Атака оккупантов под Песками: журналист Цаплиенко показал ранения украинских воинов после попадания ПТУР в автомобиль ВСУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3180468
 
 
 Топ комментарии
 
Де там наш "вирок"?

Там ху#ло миру хоче під Пісками. Нехай сука надягає "бронік" і піде подивиться їм в очі
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Зробымо ъх ще раз разом.... Так зэбики? Ну стоит сказать, что пол армии как бы поддержало вот именно такую доктрину борьбы с оккупантом.
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Читая комменты про великого порошенко - понимаю сколько у нас (на Цензоре) - амеб (существ без мозгов и соответственно - памяти Атака окупантів під Пісками: журналіст Цаплієнко показав поранення українських воїнів після влучання ПТКР в автомобіль ЗСУ - Цензор.НЕТ 5030 .
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Нотариус якобьі с мозгами, тьі не комментьі про "великого Порошенко" читай, тьі читай комментьі про то, какой мерзавец и падонок Зеленский В.А.
А то так не заметишь за чтением что окно возможностей на Ростов закроется
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Янелоху байдуже, він з Софійкою воює.

Зебіли, ви ще й досі усталі ат вайни?
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Якщо "просто перестать стрелять" то, за логікою, треба "штик - у землю" і - по домівках. Щоб не в домовину. Ну, і нехай ідуть до Берліну, нехай повторюють Атака окупантів під Пісками: журналіст Цаплієнко показав поранення українських воїнів після влучання ПТКР в автомобіль ЗСУ - Цензор.НЕТ 7764
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До берлина они не дойдут, бо забздят. Даже до варшавы не дойдут. Даже до Риги не дойдут, бо бздуны. А вот до Киева и Львова дойдут, с таким гавнокомандующим Украины.
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Зе треба повчитися у Ердогана цінити життя своїх солдатів.Що попередник,що цей все шукають якісь шляхи для домовленностей,перший корешував з медведчуком,цей настільки слабий,що як собака дивиться в очі хазяїна і
хоче в них побачити хто зна що.
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Своїх солдатів? Там що, серед тих солдатів є євреї? Там прості українські навіть здебільшого не хлопці, а дядьки. Хоча я сумніваюсь, що Зє! і "своїх" цінував, а вже цих і подавна...
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Зечмо, смотрящее в очко пукину и видящее там мир плевать хотел на Украину и убитых солдат, его задача сдать Украину, это враг и предатель.
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Зелоха на передову, зрадник і колаборант , все що йому доручив український народ , провалено, пора оголошувати імпічмент.
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