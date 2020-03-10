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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:реконструкция (175) ремонт (967) Харьков (4607)

 В Харькове за 24,8 млн грн осовременили здание прошлого века. Теперь оно похоже на МАФ. ФОТОрепортаж

В Харькове на улице Бакулина, 6 отремонтировали фасад здания Научно-исследовательского института экологических проблем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Маяк.

Здание в стиле советского неоклассицизма было построено в 1955 году. Его решили осовременить за 24 миллиона 769 тысяч гривен, стоимость работ указана на сайте публичных закупок.

Так Институт экологических проблем выглядел раньше:

В Харькове за 24,8 млн грн осовременили здание прошлого века. Теперь оно похоже на МАФ 01
В Харькове за 24,8 млн грн осовременили здание прошлого века. Теперь оно похоже на МАФ 02
Фото: сайт Маяк

Фасад полностью видоизменили, облицевав серо-зеленой плиткой и установив пластиковые окна и двери. Теперь о сталинской архитектуре здесь не напоминает ничего. Издание считает, что теперь здание напоминает МАФ, а "к экологическим проблемам добавились эстетические".

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В Харькове за 24,8 млн грн осовременили здание прошлого века. Теперь оно похоже на МАФ 03
В Харькове за 24,8 млн грн осовременили здание прошлого века. Теперь оно похоже на МАФ 04
Фото: сайт Маяк

Как пишет издание "Хмарочос", работы выполняла компания "Фасад-сервис". Эта же компания ремонтировала фасад харьковского Госпрома - памятки раннесоветского конструктивизма.

Фасад Госпрома существенно пострадал во время реконструкции в 2001 году, когда оригинальное остекление заменили стеклопакетами. Из-за этого здание было исключено из списка памятников ЮНЕСКО. К 90-летию Госпрома в 2018 фасад отремонтировали заново, чем, собственно, и занималась компания "Фасад-сервис".

Источник: https://censor.net.ua/p3180448
 
 
 Топ комментарии
 
Было говно, а стало говном зеленого цвета...
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Скоро за зеленый цвет будут бить окна.. Это они поторопились....
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не жалко это советико....
на тюрьму или тифозную больницу было похоже...
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Было говно, а стало говном зеленого цвета...
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Скоро за зеленый цвет будут бить окна.. Это они поторопились....
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Скажу чесно- радянський неокласицизм мені не подобається. Поміняли сіре оздоблення коробки без якихось видатних архітектурних особливостей на пластикову обгортку.
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не жалко это советико....
на тюрьму или тифозную больницу было похоже...
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комусь подобається сірий безрадісний сталінський ампір?
це, типу, взірець смаку?
впевнений, що це якась срана вата не хоче, щоб забували колоніальне минуле
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Є середньовічні сірі будівлі, проте їх споглядання викликає лише захват, а неокласицизм- депресію.
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В даному випадку - уже хрущовський, бо 1955 рік...
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ні, сталінський
можете порівняти будинки 55-го та, скажімо, 52-го років
між ними немає різниці
у 55-му сталіна вже не було, а ампір ще був, як, наприклад, Сталінград
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Ну назвать шедевром архитектуры то что было трудно...то что стало тем более...
Завернули гавно в красивую обертку...В Донецке так перед Евро 2012 хрущебы оборачивали...
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в европах, меняя старые окна на новые пластиковые со всеми их современными свойствами, изготавливают по форме и стилю, точно такие, какими были старые.
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Моет хернес бюджетик потихоньку... Ну вате харьковской он нравится пусть их "обувает."...
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Было похоже на архитектуру, стало похоже на амбар для зерна. А зачем выставлять - такая реставрация - это позорище, хвалиться нечем.
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ну, чому нічим? а славним сталінським минулим? мілйонами вбитих та закатованих рашевіками українців?
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лаптєноге, хто тобі може заборонити тішити себе імперськими казочками про заможних балалаєчників та убогих українців?
мастурбуй, якщо не маєш нормального задоволення
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ти вважаеш, що смоктати хутєнський пуй, як ти, краще за лапу?
ну, про смаки не сперечаюсь
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нє, я вважаю, що ти макака-ідіот. Жертва аборту ішака.
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Ну, если честно что то было не очень. Стало похоже на приватбанк. Вот только одна беда, 24 миллиона грн. налогоплательщиков в жо...у. Это один полностью укомплектованный детский сад. Или не одна спасенная жизнь людей нуждающихся в срочных операциях.
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Сталинський стиль схожий на режим, сірий і однотонний, а коли навколо сіро і убого, бажається веселих кольорів. Це Ушуайя, саме південне місто в світі, поруч Антарктида. У Харкові за 24,8 млн грн осучаснили будинок минулого століття. Тепер він схожий на МАФ - Цензор.НЕТ 3355
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Сталинский стиль был похож на армейский погон - грубый и некрасивый, но с украшениями. А на фасад в Харькове просто распил денег сделали.
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Декоммунизация социалистического ампира.

У Харкові за 24,8 млн грн осучаснили будинок минулого століття. Тепер він схожий на МАФ - Цензор.НЕТ 4713
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У Харкові за 24,8 млн грн осучаснили будинок минулого століття. Тепер він схожий на МАФ - Цензор.НЕТ 1081Як барак не прикрашай, вінлишається бараком. От зразок, досоціалістичного ампіра,
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Відстій повний, можлива переробка за рахунок цих "умельців", хоча скоріш за все об являть себе банкротами, а фасад риганіна повна
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честно, не понятно в чем "шедевральность" здания? осовременили его в стиле Приват-банка - тоже "бездна вкуса".
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По всей стране испоганили уйму архитектурных памятников, а то и просто посносили. Желание что либо улучшить, при бездумном походе, приводит к таким "шедеврам"
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А если еще на кону стоят большие деньги, то фантазии для их "освоения" безграничны. Как и аппетит власть держащих.
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Э-э, шановни, а не было ли это просто покрытие стен теплоизоляцией, для уменьшения расходов на отопление?
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Утеплять сталинку?Деньги просто слямзили и всё.
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Я так понимаю поставили новые окна и обклеили пластиком, а внутри как было так все и осталось.
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Здание конечно и так не очень было, но блин залепить его уродливыми пластиковыми панелями - еще хуже. На советских угрюмых здание отлично смотрятся муралы, на контрасте так сказать. Могли просто его почистить и отдать художнику разрисовать, в 100 раз было бы и красивей и оригинальней.
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