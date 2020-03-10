 В Харькове за 24,8 млн грн осовременили здание прошлого века. Теперь оно похоже на МАФ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Маяк.
Здание в стиле советского неоклассицизма было построено в 1955 году. Его решили осовременить за 24 миллиона 769 тысяч гривен, стоимость работ указана на сайте публичных закупок.
Так Институт экологических проблем выглядел раньше:
Фасад полностью видоизменили, облицевав серо-зеленой плиткой и установив пластиковые окна и двери. Теперь о сталинской архитектуре здесь не напоминает ничего. Издание считает, что теперь здание напоминает МАФ, а "к экологическим проблемам добавились эстетические".
Как пишет издание "Хмарочос", работы выполняла компания "Фасад-сервис". Эта же компания ремонтировала фасад харьковского Госпрома - памятки раннесоветского конструктивизма.
Фасад Госпрома существенно пострадал во время реконструкции в 2001 году, когда оригинальное остекление заменили стеклопакетами. Из-за этого здание было исключено из списка памятников ЮНЕСКО. К 90-летию Госпрома в 2018 фасад отремонтировали заново, чем, собственно, и занималась компания "Фасад-сервис".
на тюрьму или тифозную больницу было похоже...
це, типу, взірець смаку?
впевнений, що це якась срана вата не хоче, щоб забували колоніальне минуле
можете порівняти будинки 55-го та, скажімо, 52-го років
між ними немає різниці
у 55-му сталіна вже не було, а ампір ще був, як, наприклад, Сталінград
Завернули гавно в красивую обертку...В Донецке так перед Евро 2012 хрущебы оборачивали...
мастурбуй, якщо не маєш нормального задоволення
ну, про смаки не сперечаюсь