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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:дети (3881) Нацполиция (11066) Херсон (635)

 Раздели и обливали холодной водой: полиция на Херсонщине спасла от неадекватных матери и бабушки 6-летнюю девочку. ФОТОрепортаж

В Херсоне работники полицейской мобильной группы по реагированию на факты домашнего насилия ГУНП спасли от неадекватных родственников 6-летнюю девочку. Утром мать с бабушкой вывели ребенка в одном нижнем белье на улицу и стали обливать холодной водой при температуре воздуха +4.

Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что о случившемся сообщили соседи, когда услышали крики ребенка, которого облили холодной водой. Прибыв на место, полицейские увидели девочку почти без одежды, замерзшую и грязную, которая не могла говорить от холода. Ребенка одели и успокоили. При этом мать с бабушкой вели себя неадекватно и бросались на окружающих. Полицейские сообщили о происшествии службу по делам детей и вызвали на место врачей.

Полицейские и соцработники осмотрели дом семьи, где не было нормальных условий для проживания ребенка. Помещение не отапливалось, света не было, все стены были в плесени, в комнатах стояла вонь, продуктов питания тоже не было.

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Пообщавшись с 36-летней матерью и 64-летней бабушкой, врачи обнаружили у них признаки психического расстройства и госпитализировали. Ввиду угрозы жизни и здоровью ребенка, полицейские вместе с сотрудниками службы по делам детей составили акты об изъятии девочки из семьи и поместили ее в приют.

После проведения всех необходимых обследований и проверок будет решаться вопрос дальнейшей судьбы девочки, а также возможности ее матери и бабушки воспитывать ребенка.

Раздели и обливали холодной водой: полиция на Херсонщине спасла от неадекватных матери и бабушки 6-летнюю девочку 01
Раздели и обливали холодной водой: полиция на Херсонщине спасла от неадекватных матери и бабушки 6-летнюю девочку 02
Раздели и обливали холодной водой: полиция на Херсонщине спасла от неадекватных матери и бабушки 6-летнюю девочку 03
Раздели и обливали холодной водой: полиция на Херсонщине спасла от неадекватных матери и бабушки 6-летнюю девочку 04

Источник: https://censor.net.ua/p3180403
 
 
 Топ комментарии
 
Думаю, что эта девочка с рождения жила со своими психбольными родственниками в ужасных условиях. Но почему -то никто этого не замечал - ни соседи, ни власть, ни школа, ни медицина. Ну хорошо, хоть сейчас заметили.
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Бедная девочка, когда такое делают с тобой близки,е найти защиту и поддержку становится практически невозможно. Слава богу есть люди среди людей, которые не остались равнодушны к страданию ребенка.
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Ребенка одели и успокоили. Мать с бабушкой вели себя неадекватно, бросались на соседей и несли бред. Источник: https://censor.net.ua/p3180403\\\\\\\\\\\\

Вот это уровень. Ну просто зашкаливает интеллигентность.
Еще бы сказали: они не по мазе фазили и батоны крошили.)
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Думаю, что эта девочка с рождения жила со своими психбольными родственниками в ужасных условиях. Но почему -то никто этого не замечал - ни соседи, ни власть, ни школа, ни медицина. Ну хорошо, хоть сейчас заметили.
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Видно, что семья не очень обеспеченная. Это да. Но это не их проблемы, а общая тенденция государства. А в чём признаки "психболезни" родственников? Обливание водой - это комплекс мероприятий по закаливанию. И это нормально и полезно для организма любого человека, особенно ребёнка.
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При чем тут не очень обеспеченная к издевательствам над ребенком? Вы нормальный? Вам пишут что они психически больные и ведут себя неадекватно, а вы рассуждаете о пользе закаливания. Сами закаливайте своих детей таким образом, а других не вводите в заблуждение.Тролль чертовый.
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У Беркута насмотрелись. Беркут их кумиры...
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Шесть лет признаков психического растройства не было, и тут на тебе.... Тянет на очередное звание или, как минимум, на премию...
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Бедная девочка, когда такое делают с тобой близки,е найти защиту и поддержку становится практически невозможно. Слава богу есть люди среди людей, которые не остались равнодушны к страданию ребенка.
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У дівчинки рано чи пізно психічні розлади теж випливуть...
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не обязательно. наша психика не так плохо сконструирована.
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ага, нема здорових - йє необслєдовані. Псіхи повсюду, а в дурдомі ті, хто попався
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но латентные психи, при умелом их дирежировании заводят массы. прошлые телесеансы массовых психозов, как пример.
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Дурной и неадекватеной бабке дали когда-то право плодится, она и родила дочку идиотку! Вопрос о НЕДЕЕОСПОСБНОСТИ /ограничению их прав/ и институте ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА - это краеугольный вопрос 90% всех бед человечества!
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Ребята, эти новости - для проведения темы "закона о домашнем насилии".
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100% согласен. Нужен ещё один орган, куда можно будет устраивать своих родственников и друзей. Домашнее насилие их интересует меньше всего, а вот картинка - это да..., нужно показать обществу, что без них наступит апокалипсис и родители просто будут издеваться над своими детьми.
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У нас ведь за детей беспокоятся не родители, а полиция. Она и мать, и отец. Она поможет определить ребёнка в нужное учреждение, подскажет нужный вектор развития...
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