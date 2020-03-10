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Все про:контрразведка (233) Россия (75134) СБУ (14426) Черниговщина (626)

 Контрразведка СБУ пресекла вывоз в РФ комплектующих к радиолокационным станциям. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила в Черниговской области незаконную переправку в Россию комплектующих к военным радиолокационным станциям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Товары двойного использования, подлежащие государственному экспортному контролю, были изъяты на международном пункте пропуска "Сеньковка". По предварительной информации, обнаруженные предметы являются комплектующими, которые предназначены для использования в военной радиолокационной технике.

Контрразведка СБУ пресекла вывоз в РФ комплектующих к радиолокационным станциям 01
Контрразведка СБУ пресекла вывоз в РФ комплектующих к радиолокационным станциям 02

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По данному факту следователями СБУ начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Операция проводилась совместно с пограничниками.

Источник: https://censor.net.ua/p3180394
 
   
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А кто руководит СБУ в таких операциях? Баканов же не в счет?
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Залишилось знайти ті самі разукомплектовані РЛС які 100% по папірцях проходитимуть як працюючі
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магнетроны которые в кацапии и производятся.....
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а пропукінська бидлота щиро вірить що фєдєрастія "дєлаіт і можит фсьо" Контррозвідка СБУ припинила вивезення в РФ комплектуючих до радіолокаційних станцій - Цензор.НЕТ 9260
для довідки ВВП США 20.4трлн $ USA і ВВП штата Каліфорнія 3трлн а ввп фєдєрастії 1.7трлн що складає 8.4% від США... та 75% від лише ОДНОГО штату США..
чи не "канкурєнти" Контррозвідка СБУ припинила вивезення в РФ комплектуючих до радіолокаційних станцій - Цензор.НЕТ 9260
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