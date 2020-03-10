 Контрразведка СБУ пресекла вывоз в РФ комплектующих к радиолокационным станциям. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Товары двойного использования, подлежащие государственному экспортному контролю, были изъяты на международном пункте пропуска "Сеньковка". По предварительной информации, обнаруженные предметы являются комплектующими, которые предназначены для использования в военной радиолокационной технике.
По данному факту следователями СБУ начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Операция проводилась совместно с пограничниками.
для довідки ВВП США 20.4трлн $ USA і ВВП штата Каліфорнія 3трлн а ввп фєдєрастії 1.7трлн що складає 8.4% від США... та 75% від лише ОДНОГО штату США..
чи не "канкурєнти"