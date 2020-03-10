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Все про:боеприпасы (1315) Луганщина (4293) СБУ (14426) тайник (51)

 Два тайника с противотанковыми и минометными минами обнаружены на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области два места незаконного хранения военных средств поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Из тайника, обустроенного вблизи линии разграничения в окрестностях поселка Трехизбенка, правоохранители изъяли одиннадцать противотанковых мин ТМ-62 общим весом 83 кг тротила, более тридцати снарядов АС-30 и гранатомет ПГ-7.

Другое место противоправного хранения оружия и боеприпасов сотрудники СБУ обнаружили в Лисичанске. Средства поражения хранились в частном гараже, который, по оперативной информации, принадлежал бывшему участнику незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

Из тайника правоохранители изъяли четыре минометные мины, две тротиловые шашки общим весом 400 граммов, шесть гранат Ф-1 и патроны калибра 7,62 мм.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Два тайника с противотанковыми и минометными минами обнаружены на Луганщине, - СБУ 01
Два тайника с противотанковыми и минометными минами обнаружены на Луганщине, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3180389
 
 
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просто "черные копатели" захотели покопаться не только в земле, но и на службе у Уйла.
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Минометная мина, ну надо же. Минометная мина для миномёта и её минометания из миномета
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