 Люстрированный в 2015 году прокурор Киева Юлдашев приступил к работе, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Во вторник, 10 марта 2020, Сергей Юлдашев провел первое совещание с коллективом столичной прокуратуры, поздравил с успешным завершением двух этапов аттестации и призвал к совместной и эффективной работе", - говорится в сообщении.
"Уверен, что мы всегда найдем взаимопонимание", - отметил прокурор.
В 2015-м Генеральная прокуратура уволила прокурора Киева Сергея Юлдашева в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (о люстрации).
Как известно, Юлдашев работал одним из руководителей прокуроры Луганской области во времена Януковича. В марте 2015 года Генпрокуратура открыла уголовное дело против Юлдашева по обвинению во взяточничестве. Юлдашев тогда назвал уголовное производство против него личной местью замгенпрокурора Баганца.
https://censor.net.ua/news/3178621/lyustrirovannyyi_prokuror_kieva_yuldashev_vosstanovlen_v_doljnosti_s_vyplatoyi_kompensatsii
https://censor.net.ua/news/3154340/uvolnenie_ukrainskih_gosslujaschih_na_osnovanii_zakona_o_lyustratsii_privelo_k_narusheniyu_ih_prav_espch
По этому делу ЕСПЧ единогласно установил: нарушение статьи 6 § 1 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел трех первых заявителей на национальном уровне, и нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции по всем пяти заявителям.Источник: https://censor.net.ua/n3154340
Давай просто подождём и посмотрим на будущее. Я ставлю на то что всех их восстановят.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/87795350?fbclid=IwAR1P9O_VtcM1tT8H5rAfF7J2H3ryHHHu1U6vYy9OqqoMpRnHkanoXU1jS4M