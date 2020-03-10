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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Люстрированный в 2015 году прокурор Киева Юлдашев приступил к работе, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Сергей Юлдашев, который приказом Генерального прокурора восстановлен в должности прокурора города Киева в соответствии с решением Днепропетровского окружного административного суда от 25.02.2020 г., приступил к исполнению служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Во вторник, 10 марта 2020, Сергей Юлдашев провел первое совещание с коллективом столичной прокуратуры, поздравил с успешным завершением двух этапов аттестации и призвал к совместной и эффективной работе", - говорится в сообщении.

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"Уверен, что мы всегда найдем взаимопонимание", - отметил прокурор.

Люстрированный в 2015 году прокурор Киева Юлдашев приступил к работе, - прокуратура 01
Люстрированный в 2015 году прокурор Киева Юлдашев приступил к работе, - прокуратура 02

В 2015-м  Генеральная прокуратура уволила прокурора Киева Сергея Юлдашева в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Как известно, Юлдашев работал одним из руководителей прокуроры Луганской области во времена Януковича. В марте 2015 года Генпрокуратура открыла уголовное дело против Юлдашева по обвинению во взяточничестве. Юлдашев тогда назвал уголовное производство против него личной местью замгенпрокурора Баганца.

Источник: https://censor.net.ua/p3180388
 
 
 Топ комментарии
 
Жалко Гитлер застрелился. Мог бы сейчас через суд реабилитироваться и вернуть свою должность
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Это решение ЕСПЧ. Их (люстрированных) скоро всех вернут на работу с компенсациями морального ущерба и не полученной ЗП.
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Блин, надо было сначала ЕСПЧ люстрировать
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Причём тут я? На Цензоре была новость. ЕСПЧ признал люстрацию незаконной. И на других сайтах.
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Навіщо ти брешеш? Рішення ЄСПЛ виплатити кожному по 5000 євро.Про поновлення на посаді рішення не було.
https://censor.net.ua/news/3154340/uvolnenie_ukrainskih_gosslujaschih_na_osnovanii_zakona_o_lyustratsii_privelo_k_narusheniyu_ih_prav_espch
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Ты не понимаешь? По мнению ЕСПЧ решение об увольнении было незаконным.
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Ось тобі рішення ЄСПЛ: ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5000 евро в возмещение морального вреда. Суд также приговорил 1500 евро первому заявителю и по 300 евро второму и пятому заявителям на каждого на возмещение судебных расходов. Источник: https://censor.net.ua/n3154340
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Врете.

По этому делу ЕСПЧ единогласно установил: нарушение статьи 6 § 1 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел трех первых заявителей на национальном уровне, и нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции по всем пяти заявителям.Источник: https://censor.net.ua/n3154340
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Ты тоже не понимаешь. ЕСПЧ принял решение о незаконности увольнения. Если ты их не восстановишь местным судом, они снова подадут в ЕСПЧ. И это будет гораздо хуже.
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Дай посилання на це: ЕСПЧ принял решение о незаконности увольнения.
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Ты сейчас будешь играть словами. Оба мы понимаем, что на разных сайтах новости подаются по разному. Про одни сайты ты будешь говорить, что они предатели. Про другие сайты скажешь, что там нет именно такой фразы.

Давай просто подождём и посмотрим на будущее. Я ставлю на то что всех их восстановят.
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А хіба я про це сперечаюся? Просто не треба в черговому косяку зебідьної влади звинувачувати ЄСПЛ.
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ЕСПЧ может принять решение о денежной компенсации, если нарушены права человека. Восстановить на работе может только местный суд

http://reyestr.court.gov.ua/Review/87795350?fbclid=IwAR1P9O_VtcM1tT8H5rAfF7J2H3ryHHHu1U6vYy9OqqoMpRnHkanoXU1jS4M
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А походження статків цього вилупка вже ні кого не бентежать?
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какие все зайки в костюмчиках насрать ему на голову..
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Молодцы, к пердецу возвращаемся. Когда уже майдановцев сажать будем?
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Жалко Гитлер застрелился. Мог бы сейчас через суд реабилитироваться и вернуть свою должность
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Вы намекаете, что мёртвые не кусаются? В 2014-м надо было думать...
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Генпрокуратура открыла уголовное дело против Юлдашева по обвинению во взяточничестве. /Юлдашев восстановлен в должности решением суда/"Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса.-Соврал шибздик.
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Зе, из тебя уже судьи сделали лоха. А то "Я не лох, я не лох!".
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скоро бубочка мымориал антимайдану торжественно откроет...
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