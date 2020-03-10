 Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом со ссылкой на La Repubblica сообщает Цензор.НЕТ.
Люди скупают мыло, дезинфицирующие средства и алкоголь
Также пользуются спросом картофель, печенье, молоко, сахар и мука.
Супермаркеты в течение ночи привлекли дополнительных работников, чтобы контролировать очереди. В Палермо пришлось привлекать полицию, чтобы избежать столкновений.
В то же время местные власти призывают людей не паниковать, поскольку магазины будут открыты, несмотря на карантин.
Агентство AFP также опубликовало снимки центральной части Рима, сделанные сегодня утром.
По последним данным сервиса для отслеживания распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса, жертвами коронавируса в мире стали 4026 людей. Из них 3024 смерти зафиксированы в Китае, 463 - в Италии, 237 - в Иране, 54 - в Южной Корее, 30 - в Испании, 30 - во Франции.
Более подробную информацию о ситуации с коронавирусом в мире читайте здесь.
Зеленая гнида Коломойши пойдет на фейковый карантин и военное положение, чтобы остановить протесты против дерибана земли, но ему это не поможет.
оказывается, через 1 месяц протесты против продажи земли наберут обороты и власть будет вводить фейковый карантин прикрываясь несуществующим вирусом. и военное положение (подозреваю тоже из-за несуществующего вируса) для подавления протестов против рынка земли.
Все это увидим через 1 месяц
такой литературный талант пропадает, человеку бы книжки писать, может Дарья Донцова нуждается в помощнике вдохновителе...
Його хрєн за хрєн спіймаєш.
Разіна Степана нам тільки і не вистачало!
раджу швидко мовчки купувати у мене, бо скоро буде по 50
залишилось 200-300 кг
Вибачай! Це - тільки жарт.
В борьбе за это.
Так что лучше с бронежилетом!
Супермаркеты в течение ночи привлекли дополнительных работников, чтобы контролировать очереди. В Палермо пришлось привлекать полицию, чтобы избежать столкновений.Источник: https://censor.net.ua/p3180377
а до речі - який бик зжере пів-відра за день? може хіба що Валуєв) по чверті обіцяти потрібно, а за хорошу поведінку - стакан бурачанки зверху.
Такое впечатление что в Италии вообще нет правительства, и никто не желает остановить этот хаос и шабаш.
Такі мудаки, як ти!
Чтобы делать выводы, нужен сравнительный расклад по отношению к тяжёлым вирусным инфекциям, например по отношению к кори. Настоящая катастрофа - это бубонная чума, оспа, тиф, холера. Там где смерть почти гарантирована.
А от короновируса прививок нет, но и без них 2%, а не семь.
https://twitter.com/FKracism/status/1237176534391238656
Для тех, кто сможет ходить)))
Друзья, не ездите сейчас в Европу!
Мы вас очень любим, и очень рады, когда вы к нам приезжаете, - но сейчас нельзя.
Кто может - читайте новости на иностранных языках. Кто не может - мы, те, кто получает информацию из первых рук, объясним, переведем, поможем. Пожалуйста, не игнорируйте проблему и не помогайте ей разрастаться и дальше. Будьте теми, кто помогает ее решать. К счастью, для этого есть, в частности, один очень простой способ.
Я не собиралась об этом писать вообще, но уже трое дорогих френдов написали о том, что бояться не стоит. Конечно, бояться не стоит. Нужно спокойно, ответственно и бесстрашно - помочь остановить распространение вируса. Отменить ненужные поездки. Чем дороже вам обойдется это решение (я знаю, многие из вас долго планировали, долго копили, надеялись, верили) - тем благороднее оно будет с вашей стороны.
Проблем из-за вируса сейчас в основном две, и я постараюсь их вам описать.
Первая проблема - санитарная. В Италии уже два дня назад не хватало аппаратов для искусственной вентиляции легких. Это значит, что их не хватало и новым больным, и тем, у кого вообще-то совсем другая болезнь. В Италии не хватает мест в реанимации. Не только тем, у кого коронавирус, а и тем, у кого, например, сердечный приступ. В Италии не хватает врачей и медперсонала. Многие заболевшие приезжали на скорой помощи - и заражали персонал больницы и других больных (это не единственная причина нехватки медперсонала, но одна из; у меня есть знакомые медики и медсестры в Италии, им правда очень тяжело). Да, очень многие заболевшие смогут выздороветь. Но процент выздоравливающих снижается. Потому что когда нет мест и нет медперсонала - выздороветь труднее. А количество заболевших - все увеличивается и увеличивается. Не идет на спад, нет, и не стабилизируется - только увеличивается.
Вторая проблема - экономико-политическая. И тут я вам скорее расскажу про Францию. Карантин - это мощный удар по экономике: это трагедии и отдельных людей (потерявших работу или бизнес), и государства в целом. Поэтому французское государство ведет себя осторожно: например, Диснейленд не стали закрывать, он же на открытом воздухе, там же, вроде бы, никто слюной-то не обменивается (прим. автора: в принципе, во Франции неприлично лизать поручни аттракционов, но я все равно подозреваю, что тот, кто принял это решение, никогда не видел маленьких детей). Сегодня обнаружили вирус у одного из работников. Скольким людям он успел его передать - неизвестно. В городе (в смысле - собственно Париже) заражено несколько работников транспорта. Что же делать с транспортом - опять закрывать, как во время забастовки? Но транспортная компания и так в огромных убытках, как раз после забастовки. И это не проблема кошелька директора - это проблема ремонта составов, путей и станций, проблема зарплат, оплачиваемых отпусков по беременности и много чего еще. Одного кошелька на это не хватит.
Но принять решение - это полбеды. Настоящая беда - это то, как граждане это решение примут. Демократия сложная штука. Когда французское правительство запретило собираться в количестве больше 5000 человек - желтые жилеты тут же пообещали собираться количеством 4999 человек. Сегодня запрещено собираться в количестве больше 1000. Многие французы рассматривают это как удар по свободе собраний. И действительно, как тут устраивать демонстрации? Серьезная проблема, обе стороны по-своему правы.
О своем личном опыте могу сказать следующее. Администрация кампуса, где я живу, не знает, что делать. Я вхожу в оргкомитет по культурным мероприятиям моего корпуса (попала туда случайно, но это отдельная история). Вчера директор встретился с нами, чтобы объяснить ситуацию. Он сказал: у нас случаев еще нет, но будут, паниковать рано, но жить, как будто ничего не происходит, тоже нельзя. Постарайтесь никуда не ездить. Постарайтесь быть разумными. И ооочень оочень осторожно добавляет - ну, пока что нас на карантин не закрывают... (пока что).
Именно потому, что директора, политики и даже министры здравоохранения не знают, что именно говорить и приказывать, - не ориентируйтесь на конкретные меры карантина. Они случайны, они плод неуверенных решений, непопулярных и о двух концах. Не они ваш главный ориентир, а знание о распространении вируса и вообще - информация.
В Милане мэр организовал бесплатный аперитив на площади - «Скажем нет вирусу! Скажем нет панике!» Вместе с ним чокался сприцем секретарь демократической партии. Сияющий здоровьем. Он так и продолжал сиять здоровьем через два дня, когда оказалось, что он - носитель вируса.
Потому что этот чертов вирус может не иметь симптомов. Но даже без симптомов он передается.
Его занесли в Индию - итальянские туристы. В индийских деревушках большие проблемы с аппаратами для вентиляции легких. Его занесли в Исландию - исландцы, побывавшие в Италии и Австрии. Население Исландии - 300 000 человек, это даже не квартал Милана, это гораздо меньше.
На острове Искья просят: не приезжайте к нам, у нас одна скорая помощь на весь остров!
Вы уверены, что хотите быть частью этой жуткой хроники?
Может быть, лучше остаться дома? Дочитать наконец непрочитанные книги. Ответить на все е-мейлы. Позвонить бабушке, пожилой маме, двоюродному дедушке, у которого день рождения, троюродному племяннику, сдавшему на права. Погулять на природе - кое-где уже весна, можно пойти на нее посмотреть своими глазами. Выучить иностранный язык, до которого все руки не доходили. Вышить блузку на лето. Написать роман. Дописать статью. Волонтерить на расстоянии - ведь фондам нужны и переводчики-фрилансеры, и много кто еще.
И потом, когда карантин пойдет на спад, а экономика начнет выползать из той ямы, в которую она сейчас летит, - сказать себе, что вы внесли свой тяжело давшийся, но очень важный вклад в эту большую победу.
У меня только недавно появилась возможность снова ездить в командировки. Я бы хотела - и должна бы была - сидеть в мадридской библиотеке. Это действительно важно для моего исследования. Но я отменила все передвижения; и вместо этого предложила итальянским коллегам, у которых университет на карантине, записать аудиоматериалов для их студентов. Мне бы хотелось по возможности (именно по возможности, на идеал совсем не претендую) быть среди тех, кто делает сложную ситуацию легче, переносимее, человечнее, несмотря ни на что.
Поэтому я написала для вас весь этот текст. Мне бы хотелось найти и вас среди этих людей.
Riva Evstifeeva (ФБ)
Ценз, а мона на видео свой логотип как-то прозрачней выдавать то, не прочитать же текст?
Да и потом - видео же не ваши коры снимали? Это вроде нарушение авторских прав?
-Я
-Буду за вами. А шо там дають?
Рано ты исключил вась Донбасс из Украины, пэдриот.
Число больных короновирусом в Эстонии достигло 10 человек. Их отпустили по домам.
Население Эстонии 1,3 млн. чел. Самая богатая и продвинутая республика из бывших советских, но эстонская медицина это прежде всего бизнес.
Белоруссия - 10 млн. чел., сейчас 6 больных.
Лукашенко выстроил государство, которое заточено прежде всего на чиновников и силовиков, но в случае эпидемии эти избыточные госструктуры работают гораздо масштабнее, чем в демократическом государстве.
Из-за одного студента моментально на дистанционное обучение переводят большой университет. Госпитализировано несколько сотен человек близких контактов. Под медицинским наблюдениемнесколько тысяч людей контактов 2-го уровня и прибывших из эпидемиологически неблагоприятных регионов. Ограничены массовые мероприятия и вообще в стране режим боевой готовности.
И конечно белорусские данные нельзя сравнивать с российской или польской статистикой, в которых фигурируют только тяжелые случаи, а остальные проходят, как ОРВИ.
https://twitter.com/SapperCrutch/status/1237295377608556544
Симпсоны предсказывали, чтоlDonaldTrump умрет от #coronavirus, вызванного его собственной некомпетентностью в координации реакции на вспышку в США?