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 Фоторепортаж, За рубежом
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 Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Италии после объявления карантина в связи с коронавирусом жители ряда городов в панике отправились в супермаркеты, в результате чего возникли огромные очереди.

Об этом со ссылкой на La Repubblica сообщает Цензор.НЕТ.

Люди скупают мыло, дезинфицирующие средства и алкоголь

Также пользуются спросом картофель, печенье, молоко, сахар и мука.

Супермаркеты в течение ночи привлекли дополнительных работников, чтобы контролировать очереди. В Палермо пришлось привлекать полицию, чтобы избежать столкновений.

В то же время местные власти призывают людей не паниковать, поскольку магазины будут открыты, несмотря на карантин.

Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах 01
Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах 02
Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах 03
Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах 04
Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах 05

Читайте также: МИД советует украинцам временно отказаться от поездок в Италию

Агентство AFP также опубликовало снимки центральной части Рима, сделанные сегодня утром.

Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах 06
Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах 07
Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах 08

Читайте также: Люди будут возвращаться из Италии на Пасху, от этого проникновение в страну коронавируса может увеличиться, - иммунолог Лапий

По последним данным сервиса для отслеживания распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса, жертвами коронавируса в мире стали 4026 людей. Из них 3024 смерти зафиксированы в Китае, 463 - в Италии, 237 - в Иране, 54 - в Южной Корее, 30 - в Испании, 30 - во Франции.

Более подробную информацию о ситуации с коронавирусом в мире читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/p3180377
 
 
 Топ комментарии
 
через 1 месяц тоже самое в Украине.
Зеленая гнида Коломойши пойдет на фейковый карантин и военное положение, чтобы остановить протесты против дерибана земли, но ему это не поможет.
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Треба не соромитись і їсти багато цибулі і часнику, щоб навколо тебе стояв страшний штин, тоді не тільки люди до тебе не наблизяться і всіляки віруси, а навіть мухи будуть падати , складаючи крильця.))
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через 1 месяц тоже самое в Украине.
Зеленая гнида Коломойши пойдет на фейковый карантин и военное положение, чтобы остановить протесты против дерибана земли, но ему это не поможет.
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ты лучше оцени размах мысли!
оказывается, через 1 месяц протесты против продажи земли наберут обороты и власть будет вводить фейковый карантин прикрываясь несуществующим вирусом. и военное положение (подозреваю тоже из-за несуществующего вируса) для подавления протестов против рынка земли.
Все это увидим через 1 месяц
такой литературный талант пропадает, человеку бы книжки писать, может Дарья Донцова нуждается в помощнике вдохновителе...
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Через месяц все будут стоять раком на полях и огородах, что посеешь, той и пожнёшь, если не звиздют.
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я использую плоскорез и мотоблок, раком стоять не хочу, плоскорезом можно работать практически не нагибаясь
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Это говорится образно, люди заняты будут сельхозработами.
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только огород уже Бене принадлежит и ТНК Монсанто. Можете для них посеять.
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Так это и есть Беня, он уже писал на Цензоре что землю скупает... Или косит под Беню...
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Через місяць Степан Разін тут буде Монікою Лєвінські.
Його хрєн за хрєн спіймаєш.
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Нужно открывать мини-производство марлевых повязок и продавать через интернет-магазины, на ebay по всему миру.
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Степан, ти не заблукав, часом?
Разіна Степана нам тільки і не вистачало! Карантин в Італії: спорожнілий Рим і величезні черги в супермаркетах - Цензор.НЕТ 5643
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я хочу щоб вороги заблукали у лісі і згинули
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Так надо назваться Иваном Сусанином, а не Степкой.
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Да Италии в этом году трудно придется, хотя скорее всего скоро как и в Китае эпидемия пойдет на спад.
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Треба не соромитись і їсти багато цибулі і часнику, щоб навколо тебе стояв страшний штин, тоді не тільки люди до тебе не наблизяться і всіляки віруси, а навіть мухи будуть падати , складаючи крильця.))
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продаю картоплю 35 грн/кг
раджу швидко мовчки купувати у мене, бо скоро буде по 50
залишилось 200-300 кг
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А сам? Невже підхопив?
Вибачай! Це - тільки жарт.
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а тебе было бы норм скончаться в конвульсиях при малейшем контакте с вирусом который даже не видно ???
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Блин, ну хоть бы одна хорошая новость про этот вирус. только успокоишься - опять что-нибудь выдадут, ну как нарочно.
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Кстати на видео большинство людей без всяких масок и это при том что ежедневно заражаются тысячи а умирает сотня.
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Их тоже убедили, что маска не помогает. Зачем бронежилет, если могут попасть в голову
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При попадании в голову сразу смерть или как минимум потеря сознания, при попадании в живот часто долгая и мучительная смерть.
Так что лучше с бронежилетом!

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а президент Италии уже назвал своих граждан дикунами и жителями Средневековья..., как это сделал Зеленский?

Супермаркеты в течение ночи привлекли дополнительных работников, чтобы контролировать очереди. В Палермо пришлось привлекать полицию, чтобы избежать столкновений.Источник: https://censor.net.ua/p3180377
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А они тоже пытались забить потенциальных больных камнями?
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коли криза загостриться, можна буде їхати до мене на дачу за пів-відра картоплі в день і койкомісе, не самий поганий розклад
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шо, двох рабів донбаських вже з'їв шолі?)
а до речі - який бик зжере пів-відра за день? може хіба що Валуєв) по чверті обіцяти потрібно, а за хорошу поведінку - стакан бурачанки зверху.
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Пол ведра картошки в день ето дох,я. Во время кризиса холопы готовы работать за пол стакана водки и пол квашеного огурца
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Кто-то усиленно создаёт и распространяет панику. Статистика умерших по возрастным группам есть ? Старый человек вообще имеет хорошие шансы помереть от простудного вируса, или от кори (если не привит) и т.д.
Такое впечатление что в Италии вообще нет правительства, и никто не желает остановить этот хаос и шабаш.
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Южане всегда были пылким на страсти народом, а они ещё и латыняне. Просто торреро какие-то.
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Та хто ж її росповсюджує?
Такі мудаки, як ти!
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Есть статистика. Смертность выше по всем группам. У молодых 2% у пожилых 60+ до 10% . У обычного гриппа 0,2% - 1 %.
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"Гриппы" бывают разные - от лёгкого ОРВИ до "испанки", которая ничем не лучше этого коронавируса.
Чтобы делать выводы, нужен сравнительный расклад по отношению к тяжёлым вирусным инфекциям, например по отношению к кори. Настоящая катастрофа - это бубонная чума, оспа, тиф, холера. Там где смерть почти гарантирована.
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По сравнению с "Испанкой" все остальное детский сад
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Бубонная чума, при которой 100% смертность - детский сад ?
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У привитых - да.
А от короновируса прививок нет, но и без них 2%, а не семь.
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Франция. Пассажир мажет слюной поручи в общественном транспорте .
https://twitter.com/FKracism/status/1237176534391238656
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Вы можете дать статистику смертности от кори для непривитого населения ? Вполне допускаю что коронавирус окажется менее летальным.
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В то же время местные власти призывают людей не паниковать, поскольку магазины будут открыты, несмотря на карантин.Источник: https://censor.net.ua/p3180377

Для тех, кто сможет ходить)))
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Магазины работают только до 18-20. А не как в Украины рабы круглосуточно, вот и очереди.
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Супермаркеты - до 20-00. Некоторые до 21-00.
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Мелкие магазинчики в индусов могут допоздна работать, супермаркеты по сравнения с Украиной, до 20.Выходное если не ошибаюсь не работаю вообще.
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В выходные, в норме, работают в субботу весь день, в воскресенье до 13-00. В часто и в воскресенье весь день. Особенно в период праздников. Или как на видео в Риме - написано *365 дней в году*. А коммерческие центры работают всегда, за искл. 1,01, Пасхи и Рождества.
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Письмо с той стороны

Друзья, не ездите сейчас в Европу!
Мы вас очень любим, и очень рады, когда вы к нам приезжаете, - но сейчас нельзя.
Кто может - читайте новости на иностранных языках. Кто не может - мы, те, кто получает информацию из первых рук, объясним, переведем, поможем. Пожалуйста, не игнорируйте проблему и не помогайте ей разрастаться и дальше. Будьте теми, кто помогает ее решать. К счастью, для этого есть, в частности, один очень простой способ.
Я не собиралась об этом писать вообще, но уже трое дорогих френдов написали о том, что бояться не стоит. Конечно, бояться не стоит. Нужно спокойно, ответственно и бесстрашно - помочь остановить распространение вируса. Отменить ненужные поездки. Чем дороже вам обойдется это решение (я знаю, многие из вас долго планировали, долго копили, надеялись, верили) - тем благороднее оно будет с вашей стороны.
Проблем из-за вируса сейчас в основном две, и я постараюсь их вам описать.

Первая проблема - санитарная. В Италии уже два дня назад не хватало аппаратов для искусственной вентиляции легких. Это значит, что их не хватало и новым больным, и тем, у кого вообще-то совсем другая болезнь. В Италии не хватает мест в реанимации. Не только тем, у кого коронавирус, а и тем, у кого, например, сердечный приступ. В Италии не хватает врачей и медперсонала. Многие заболевшие приезжали на скорой помощи - и заражали персонал больницы и других больных (это не единственная причина нехватки медперсонала, но одна из; у меня есть знакомые медики и медсестры в Италии, им правда очень тяжело). Да, очень многие заболевшие смогут выздороветь. Но процент выздоравливающих снижается. Потому что когда нет мест и нет медперсонала - выздороветь труднее. А количество заболевших - все увеличивается и увеличивается. Не идет на спад, нет, и не стабилизируется - только увеличивается.

Вторая проблема - экономико-политическая. И тут я вам скорее расскажу про Францию. Карантин - это мощный удар по экономике: это трагедии и отдельных людей (потерявших работу или бизнес), и государства в целом. Поэтому французское государство ведет себя осторожно: например, Диснейленд не стали закрывать, он же на открытом воздухе, там же, вроде бы, никто слюной-то не обменивается (прим. автора: в принципе, во Франции неприлично лизать поручни аттракционов, но я все равно подозреваю, что тот, кто принял это решение, никогда не видел маленьких детей). Сегодня обнаружили вирус у одного из работников. Скольким людям он успел его передать - неизвестно. В городе (в смысле - собственно Париже) заражено несколько работников транспорта. Что же делать с транспортом - опять закрывать, как во время забастовки? Но транспортная компания и так в огромных убытках, как раз после забастовки. И это не проблема кошелька директора - это проблема ремонта составов, путей и станций, проблема зарплат, оплачиваемых отпусков по беременности и много чего еще. Одного кошелька на это не хватит.
Но принять решение - это полбеды. Настоящая беда - это то, как граждане это решение примут. Демократия сложная штука. Когда французское правительство запретило собираться в количестве больше 5000 человек - желтые жилеты тут же пообещали собираться количеством 4999 человек. Сегодня запрещено собираться в количестве больше 1000. Многие французы рассматривают это как удар по свободе собраний. И действительно, как тут устраивать демонстрации? Серьезная проблема, обе стороны по-своему правы.
О своем личном опыте могу сказать следующее. Администрация кампуса, где я живу, не знает, что делать. Я вхожу в оргкомитет по культурным мероприятиям моего корпуса (попала туда случайно, но это отдельная история). Вчера директор встретился с нами, чтобы объяснить ситуацию. Он сказал: у нас случаев еще нет, но будут, паниковать рано, но жить, как будто ничего не происходит, тоже нельзя. Постарайтесь никуда не ездить. Постарайтесь быть разумными. И ооочень оочень осторожно добавляет - ну, пока что нас на карантин не закрывают... (пока что).
Именно потому, что директора, политики и даже министры здравоохранения не знают, что именно говорить и приказывать, - не ориентируйтесь на конкретные меры карантина. Они случайны, они плод неуверенных решений, непопулярных и о двух концах. Не они ваш главный ориентир, а знание о распространении вируса и вообще - информация.
В Милане мэр организовал бесплатный аперитив на площади - «Скажем нет вирусу! Скажем нет панике!» Вместе с ним чокался сприцем секретарь демократической партии. Сияющий здоровьем. Он так и продолжал сиять здоровьем через два дня, когда оказалось, что он - носитель вируса.
Потому что этот чертов вирус может не иметь симптомов. Но даже без симптомов он передается.
Его занесли в Индию - итальянские туристы. В индийских деревушках большие проблемы с аппаратами для вентиляции легких. Его занесли в Исландию - исландцы, побывавшие в Италии и Австрии. Население Исландии - 300 000 человек, это даже не квартал Милана, это гораздо меньше.
На острове Искья просят: не приезжайте к нам, у нас одна скорая помощь на весь остров!
Вы уверены, что хотите быть частью этой жуткой хроники?
Может быть, лучше остаться дома? Дочитать наконец непрочитанные книги. Ответить на все е-мейлы. Позвонить бабушке, пожилой маме, двоюродному дедушке, у которого день рождения, троюродному племяннику, сдавшему на права. Погулять на природе - кое-где уже весна, можно пойти на нее посмотреть своими глазами. Выучить иностранный язык, до которого все руки не доходили. Вышить блузку на лето. Написать роман. Дописать статью. Волонтерить на расстоянии - ведь фондам нужны и переводчики-фрилансеры, и много кто еще.
И потом, когда карантин пойдет на спад, а экономика начнет выползать из той ямы, в которую она сейчас летит, - сказать себе, что вы внесли свой тяжело давшийся, но очень важный вклад в эту большую победу.
У меня только недавно появилась возможность снова ездить в командировки. Я бы хотела - и должна бы была - сидеть в мадридской библиотеке. Это действительно важно для моего исследования. Но я отменила все передвижения; и вместо этого предложила итальянским коллегам, у которых университет на карантине, записать аудиоматериалов для их студентов. Мне бы хотелось по возможности (именно по возможности, на идеал совсем не претендую) быть среди тех, кто делает сложную ситуацию легче, переносимее, человечнее, несмотря ни на что.
Поэтому я написала для вас весь этот текст. Мне бы хотелось найти и вас среди этих людей.

Riva Evstifeeva (ФБ)
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Международные аэропорты Милана Malpensa и Linato закрыты. Скоро закроют и другие.
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Арабоитальянцы всю свинину раскупили?)))

Ценз, а мона на видео свой логотип как-то прозрачней выдавать то, не прочитать же текст?
Да и потом - видео же не ваши коры снимали? Это вроде нарушение авторских прав?
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Разве это очереди, вот при совке были очереди по 100-300человек, буквально за всем, что появлялось на прилавках, в основном перед крупными праздниками.
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-Хто крайній?

-Буду за вами. А шо там дають?
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Так и было, сначала занимали потом спрашивали, жуткое время было, народ не знал, что можно жить лучше.
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И даже когда подходила очередь и оказывалось что дают совсем не то что тебе нужно все равно покупали, потому что дехвицит. У моих родителей до сих пор полный чердак етого говна, хрусталей и чайников не нужных
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А зато мы всех защищалеее!!!111 И суповые наборы были вкусные, и гайки с завода были более приятней, более теплей что-ли чем у этих буржуев. И "Жигули" были лучше чем "Фиат" то.... ой А зато насфсебаялесь!!!111(бросается к портрету Вошдя)
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Прально. Во время епидемии всегда нужно бежать в магазин и становиться в очередя Карантин в Італії: спорожнілий Рим і величезні черги в супермаркетах - Цензор.НЕТ 2672
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Подешевел банковский процент на ссуду -* 0,7* в данный момент..
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В Макаронії великий шухер. Де там Лєнка-дамбасянка?
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Отлично, надеюсь на Бога.
Рано ты исключил вась Донбасс из Украины, пэдриот.
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Да, 20 лет назад уехала, чтоб дать будущее моим детям. И прижилась.
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неправильно розумієш - влада перетворила неньку Україну ,котра дбає про свій народ навіть не в мачуху..так хто від кого здриснув?
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Очередь в любом супермаркете всегда! Но в период эпидемии не впускают всех сразу, чтоб избежать толпы (бо'льший риск заражения). Перед входом ставят гель - дезинфектант для рук.
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Я бы не бугагакала на твоём месте , а задумалась о *твоём собственном* ближайшем будущем. Земля - маленькая планета с суперразвитым транспортом.
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от тока не нада нас пугать своим приездом. сиди там.
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Мне больше не к кому ехать в Украину. Не приеду никогда. Будьте спок.
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Когда я здесь в одной статье писал что скоро все городские ломанутся в село от коронавируса и за продуктами, меня высмеяли.
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А надо бы в церковь, Аллах, или кто там щас главный - зощетит и нокормит же? Или я "маловерю"?
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Які продукти? В деяких селах навіть хліб привозний.
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Ну и кто им доктор? Ну с хлебом понятно монополисты вывезли и за бугор продали. Ну другие продукты и мяско должны быть у хорошего хозяина.
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Государство и эпидемия

Число больных короновирусом в Эстонии достигло 10 человек. Их отпустили по домам.
Население Эстонии 1,3 млн. чел. Самая богатая и продвинутая республика из бывших советских, но эстонская медицина это прежде всего бизнес.

Белоруссия - 10 млн. чел., сейчас 6 больных.
Лукашенко выстроил государство, которое заточено прежде всего на чиновников и силовиков, но в случае эпидемии эти избыточные госструктуры работают гораздо масштабнее, чем в демократическом государстве.
Из-за одного студента моментально на дистанционное обучение переводят большой университет. Госпитализировано несколько сотен человек близких контактов. Под медицинским наблюдениемнесколько тысяч людей контактов 2-го уровня и прибывших из эпидемиологически неблагоприятных регионов. Ограничены массовые мероприятия и вообще в стране режим боевой готовности.
И конечно белорусские данные нельзя сравнивать с российской или польской статистикой, в которых фигурируют только тяжелые случаи, а остальные проходят, как ОРВИ.
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Жадібна до грошей туристів влада сама винна.
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Разве то очереди? Вот очереди какие должны быть!!!
Карантин в Італії: спорожнілий Рим і величезні черги в супермаркетах - Цензор.НЕТ 3740
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Похороны Трампа.
https://twitter.com/SapperCrutch/status/1237295377608556544

Симпсоны предсказывали, чтоlDonaldTrump умрет от #coronavirus, вызванного его собственной некомпетентностью в координации реакции на вспышку в США?
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Если маски не помогают, зачем тогда их носят врачи?
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