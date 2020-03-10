 Самоизоляция и звонок врачу: Минздрав дал рекомендации вернувшимся из стран со случаями COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

В частности, в опубликованной инфографике говорится, что если на протяжении последних 14 дней вы вернулись из страны со вспышкой коронавируса или общались с инфицированным, нужно сообщить об этом своему семейному врачу. В случае подозрения на наявность болезни, будет вызвана бригада медпомощи для сдачи необходимых анализов.

В каждой области существует горячая линия, на которую можно обратиться с любыми вопросами по COVID-19. Звонить нужно на номер 1545.

Читайте также: Минздрав Беларуси подтвердил новые случаи инфицирования COVID-19, общее количество заболевших - 9

По последним данным сервиса для отслеживания распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса, жертвами коронавируса в мире стали 4026 людей. Из них 3024 смерти зафиксированы в Китае, 463 - в Италии, 237 - в Иране, 54 - в Южной Корее, 30 - в Испании, 30 - во Франции.

Более подробную информацию о ситуации с коронавирусом в мире читайте здесь.