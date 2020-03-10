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 Общество, Здоровье
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 Самоизоляция и звонок врачу: Минздрав дал рекомендации вернувшимся из стран со случаями COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения разработало рекомендации, которые помогут снизить риск возможного заражения окружающих вирусом COVID-19 теми, кто вернулся из стран со вспышкой данной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

В частности, в опубликованной инфографике говорится, что если на протяжении последних 14 дней вы вернулись из страны со вспышкой коронавируса или общались с инфицированным, нужно сообщить об этом своему семейному врачу. В случае подозрения на наявность болезни, будет вызвана бригада медпомощи для сдачи необходимых анализов.

В каждой области существует горячая линия, на которую можно обратиться с любыми вопросами по COVID-19. Звонить нужно на номер 1545.

Самоизоляция и звонок врачу: Минздрав дал рекомендации вернувшимся из стран со случаями COVID-19 01

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По последним данным сервиса для отслеживания распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса, жертвами коронавируса в мире стали 4026 людей. Из них 3024 смерти зафиксированы в Китае, 463 - в Италии, 237 - в Иране, 54 - в Южной Корее, 30 - в Испании, 30 - во Франции.

Более подробную информацию о ситуации с коронавирусом в мире читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/p3180369
 
 
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Мда это вам не Израиль, там без разговоров всех прилетающих в карантин на 2 недели. За уклонение от карантина уголовная ответственность.
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Давайте каждый день список стран со вспышками коронавируса!
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Угу, у нас так: Если я заболел, то пусть и другие тоже выкусят, я шо, лох? кхи-кхи(бежит в торговый центр)
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"Самоізоляція і дзвінок лікарю" - це як, замуровувати себе як монахи? І навіщо дзвонити лікаря, може краще до крематорію?
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tZE inform

@tZEinform

·32 мин

Вот так бывает в стране где нет президента и правительства. Черновицкая область в лице ОГА и Обласной Рады - ЗАПРОСИЛО ПОМОЩИ у Всемирной организации здравоохранения по вопросу эпидемии ! Вова уверенно превращается в маленькое "никто и звать его никак..."
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