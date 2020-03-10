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Все про:Госпогранслужба (3674) Единая Россия (245) запрет (1386) Россия (75134)

 Члену "Единой России" с медалью "За возвращение Крыма" запретили въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба. ФОТО

Члену "Единой России" с медалью "За возвращение Крыма" пограничники отказали во въезде и запретили посещать Украину сроком на 3 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Иностранец, гражданин России, прилетел вчера рейсом из Минска в аэропорт "Жуляны". Во время мероприятий пограничного контроля россиянин 1965 года рождения заявил, что прибыл в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РФ", - говорится в сообщении.

В ходе дополнительной проверки пограничники установили, что данное лицо является членом политической партии "Единая Россия", представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в г. Ногинск, имеет награды от Президента и Госдумы РФ, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медаль "За возвращение Крыма".

По результатам пограничного контроля пограничники отказали иностранцу в пропуске через границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. О данном лице также были проинформированы подразделения СБУ.

В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Певцу и флейтисту из РФ запрещен въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированных Крыма и Донбасса, - Госпогранслужба. ФОТО

Члену Единой России с медалью За возвращение Крыма запретили въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/p3180341
 
 
 Топ комментарии
 
так він прилетів - чому його не схопили на обмін полоненими ?
за запитами роіськи наших комбатів інтерпол затримує, а ми ворогів відпускаємо.
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Можна было арестовать и на обменный фонд. Зачем упускать такую возможность когда рашистские диверсанты сами в руки идут
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Прибить медаль к голове гвоздем 100 мм и впустить.
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так він прилетів - чому його не схопили на обмін полоненими ?
за запитами роіськи наших комбатів інтерпол затримує, а ми ворогів відпускаємо.
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Цього "медаліста" треба було закопати на адмінкордоні Криму навічно.
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Ой, ой...
От подадуть наші керманичі на чолі з Бубачкай водичку в Крим - не тільки медальки від фуйла отримають.
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Прибить медаль к голове гвоздем 100 мм и впустить.
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Эх небрежно наши пограничники относятся к потенциальному обменному фонду
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Можна было арестовать и на обменный фонд. Зачем упускать такую возможность когда рашистские диверсанты сами в руки идут
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Пока таких Ху..в сажать не будем дела не будет. Есть же статья за посягательство на территориальную целостность медаль к делу и на 10 лет львовских лагерей.
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Поляки такі затяті евродрузі)))
Гугл транслейт: в Україні ->>> na Ukrainie. На Україні...
Поляки також не вважають Україну за державу, а лише за ділянку землі.
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Тому що поляки та москалі погані, чи з нашою Державою щось не так?
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вони І про Угорщину так само кажуть.. na Węgrzech і про Литву na Litwie
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а что станет через три года ? медальку сдаст и покается ?
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Дебилы. Давно нужно было приравнять наличие этой медальки как к доказанному факту преступления и давать уголовный срок.
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При Порошенко вся эта мразота сидела на жопе ровно,а при Бубочке как к себе домой. Дегенераты-вы сделали это вместе
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Росія знищує українську ідентичність в Криму - правозахисниця....украинская идентичность знищуєця и на юго востоке Украины, Московия не жалеет денег на бывшую колонию Украину,в надежде вернуть ей в московское стойло. Члену "Єдиної Росії" з медаллю "За повернення Криму" заборонили в'їзд в Україну на три роки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3822
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А государство Украина продолжает финансировать русскоязычные учебные заведения с бюджета страны,а эти деньги могли бы перенаправить на Украинскую армию.
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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що не впустили і заборонили це дуже добре але таких персонажів з медалями за поверненя криму треба автоматично заарештовувати і встановлювати їх героїчний шлях з подальшим позбавленням волі за заслугі пєрєд атєчєствам
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Если так относиться к врагам, то он скоро вернётся, но уже с медалькой за возвращение Киева или Львова.
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Единомышленники - члены "Единой РоSSии", члены, у которых всего по единой мысли.
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какой-то абсурд... военному преступнику отказали, пожурили и запретили... так и вижу, приходит Гудериан в д. Дубосеково и спрашивает, мол, а где тут 28 героев панфиловцев. А ему в ответ - а нахера тебе, Гудериан. А тот в ответ, мол, хочу в мацквабад поойти, там, мол, у меня коммерческий интерес имеется. А еще у меня медаль за взятие Бреста...
Пляяяя, вот он, военный преступник. Сомнеия? Задержите, как кацапы Гриба, и пускай живет в кутузке до завершеия следствия. Всё равно зебня обменяет на таксюка или лугандонского малюту скуратова...
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Наши разведчики ходят за линию фронта рискуют своими жизнями и в большинстве случаев жертвуют ими, чтобы добыть росийского боевика для обмена. А ети твари пограничники тупо берут и отпускают легкую добычу. А потом воете что рашисты схватили в очередной раз наших людей а нам ненакого менять. Страна предателей и *********
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А почему бы его не судить, дать срок и отправить в РФ без посадки?
Приехал повторно - посадили на 15 лет.
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Верх маразма. Его необходимо было арестовать и судить. И если уж запрещать въезд, так пожизненно.
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Кстати, если таких субчиков арестовывать, то они перестанут сюда переться, как мухи на мёд.
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Думаю що таких осіб потрібно якщо вже депортувати то вносити в спеціальний список з безстроковою забороною (до особистого розпорядження).
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