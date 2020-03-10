 Члену "Единой России" с медалью "За возвращение Крыма" запретили въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Иностранец, гражданин России, прилетел вчера рейсом из Минска в аэропорт "Жуляны". Во время мероприятий пограничного контроля россиянин 1965 года рождения заявил, что прибыл в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РФ", - говорится в сообщении.

В ходе дополнительной проверки пограничники установили, что данное лицо является членом политической партии "Единая Россия", представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в г. Ногинск, имеет награды от Президента и Госдумы РФ, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медаль "За возвращение Крыма".

По результатам пограничного контроля пограничники отказали иностранцу в пропуске через границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. О данном лице также были проинформированы подразделения СБУ.

В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.

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