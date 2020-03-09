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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:СИЗО (1158) Харьков (4607) пенитенциарная служба (179) Малюська Денис (51)

 Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

9 марта министр юстиции Денис Малюська посетил с инспекционной проверкой без предупреждения СИЗО и колонию №25 в Харькове.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению министра, в СИЗО Харькова - "стандартно бедновато, но без провалов. Пищу можно есть". Также он отметил, что некоторые заключенные находятся в СИЗО без приговора длительное время. 

Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове 01
Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове 02
Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове 03
Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове 04

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Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове 05

"Местный рекордсмен - женщина, обвиняемая в заказе убийства, 8 лет в СИЗО, приговор в силу не вступил", - сообщил Мальська.

Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове 06
Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове 07

Колония №25, по словам министра юстиции является "флагманом "красных" тюрем". Доход производственных мощностей при учреждении - около 15 млн гривен в год.

Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове 08
Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове 09

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Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове 10

"Камеры", которым позавидуют санатории; зимний сад с искусственным водоемом с рыбками и ракушками; свиньи, которым во время "часа сна" включают классическую музыку, дисциплинарный изолятор как сказочный домик и многое другое", - написал Малюська.

Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове 11
Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове 12
Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове 13
Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове 14
Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове 15

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Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове 16

Министр отметил, что намерен продолжать "держать в тонусе" своими визитами украинские колонии и СИЗО.

Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове 17

Источник: https://censor.net.ua/p3180293
 
 
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Судя по жовтоблакитній смужці, дід воював в УПА.
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це правильно , в школу вони вже точно не підуть ...
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