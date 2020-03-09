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Все про:акция (2014) Винница (488) УПЦ МП (1028) церковь (1075) шествие (114) COVID-19 (588)

 Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице. ФОТОрепортаж

Несколько тысяч верующих Московского патриархата (МП) 8 марта приняли участие в крестном ходе в Виннице.

Как говорится в пояснениях сути акции, крестный ход - "традиционная реакция церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы, эпидемии, чрезвычайно актуальна в условиях распространения по миру коронавируса", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Вежа.

Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 01

Верующие МП собрались у Воскресенского храма на Хмельницком шоссе. Колонна проследовала до Спасо-Преображенского собора (ПЦУ), где как раз шла служба.

В конце концов сторонники МП расположились на площади Шевченко, где поставили столы, на которые разместили иконы. Там прошел молебен во главе с митрополитом УПЦ МП Варсонофием.

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По информации пресс-службы Винницкой епархии МП, в шествии приняли участие 7 тысяч человек. Отметим, что в публикации ничего не говорится о "традиционной реакции церкви" на эпидемии или коронавирусе, отмечается лишь "8 марта, в первое воскресенье Великого поста - Торжества Православия - прошел молитвенный крестный ход".

Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 02
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 03
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 04
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 05
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 06

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Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 07
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 08
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 09
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 10
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 11
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 12

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Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 13
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 14
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 15
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 16
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 17
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 18
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 19

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Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 20
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 21
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 22
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 23
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 24
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 25

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Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 26
Фото: vinnytsia.church.ua

Отметим, что полиция пока не обнародовала информацию о мероприятии.

Источник: https://censor.net.ua/p3180273
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
в средние века собрали на крестный ход "против чумы" - дофига людей.. сотни тысяч. Прошлись крестным ходом... и вымерло "ходоков" до 90% в течении недели-двух))
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похожий случай:
На Русь Черная Смерть пришла в лишь в 1352 году, причем, как уже было сказано, окружным путем, занесенная либо поляками, либо ганзейскими купцами. Первым на ее пути оказался Псков, где число умерших было так велико, что в один гроб клали по 3-5 трупов. Обезумевшее от ужаса население послало за новгородским архиепископом Василием Каликой, чтобы своей молитвой тот отвел от их города гнев божий. Василий приехал, обошел город с крестным ходом, помолился над болящими - и сам умер от чумы на обратной дороге.
Новгородцы устроили ему пышное погребение и выставили тело в Софийском соборе, после чего в Новгороде также вспыхнула эпидемия. Ей немало способствовал русский обычай в случае моровых поветрий воздвигать за один день всем миром церковь - совместный труд множества людей, как и крестные ходы до предела облегчали чуме ее страшную работу.
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качапствующа секта взагалі охреніла. Всіх їхніх попів з прихожанами в ізолятор і роздати презервативи щоб не розмножувались
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МП патриархат кгб уроды идут за поребрик-- на хутор
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Ооо даа, иконки вам помогут, больше толпы соберит и глубоко вдыхайте воздух, желательно дсть болевшему коронавирусом поцеловать крест и потом, дать другим его поцеловать.. Дибилы!
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А учитывая то, что процентов 70% там стврики, то сдохнут все, так-как эта вирусня поражает пожилых людей.. ДИЧЬ В 21 ВЕКЕ
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Так помолимся же за то,что бы ни одну старую *****,равно как и молодую,пришедшую на этот хренов ход, вирус не обошел стороной.Хотя эти люди и больны.Православие головного мозга.
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задача крестного хода не борьба с вирусом,а отжать кафедральный храм ПЦУ
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И конечно с массовым целованием креста, икон и прочего, большего идиотизма в условиях гуляющего вируса и придумать то трудно, один заразит всех.
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напоминает парад во время чернобыля
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дочитал до "МП" и понял, что дальше читать смысла не имеет.
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Не нужно читать новость, одного заголовка достаточно, чтобы знать дебилы какой церкви, вышли на этот сумасшедший крестный ход.
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Для чого московські попи збирають народ, напевне, щоб було більше шансів заразитись...
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Для быстрого распространения инфекции самое оно. А священники потом скажут, что это Божья благодать людям снизошла.
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"Колонна проследовала до"

Юра, опечатку исправь - должно быть "5-я колонна последовала..."
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