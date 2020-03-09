 Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице. ФОТОрепортаж

Как говорится в пояснениях сути акции, крестный ход - "традиционная реакция церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы, эпидемии, чрезвычайно актуальна в условиях распространения по миру коронавируса", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Вежа.
Верующие МП собрались у Воскресенского храма на Хмельницком шоссе. Колонна проследовала до Спасо-Преображенского собора (ПЦУ), где как раз шла служба.
В конце концов сторонники МП расположились на площади Шевченко, где поставили столы, на которые разместили иконы. Там прошел молебен во главе с митрополитом УПЦ МП Варсонофием.
По информации пресс-службы Винницкой епархии МП, в шествии приняли участие 7 тысяч человек. Отметим, что в публикации ничего не говорится о "традиционной реакции церкви" на эпидемии или коронавирусе, отмечается лишь "8 марта, в первое воскресенье Великого поста - Торжества Православия - прошел молитвенный крестный ход".
Отметим, что полиция пока не обнародовала информацию о мероприятии.
На Русь Черная Смерть пришла в лишь в 1352 году, причем, как уже было сказано, окружным путем, занесенная либо поляками, либо ганзейскими купцами. Первым на ее пути оказался Псков, где число умерших было так велико, что в один гроб клали по 3-5 трупов. Обезумевшее от ужаса население послало за новгородским архиепископом Василием Каликой, чтобы своей молитвой тот отвел от их города гнев божий. Василий приехал, обошел город с крестным ходом, помолился над болящими - и сам умер от чумы на обратной дороге.
Новгородцы устроили ему пышное погребение и выставили тело в Софийском соборе, после чего в Новгороде также вспыхнула эпидемия. Ей немало способствовал русский обычай в случае моровых поветрий воздвигать за один день всем миром церковь - совместный труд множества людей, как и крестные ходы до предела облегчали чуме ее страшную работу.
Юра, опечатку исправь - должно быть "5-я колонна последовала..."