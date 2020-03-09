 День рождения поэта Шевченко в оккупированном Симферополе: полиция РФ запретила петь гимн Украины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Люди пришли к бюсту поэта в одноименном парке с желтыми нарциссами, фиолетовыми ирисами, тюльпанами и другими цветами, украшенными желто-голубыми ленточками, а также зажгли лампадку у памятника.
Некоторые из присутствующих держали в руках украинские флажки. Люди фотографировались на фоне памятника, стараясь успеть это сделать до официальной церемонии, которую позже в парке организовали подконтрольные России "власти" оккупированного Крыма.
Представители "власти", прибывшие к памятнику Кобзарю, держали российский триколор.
В это время несколько женщин с украинской символикой в стороне начали тихо петь государственный гимн Украины. Но к ним тут же подошли два офицера полиции и начали спрашивать, "если у них официальное разрешение на проведение акции", предупредив об ответственности за "провокацию". Люди вынуждены были прекратить пение.
"Жиди погані правлять нами!
А ми ще гірші, ніж жиди...
Ми продали дідівську славу, й
жиди в ярмо нас запрягли!.."
Т.Г. Шевченко (Кобзар)
Жиди погані правлять нами!
А ми ще гірші, ніж жиди,
Ми продали дідівську славу,
Жиди ж «в ярмо нас запрягли».
Шествие по интернетам «стих» начал с российской сети «ВКонтакте». В том, что его популяризируют провокаторы и пресловутые ольгинские «тролли», нет ничего удивительного - разжигание конфликтов внутри Украины - их работа. Удивляет, что эту гадость массово распространяют люди, считающие себя патриотами и знатоками культуры родной страны.
Чтобы понять, что Кобзарь к этому «шедевру» отношения не имеет, достаточно школьной программы. И дело вовсе не в слове «жид», которое Шевченко и другие украинские авторы ХІX века использовали довольно часто. Сама ритмика и звуковой ряд четверостишия просто кричат о том, что это аматорство самого низкого пошиба.
Первоисточник нашелся на маргинальном сайте с пафосным названием «Ми українці». Каждый, кто на нем регистрировался, мог разместить свой контент, в частности, в мае 2010 года некий Дмитрий опубликовал «стих» 13-летней (!) Марины из Василькова, откуда и взято упомянутое четверостишие. Произведение, замечу, абсолютно соответствует уровню подростка…
Первоисточник псевдоцитаты Шевченко нашелся на маргинальном сайте «Ми українці», где в мае 2010 года был опубликован «стих» 13-летней (!) Марины из Василькова
Ресурс скоропостижно скончался еще весной 2014-го, но каждый «патриот» распространяющий эту лжецитату, оскорбляет в первую очередь весь украинский народ, позволивший править собой «жидам поганым». Попутно он унижает Шевченко, чью гениальную поэзию ставит на один уровень с любительскими потугами школьницы. И, наконец, в невыгодном свете выставляет себя - каким невеждой нужно быть, чтобы стишок школьницы на полном серьезе принять за творчество гения?
О том, что подобное «цитирование» подрывает единство граждан Украины перед лицом российской агрессии и разжигает межнациональную рознь, - и говорить излишне.
УРИВОК З ВЕЛИЧНОГО ВІРША ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА:
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Раби, підніжки, грязь Москви, сміття - ваші пани, ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви! Сини сердешної Украйни! Що добре ходите в ярмі,
Ще лучче, як батьки ходили, так от як кров свою лили батьки за часів
Московії і Варшави, i вам, синам, передали свої кайдани, i свою славу!
Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.
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Слава Україні ! Україна понад усе!
А ми ще гірші, ніж жиди...
Ми продали дідівську славу, й
жиди в ярмо нас запрягли!.."
Т.Г. Шевченко (Кобзар)
Это стих не Шевченко, а интернет-творчество.
Например первое, что нужно было сделать...вернуть России - исконное название МОСКОВИЯ!!! И запретить на всей территории Украины - ГИМН РОССИИ, который с музыкой ГИМНА СССР, как произведение, которое подпадает под декомунизацию!!!!