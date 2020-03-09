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Все про:беспилотник (729) граната (738) Донбасс (20869) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (56) наемники РФ (1079)

 Наемники РФ сбросили 2 гранаты на санитарный автомобиль украинских воинов на Донбассе, никто не пострадал. ФОТОрепортаж

Российско-оккупационные войска, используя беспилотник, сбросили 2 гранаты на санитарный автомобиль воинов Объединенных сил в районе Гнутово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает 10 отдельная горно-штурмовая бригада.

"Только что российско-террористические войска, в районе населенного пункта Гнутово, цинично наплевав на все международные законы и обычаи ведения войны, с помощью беспилотных летательных аппаратов сбросили две гранаты на санитарный автомобиль. На котором четко видно соответствующую маркировку и имеющиеся проблесковые маячки. Ошибиться в этом случае вообще было невозможно!!! К счастью, все наши живы, но такой поступок ярко подчеркивает беспринципность и подлость оккупационных войск, для которых  нет ничего святого", - говорится в сообщени.

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Наемники РФ сбросили 2 гранаты на санитарный автомобиль украинских воинов на Донбассе, никто не пострадал 01
Наемники РФ сбросили 2 гранаты на санитарный автомобиль украинских воинов на Донбассе, никто не пострадал 02
Наемники РФ сбросили 2 гранаты на санитарный автомобиль украинских воинов на Донбассе, никто не пострадал 03
Наемники РФ сбросили 2 гранаты на санитарный автомобиль украинских воинов на Донбассе, никто не пострадал 04
Наемники РФ сбросили 2 гранаты на санитарный автомобиль украинских воинов на Донбассе, никто не пострадал 05

Источник: https://censor.net.ua/p3180253
 
 
 Топ комментарии
 
и кстати, это Богдан-2251 санитарка.. на которую вылито Зебилами и зарадофилами тонны инфоговна.. а оказывается, санитарка выдерживает взрыв двух гранат..
Наемники РФ сбросили 2 гранаты на санитарный автомобиль украинских воинов на Донбассе, никто не пострадал - Цензор.НЕТ 1206
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в их глазах бубочка видит желание мира!
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в их глазах бубочка видит желание мира!
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Лаптьорейх є лаптьорейх... Чого цивілізованого чекати від кацапської путінської нечисті?..
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При Порошенко ВСУ постоянно сбивали российские беспилотники. При Зеленском российские беспилотники никто не трогает. Боюсь ошибиться, но последний раз беспилотник врага был сбит в марте 2019 года.
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Мышебратья хотят мириться, заигрывают...
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Пам'ятаю як ще другому класі читав книжку про другу світову. Так там писалося що гітлерівці були такі негідники, що обстрілювали санітарний транспорт.
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Блин, ЗЕЛЁНЫЕ ИДИОТЫ, перемеряли стрелять ? Ну хоть пункты пропуска перекрывайте на неделю, после каждого нарушения или убийства украинских военных ХОТЯ БЫ НА НЕДЕЛЮ
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хорошо что машина была нормальная - не буханка. а то всем была бы крышка..
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От виродки кляті, щоб їм повилазили!!!! смерть клятой расії!!!!
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и кстати, это Богдан-2251 санитарка.. на которую вылито Зебилами и зарадофилами тонны инфоговна.. а оказывается, санитарка выдерживает взрыв двух гранат..
Наемники РФ сбросили 2 гранаты на санитарный автомобиль украинских воинов на Донбассе, никто не пострадал - Цензор.НЕТ 1206
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Кстати да, я тоже об этом подумал. Гранаты ведь явно не игрушечные - следы от осколков и несколько пробоин в крыше. Но машина осталась на ходу, и ремонт будет минимальный.
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Главное - она людей спасла. И судя по фоткам, экипаж отделался легким перепугом и небольшой контузией. А жизнь людей здесь главное, железо можно подшаманить.
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А критика была по причине якобы слабой брони у этого авто?
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мухи отдельно а котлеты отдельно, т.е. конструктивная критика это хорошо и полезно, а предвзятое поливание говном это плохо..
первый выпуск санитарок имел "детские болезни".. после критики, производитель усилил ходовую, и сделал доп удобства в салоне и в мед отсеке.. Сейчас машина уже наездила не одну сотню тысяч км (в общем итоге), и показывает себя эффективно..
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И главное она есть, а не пустое ************ и критиканство.
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я даже больше скажу, если оборон заказ в 2020 году по санитарным машинам не сорвется, то потребности ВСУ по санитаркам будут закрыты на 100%..
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Где они выдерживают, дбл *****, посмотри на фото изнутри - сквозное пробитие "брони" осколком, никто не пострадал по чистой случайности.
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где ты там броню увидел, дбл *****?!..
это машина не для передовой и брони там не предусмотрено вообще..
на передовой работают бронированные МТЛБ..
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Для альтернативно одаренных, которые при сквозном пробитии военного автомобиля от взрыва РГД-5 называют "выдержала" - "броня" была взята в кавычки.
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Витя!.. для тебя по дороге нахер, всегда "зеленый свет".. не задерживайся! иди!
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Ви́ктор Ива́нович Сухору́ков (род. 10 ноября 1951, Орехово-Зуево, Московская область) - советский и российский актёр театра, кино и дубляжа. Народный артист Российской Федерации Прославился коронной форазой из фильма Сергея Бодрова - «Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите!».

;...И то, что теперь Крым российский - так не случилось, не сложилось и не произошло, нет - это желание истории, это - желание времени! По-другому сказать не могу. Я счастлив.;
Виктор Сухоруков, 25.09.2014
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удивительно что выдержал гранаты - наверное ВОГи сбрасывали

нужно делать выводы из "беспилотной" войны в Сирии, иначе -нам хана
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А ты дырки в потолке не видишь? Повезло что под ними никто не сидел
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Что то за последние недели увеличилась интенсивность обстрелов и атак с использованием птрк . Не пора ли применить Байрактар и Квитник ? Они бы в паре хорошо сработались .Хотя бы на переднем рубеже
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зе бил про комментируй хоть что нибудь
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Он только ролики умеет выпускать.
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На Фото -просто танковая броня?.А гранаты -кумулятивного действия?Наших всё больше погибает в тылу- недоработка генералов.Нет противоядия.И уже давно!
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А Оманський Брехун збудував їм міст в лугандонію щоб їздили по пензії.
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Так это пенсионеры кинули гранату?
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Пане Верховний Головнокомандуач ЗСУ, а чи не час вже змінити стратегію поведінки на Донбасі для досягнення миру, від "просто перестать стрелять" до відкриття вогню на випередження по всім видам техніки та озброєння, що перекидаються, розгортаються чи розміщуються ворогом у зонах безпеки, передбачених Мінськими домовленостями?
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Вот в этом вся сущность лаптеногих,козломордых мразей и так было всегда от Ивана Грозного!!!
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А что скажет гавнокомандувач ? Гарантировал мир и безопасность в зонах отвода недавно ,,,🤔🤔🤔
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Ну что, болван Зеленский, ты видишь желание мира в глазах ***** путина??!

Зеленский и вся его сырливая команда оказалась не готова к нелинейным кризисным событиям, и вообще показала свою персональную и командную слабость и растерянность.
Зе оказался слабоком, трусом, и некомпетентным. Он не готов противостоять агрессору путину.

Россия готовится забрать оккупированные территории независимо от дальнейшего статуса - Климкин
Так называемый народный совет так называемой «ДНР» принял решение о «зачистке» украинского языка - он ​​уже не будет государственным. Россия готовится забрать эти территории независимо от дальнейшего статуса и для этого строит российскую реальность второго сорта», - Климкин.
По его словам, выдача жителям оккупированных территорий российских паспортов, принятие решения о как-бы границе так называемой «ДНР» в пределах Донецкой области, «зачистка» сознания - украинского языка - это все элементы одного плана.

А предложенные путиным новые поправки к конституции РФ это легитимизируют.
«Поэтому любая договоренность с Россией без наших западных партнеров будет способствовать реализации российского сценария.
Любые междусобойчики с Россией всегда плохо заканчиваются», - предостерег Климкин.
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2892178-v-dnr-zacisaut-ukrainskij-izza-planov-rossii-zabrat-okkupirovannye-territorii-klimkin.html
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********** ЗЕЛОХ ПРЕДАТЕЛЬ! ЖДЕМ ПОКА ОРКИ СКИНУТ ЕМУ НА ГОЛОВУ ГРАНАТУ, ВОЗМОЖНО ТОГДА ОН ОКОНЧАТЕЛЬНО УБЕДИТСЯ ЧТО ***** ХОЧЕТ МИРА! РУССКОГО МИРА!
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.."броня"- алюминиевый кузов.. и хли было стоять, если летает комар- отгони машину- ргд-же неуправляемые, надеюсь были... и атаку на бпл, а не спать по блиндам..
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А Генштаб закупил снаряды и похожие беспилотники ??!!!
НЕТу их!

Вот и считайте что есть саботаж. Будем надеется что новый министр обороны этот вопрос решит.
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там у якого-сь придурка з Банкової здається є мирний план?
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