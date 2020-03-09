 Наемники РФ сбросили 2 гранаты на санитарный автомобиль украинских воинов на Донбассе, никто не пострадал. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает 10 отдельная горно-штурмовая бригада.

"Только что российско-террористические войска, в районе населенного пункта Гнутово, цинично наплевав на все международные законы и обычаи ведения войны, с помощью беспилотных летательных аппаратов сбросили две гранаты на санитарный автомобиль. На котором четко видно соответствующую маркировку и имеющиеся проблесковые маячки. Ошибиться в этом случае вообще было невозможно!!! К счастью, все наши живы, но такой поступок ярко подчеркивает беспринципность и подлость оккупационных войск, для которых нет ничего святого", - говорится в сообщени.

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