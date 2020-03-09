 Наемники РФ сбросили 2 гранаты на санитарный автомобиль украинских воинов на Донбассе, никто не пострадал. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает 10 отдельная горно-штурмовая бригада.
"Только что российско-террористические войска, в районе населенного пункта Гнутово, цинично наплевав на все международные законы и обычаи ведения войны, с помощью беспилотных летательных аппаратов сбросили две гранаты на санитарный автомобиль. На котором четко видно соответствующую маркировку и имеющиеся проблесковые маячки. Ошибиться в этом случае вообще было невозможно!!! К счастью, все наши живы, но такой поступок ярко подчеркивает беспринципность и подлость оккупационных войск, для которых нет ничего святого", - говорится в сообщени.
первый выпуск санитарок имел "детские болезни".. после критики, производитель усилил ходовую, и сделал доп удобства в салоне и в мед отсеке.. Сейчас машина уже наездила не одну сотню тысяч км (в общем итоге), и показывает себя эффективно..
это машина не для передовой и брони там не предусмотрено вообще..
на передовой работают бронированные МТЛБ..
;...И то, что теперь Крым российский - так не случилось, не сложилось и не произошло, нет - это желание истории, это - желание времени! По-другому сказать не могу. Я счастлив.;
Виктор Сухоруков, 25.09.2014
нужно делать выводы из "беспилотной" войны в Сирии, иначе -нам хана
Зеленский и вся его сырливая команда оказалась не готова к нелинейным кризисным событиям, и вообще показала свою персональную и командную слабость и растерянность.
Зе оказался слабоком, трусом, и некомпетентным. Он не готов противостоять агрессору путину.
Россия готовится забрать оккупированные территории независимо от дальнейшего статуса - Климкин
Так называемый народный совет так называемой «ДНР» принял решение о «зачистке» украинского языка - он уже не будет государственным. Россия готовится забрать эти территории независимо от дальнейшего статуса и для этого строит российскую реальность второго сорта», - Климкин.
По его словам, выдача жителям оккупированных территорий российских паспортов, принятие решения о как-бы границе так называемой «ДНР» в пределах Донецкой области, «зачистка» сознания - украинского языка - это все элементы одного плана.
А предложенные путиным новые поправки к конституции РФ это легитимизируют.
«Поэтому любая договоренность с Россией без наших западных партнеров будет способствовать реализации российского сценария.
Любые междусобойчики с Россией всегда плохо заканчиваются», - предостерег Климкин.
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2892178-v-dnr-zacisaut-ukrainskij-izza-planov-rossii-zabrat-okkupirovannye-territorii-klimkin.html
НЕТу их!
Вот и считайте что есть саботаж. Будем надеется что новый министр обороны этот вопрос решит.