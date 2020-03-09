 К годовщине дня рождения Тараса Шевченко в Праге открыли выставку его картин. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Ко дню рождения Тараса Шевченко на внешних стендах посольства Украины в Праге открылась выставка "# Шевченко - художник", любезно предоставленная нам Национальным музеем Тараса Шевченко", - написал дипломат.

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Фото: Перебийнис/Twitter