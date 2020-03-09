 К годовщине дня рождения Тараса Шевченко в Праге открыли выставку его картин. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.
"Ко дню рождения Тараса Шевченко на внешних стендах посольства Украины в Праге открылась выставка "# Шевченко - художник", любезно предоставленная нам Национальным музеем Тараса Шевченко", - написал дипломат.
Підняв Дніпро чорні хвилі, явір похилився
На Чернечій, на могилі, Тарас зажурився
Україно, Україно, мамо моя рідна,
Пограбована ти нене, тому й така бідна.
Нема миру, нема правди, нема волі й долі
Бо чужії отамани сидять на престолі.
А де ж сини твої, Україно, козацької сили?
В чистім полі де тополі. Могили. Могили…
Як соколи, чорноброві, до Бога злітають,
Отамани, на їх крові гроші заробляють
Подивись Тарас довкола:
Люди схаменіться!
Як діди ваші боролись, так і ви боріться!
Поміж себе отамана, прошу вас, шукайте
І за долю України, як один ставайте.