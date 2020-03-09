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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Прага (69) Чехия (927) Шевченко Тарас (237) Перебийнис (42)

 К годовщине дня рождения Тараса Шевченко в Праге открыли выставку его картин. ФОТОрепортаж

К годовщине дня рождения великого украинского поэта и художника Тараса Шевченко в Праге открыли выставку его картин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Ко дню рождения Тараса Шевченко на внешних стендах посольства Украины в Праге открылась выставка "# Шевченко - художник", любезно предоставленная нам Национальным музеем Тараса Шевченко", - написал дипломат.

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К годовщине дня рождения Тараса Шевченко в Праге открыли выставку его картин 01
К годовщине дня рождения Тараса Шевченко в Праге открыли выставку его картин 02
К годовщине дня рождения Тараса Шевченко в Праге открыли выставку его картин 03
К годовщине дня рождения Тараса Шевченко в Праге открыли выставку его картин 04
Фото: Перебийнис/Twitter

К годовщине дня рождения Тараса Шевченко в Праге открыли выставку его картин 05

Источник: https://censor.net.ua/p3180252
 
   
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Звідки він знав, що так буде…

Підняв Дніпро чорні хвилі, явір похилився
На Чернечій, на могилі, Тарас зажурився
Україно, Україно, мамо моя рідна,
Пограбована ти нене, тому й така бідна.
Нема миру, нема правди, нема волі й долі
Бо чужії отамани сидять на престолі.
А де ж сини твої, Україно, козацької сили?
В чистім полі де тополі. Могили. Могили…
Як соколи, чорноброві, до Бога злітають,
Отамани, на їх крові гроші заробляють
Подивись Тарас довкола:
Люди схаменіться!
Як діди ваші боролись, так і ви боріться!
Поміж себе отамана, прошу вас, шукайте
І за долю України, як один ставайте.
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