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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В результате ДТП в Житомирской области погибли четыре человека, среди которых - младенец, - полиция. ФОТОрепортаж

В Житомирской области утром 9 марта в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

В результате ДТП в Житомирской области погибли четыре человека, среди которых - младенец, - полиция 01

Смертельная авария произошла около 4:15 в пгт Любар на автодороге "Житомир - Черновцы". По предварительным данным, 23-летний водитель БМВ-523 не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Дэу Ланос".

В результате ДТП в Житомирской области погибли четыре человека, среди которых - младенец, - полиция 02

В результате от полученных травм на месте ДТП погибли оба водителя и пассажирка "Дэу Ланос". В реанимационном отделении больницы умер ребенок в возрасте до года, который также находился в "Дэу Ланос". Тела погибших доставлены на судебно-медицинскую экспертизу. Личности погибших устанавливаются.

В результате ДТП в Житомирской области погибли четыре человека, среди которых - младенец, - полиция 03

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/p3180231
 
 
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и ни какого короновируса не надо идиоты везде,особенно на дорогах))
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Водка всегда работает сильнее любого вируса
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Разница между евробляхой и оптечественным ланосом налицо, если бы в бэхе еще пристегивались...
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Сравни цену новых ланоса и бмв, а потом уже про почему их так покорёжило
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Ехал бы отечественный Краз, посмотрел бы, что осталось бы от евробляхи
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Шкода людей в ланосі, особливо дитину.
Добре що хоть винуватець дтп ,понісь покарання відразу на місці.
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Скоріше всього покидьок на БМВ перевищував швидкість. Це саме страшно, коли через подібних виродків гинуть невинні люди. І від цього ніхто не застрахований
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*****,трудно даже представить с какой скоростью летел бумер!!!
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Да соблюдайте вы ****** нормальную скорость.
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Каждый владелец BMW в Украине должен проходить комисиию у психиатра 2 раза в год. Одни долб...бы
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