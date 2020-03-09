 В результате ДТП в Житомирской области погибли четыре человека, среди которых - младенец, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

Смертельная авария произошла около 4:15 в пгт Любар на автодороге "Житомир - Черновцы". По предварительным данным, 23-летний водитель БМВ-523 не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Дэу Ланос".

В результате от полученных травм на месте ДТП погибли оба водителя и пассажирка "Дэу Ланос". В реанимационном отделении больницы умер ребенок в возрасте до года, который также находился в "Дэу Ланос". Тела погибших доставлены на судебно-медицинскую экспертизу. Личности погибших устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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