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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4828) память (1008) Шевченко Тарас (237) Елена Зеленская (49)

 Зеленский с супругой почтили память Тараса Шевченко по случаю годовщины дня рождения поэта, - ОП. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины со дня рождения великого украинского поэта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Владимир и Елена Зеленские возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве.

Напомним, сегодня в Украине отмечают 206-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины в честь годовщины дня рождения Тараса Шевченко зачитали свои любимые стихи поэта. ВИДЕО

Зеленский с супругой почтили память Тараса Шевченко по случаю годовщины дня рождения поэта, - ОП 01
Зеленский с супругой почтили память Тараса Шевченко по случаю годовщины дня рождения поэта, - ОП 02

Источник: https://censor.net.ua/p3180217
 
 
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опять в гордом одиночестве
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як завжди - котлети і мухи окремо одні від одних Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка з нагоди річниці дня народження поета, - ОП - Цензор.НЕТ 6892
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Напевне вдосвіта встали, і пішли, не чнідавши. Нарід ще спав. 😏
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"Жиди погані правлять нами!
А ми ще гірші, ніж жиди...
Ми продали дідівську славу, й
жиди в ярмо нас запрягли!.."
Т. Г. Шевченко (Кобзар)
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У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
..........................................
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
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но ты ж не станешь отрицать великую скорбь в его глазу, смотревшему в глаз птену... такую вселенскую скообь я мог видеть только в глазах Моргана Фримена...
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І знову навколо нікого... Знов усіх розігнали, щоб, не дай боже, хтось криво не подивився на нашу бубочку?
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Та не однаково мені, Як Україну злії люде Присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені.
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За три квартали жодної людини! Народний, що поробиш...
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Овоща яйцомвдаренного уже забыли? Вспоминайте -- реинкарнация.
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І чому, цікаво, цей 42-х річний нелох так боїться свого народу?
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Навіть ворон з дерев порозганяли,не говорячи вже про людей.
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Вы посмотрите, какая всенародная поддержка у презедента - ниодного человека в парке. Оманский черт такой сцикливый, что боится уже и своих соронников.
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Все йде, все минає - і краю немає.
Куди ж воно ділось? відкіля взялось?
І дурень, і мудрий нічого не знає.
Живе... умирає... одно зацвіло,
А друге зав'яло, навіки зав'яло...
І листя пожовкле вітри рознесли.

Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка з нагоди річниці дня народження поета, - ОП - Цензор.НЕТ 2813 Тарас ШЕВЧЕНКО "Гайдамаки" Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка з нагоди річниці дня народження поета, - ОП - Цензор.НЕТ 4644
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мабуть в 5 годині ранку сцикун до народу вийшов, а народу, йокЗеленський із дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка з нагоди річниці дня народження поета, - ОП - Цензор.НЕТ 8308
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Вони зняли цей епізод раніше, а зараз показали, це відома махінація. Ці істоти - не Українці, ні по духу, ні за походженням.
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А где все. ??? Наверное дома черную икру на финский хлеб мажут Богато зажили гады. А резидент за вас отдувается!
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Мудрому наріду ще й досі не соромно! Бо ВОНО ж мудре! Отой .... нарід
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Для сцыкунца как всегда разогнали людей.
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Кому щось не подобається в Україні, то чамодан➡️вакзал➡️расея🇷🇺НХ
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Это президент Украины или мэр Чернобыля? Как-то безлюдно....
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і з цим у шмарклі теж ВЕЛИКА проблема... бо ж українську і трохи івріт воно розуміє, а свою материнську мову-їдіш- НЕ РОЗУМІЄ ЗОВСІМ.. Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка з нагоди річниці дня народження поета, - ОП - Цензор.НЕТ 2651
Рабінович Шо́лом Нохумович як і Ісаак Башевіс Зінґер(лавреат Нобелівської премії) писали на їдіш..
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Зеленский с супругой почтили память Тараса Шевченко / Это тот слуга народа Коломойского, который назвал Украину порноактрисой. Германской.
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Там же полный парк людей - коляски с детьми, пенсионеры с собачками, студенты
- куда все подевались ? А памятник проверили ? А то гранитный мизинец как цюкнет по головушке ...
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Совсем как-то бедно...
Провинциалы заскочили на минутку....
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Українцям просто треба обов'язково добре розібратися з цією продажною промосковською заразою проклятих кремлівських Слуг -холуїв. цих продажних виродків яничар, ЗЕбілів - капітулянтів. І треба всім українських патріотам і всім не байдужим до долі Батьківщини громадянам всіма своїми силами не допустити капітуляцію продажного .. резидента Іуди - ЗЕ.. і до останнього відстоювати територіальну цілісність ( Крим і Донбас), суверенітет і розквіт Української держави.
Продажний екс- кловун і кремлівський ...резидент - капітулянт раніше злочинно порівняв нашу рідну Українську Державу з жінкою повією. А тепер таку ненависну йому Україну - "повію" збирається злочинно підвести під капітуляцію і потім знищити як державу.
А міг він проклятий українофоб, яничара - капітулянт як істинний український патріот, а таким ОБОВ'ЯЗКОВО!!! завжди повинен бути будь-який президент України. Просто сказати не Україна - повія а словами Великого Українського генія ТГ. Шевченко. Для якого нічого - нічогісінько в світі не було Вищого як наша рідна Україна!
*
"Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога
За неї душу погублю. "
*
Уривок з величного вірша Тараса Григоровича Шевченка:
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Губити свою душу українцям необов'язково.
А от мати свою мафію на зразок єврейської - це те, що лікар прописав.
Треба переймати корисний досвід.
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А коли він захоче, щоб хоч хтось до нього прийшов, то люди в унісон його пошлють до бєніноі матері.
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это он в Чернобыле цветы возложил или где ...ни одного человека рядом ахерет ...Вован зашился кароче и живет в своем мире ..но скоро годовщина и к людям прийдется выйти ...или люди сами прийдут к нему
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Увидев эту новость я сразу решил пересмотреть фотки и еще раз увидеть , что Зеля шифруется от народа . В Санжарах Зеля тоже шифранулся и на фоне уханькиских терпил мы видели кучу охраны кучу мусоров и родствинников ...никто и не спросил как там Оман и сколько мы еще будем жить на 200 баксов в месяц . Вот щас понимаем какой коварный был план у Коломойского что б отомстить Порошенку за Приват Банк ...
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ШТАНЫ!

Почему, ну почему не самая страшная на свете баба вечно напяливает на себя всякую ахинею?!

На хера ты под плащ натянула ШТАНЫ!!! ЛЮБАЯ мать твою ЛЮБАЯ юбка была бы в тему - ее никто не увидит. это будет ровно на 10 минут возложения цветов!

нет, она напялила штаны..
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Так, класичний тренч та туфлі Шанель ще нічого, а от брюки-скінні там зайві.
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Вот так смотришь на фотографии *********** и удивляешься: А ГДЕ ЖЕ ЛЮДИ???
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Правильно сделали, что разогнали всех.Потому что агенты Порошенко и Сороса не дремлют, да и Маруся с Софийкой могли где нибудь припрятаться.Рисков много.Нельзя допустить потерю величайшего лидера современности.Тем более сейчас. Когда на Донбассе уже только постреливают..., украинцы Крыма вот-вот получат животворную воду, а новое правительство наконец сбросит кандалы проклятого Запада и МВФ.))
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-Розрита могила. Тарас Шевченко
.
Світе тихий, краю милий моя Україно, за що тебе сплюндровано,за що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась день і ніч не спала, малих діток доглядала звичаю навчала.
Виростали мої квіти мої добрі діти.Панувала і я колись на широкім світі, панувала…
-
Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, на свою Вкраїну,
Що колишучи, співала про свою недолю, що, співаючи, ридала виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала.
Степи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі.
-
Дніпро, брат мій, висихає мене покидає, і могили мої милі москаль розриває…
Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають
Та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки, Україну катувати»..
..........
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Осталось только объяснить этой парочке, что Тарас Шавченко и Тарас Бульба - это не одно и то же лицо. Но ни в офисе президента, ни в "квартале" таких экспертов нет.
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-
ТГ. Шевченко писав про рабів, слуг чужинцiв, про цю численну породу ніби то рідних по крові але проклятих зрадників земляків, які "помагали москалеві господарювати" в захопленій московськими загарбниками рідній Гетманской Україні, та з матері останню свитину здирати. Не тільки татарину Петрові-катові й "Петровим собакам", не тільки Катерині "голодній вовчиці", слав він прокляття, але й їхнім холуям яничарам Галаганам і Кочубеям, **********-"шашелям".
До них Юд звертався: «погибнеш, згинеш, Україно, не стане й знаку на землі! Сама розіпнешся у злобі, сини твої тебе убють!». Цих синів-виродків проклинав Шевченко. Він бачив брата у кожнім землякові, та не тоді, коли цей зрадник земляк ставав Юдою -Каїном. Не коли такі "рідні" Каїни подавались як "лакеї в золотій оздобі" від проклятого московського загарбника. Не тоді, коли вони пишалися московською "кокардою - окупанта на лобі", зрадникам перевертнями Юдами без усякого почуття сорому й честі. Дуже шкода але і зараз мало що змінилося з того Тарасового часу. Такі ж самі виродки, перевертні, зрадники - яничари, Слуги - опричники у кремлівських окупантів і колабораціоністів - терористів а не українського народу. І вони наводняють суверенну соборну Україну Русь і намагаються на догоду кремлівським фашистам кривавого маніяка )(уйла капітуляцією знищити державність України щоб зробити з неї жалюгідну кацапську колонію..До таких московських яничарів точно можна віднести і продажних кремлівських холуїв проклятих ЗЕбілів капітулянтів...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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