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 В результате ДТП на Николаевщине погибла 20-летняя девушка, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

8 марта около 21:00 на автодороге Н-11 "Днепр-Николаев" вблизи с. Мешково-Погорелово в районе Баштанского кольца водитель, управляя автомобилем Volvo, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся в блиндаж. Погибла 20-летняя девушка, еще двое пассажиров травмировались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летняя девушка пассажир погибла на месте происшествия, еще двух пострадавших с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии. На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты.

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В результате ДТП на Николаевщине погибла 20-летняя девушка, - Нацполиция 01
В результате ДТП на Николаевщине погибла 20-летняя девушка, - Нацполиция 02
В результате ДТП на Николаевщине погибла 20-летняя девушка, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3180198
 
 
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Жаль девушку. Жизнь ещё толком и не началась...
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.....какой на...... БЛИНДАЖ ???? это КОПОНИР для танка !!!
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Вот только не нужно акцентировать на "..Окоп на кольце... тех пор на этом месте произошло не менее десяти ДТП" !!!

Они погибли из-за несоблюдения ПДД ! Какого Х., она оказались на самом кольце !? Пусть сами себя винят !

Не такой же ли это случай ...?!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HyufxcEQPGc&feature=emb_logo
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