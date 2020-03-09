 Сборная Украины по артистическому плаванию получила 7 золотых наград на этапе Мировой серии FINA. ФОТО

Об этом сообщает НОК Украины в twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Семь золотых наград везет с первого этапа Мировой серии FINA из артистического плавания сборная Украины. Наши русалочки выиграли все виды, в которых выступали в столице Франции. В заключительный день соревнований им не было равных в произвольной группе, комби и хайлайте", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каратистка Терлюга победила на международном турнире в Дубае и представит Украину на Олимпиаде, - НОК. ФОТО





