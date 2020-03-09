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 Сборная Украины по артистическому плаванию получила 7 золотых наград на этапе Мировой серии FINA. ФОТО

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала 7 золотых наград на этапе Мировой серии FINA, выиграв все виды соревнований.

Об этом сообщает НОК Украины в twitter, передает Цензор.НЕТ.

Сборная Украины по артистическому плаванию получила 7 золотых наград на этапе Мировой серии FINA 01

"Семь золотых наград везет с первого этапа Мировой серии FINA из артистического плавания сборная Украины. Наши русалочки выиграли все виды, в которых выступали в столице Франции. В заключительный день соревнований им не было равных в произвольной группе, комби и хайлайте", - говорится в сообщении.

Сборная Украины по артистическому плаванию получила 7 золотых наград на этапе Мировой серии FINA 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3180197
 
   
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Оказывается, это не ново:
"В 2017 году Международная федерация плавания переименовала «синхронное плавание» в «артистическое плавание» с целью повышения популярности этого вида спорта."
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