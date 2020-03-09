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 Погибшего на Донбассе бойца 57-й ОМПБр Дмитрия Осичкина похоронили на Херсонщине. ФОТО

В селе Новогригоровка Генического района Херсонской области 8 марта прощались с Дмитрием Осичкиным, погибшим на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание vizit.ks.ua, похороны воина прошли 8 марта в родном селе Новогригоровка.

Дмитрий Валерьевич Осичкин родился в 1993 году, служил старшим солдатом 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 5 марта около 23:00 в районе поселка Пески Донецкой области в результате минно-взрывной травмы, полученной во время подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Погибшего на Донбассе бойца 57-й ОМПБр Дмитрия Осичкина похоронили на Херсонщине 01

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Напомним, 5 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.

Источник: https://censor.net.ua/p3180171
 
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