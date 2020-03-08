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Все про:марш (557) права человека (832) Харьков (4606) гендерные проблемы (116) 8 марта (96)

 "Свободная женщина - свободная страна", - марш женской солидарности прошел в Харькове. ФОТОрепортаж

В Харькове 8 марта под девизом "Свободная женщина - свободная страна" прошел марш за права женщин. По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 500 человек.

Как передает корреспондент Радіо Свобода, марш за права женщин стартовал 8 марта в 14:00 на площади Свободы, информирует Цензор.НЕТ. Участницы и участники прошли по центру города до площади Конституции. Целью акции организаторы называют привлечение внимания к нарушению прав женщин в Украине.

"Мы собираемся, чтобы напомнить, что всегда актуально обсуждать и находить решения проблем гендерного неравенства и угнетения женщин, которые проявляются в домашнем насилии, неравных условиях труда, оскорбительных шутках, сексистской рекламе", - рассказали организаторы марша.

Протест против проведения марша за права женщин выразили представители праворадикальной организации "Традиции и порядок". Около двух десятков членов организации сопровождали колонну во время движения и скандировали лозунг "Семья. Традиции. Порядок". Впрочем противники марша ограничились лишь словесным противостоянием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Достижение мира на востоке Украины требует всеобъемлющего процесса при полноправном участии женщин, - глава СММ ОБСЕ Чевик

Марш прошел без инцидентов, по завершению часть митингующих самостоятельно покинула место проведения акции, тех же участников и участниц марша, которые опасались за свою безопасность, развезли в специальных автобусах в разные точки города.

Свободная женщина - свободная страна, - марш женской солидарности прошел в Харькове 01
Свободная женщина - свободная страна, - марш женской солидарности прошел в Харькове 02
Свободная женщина - свободная страна, - марш женской солидарности прошел в Харькове 03
Свободная женщина - свободная страна, - марш женской солидарности прошел в Харькове 04

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Свободная женщина - свободная страна, - марш женской солидарности прошел в Харькове 05
Свободная женщина - свободная страна, - марш женской солидарности прошел в Харькове 06

Источник: https://censor.net.ua/p3180167
 
   
 Топ комментарии
 
Чего надо? Живут они на пенсии дольше, УК к ним мягче, у мужиков отбирают детей, жильё и алименты. А ещё психологическое насилие со стороны баб.
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Які ще права їм потрібні? У женшчін більше прав ніж у мушчін.
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Даешь матриархат!.. Или ну его к Матерям?
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Толька За!
Отпускаю на свободу!
А че Меня потом домогаются??!
🤗
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Хлопці, йдіть сюди. Тут вам іще темку додали. "Свободная женщина - свободная страна", - марш женской солидарности прошел в Харькове - Цензор.НЕТ 4373
Повиступайте, а ми посміємось.
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для начала определимся.. что же это такое.. матриархат..
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Када Ты -Я зарабатываем деньги на диване...
А они, женщины, делают все остальное..
🤗
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Так отож: нема чого.
Але на всіх сьогоднішніх гілках про марші жінок - лунає "плач" українських чоловіків.
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плачуть ті хто одружується на феміністок..
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они посмеются, гля... это нам в пору смеяться... во-первых, вы не втягиваете живот, нависающий над джинсами, при появлении в поле зрения боль-мень привлеательного объекта женского пола... во-вторых (о ужас) вы писаете сидя и всегда попадаете в унитаз...в-третьих, даже самый дебильный десперадо с мохнатой грудью, если он не эвенк или бурят, может искривить бровь и скорчить из себя соблазнителя... вы же пользуетесь смешными женскими хитростями... да мало ли... посмеются они...
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"Вільна жінка - вільна країна", - марш жіночої солідарності відбувся в Харкові - Цензор.НЕТ 5924

Я сміюся з того, що сьогодні чоловіки-форумчани як подуріли.
Вийшли жінки (і чоловіки з ними) нагадати вам про те, що є речі, які вони б хотіли покращити по відношенню до себе. У вас же ніхто нічого не забирає. Просять. А у вас уже у всіх істерика.

В Україні є проблема порозуміння між статями. Ви один одного не чуєте, натомість звинувачуєте у якихось гріхах ... І це взаємно. А діалогу нема. Тому й проблем стільки, які виливаються у трагедії. "Вільна жінка - вільна країна", - марш жіночої солідарності відбувся в Харкові - Цензор.НЕТ 3767

Чесно - ми і без хитрощів справляємося. "Вільна жінка - вільна країна", - марш жіночої солідарності відбувся в Харкові - Цензор.НЕТ 3272
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Чего надо? Живут они на пенсии дольше, УК к ним мягче, у мужиков отбирают детей, жильё и алименты. А ещё психологическое насилие со стороны баб.
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yuri sheyko Ви забулися.Військомат до них претензій немає.Я вже не раз писав.що хотів би побачити.як працівники військомату ловлять призовниць. "Свободная женщина - свободная страна", - марш женской солидарности прошел в Харькове - Цензор.НЕТ 9528 Тоді би точно казали,що це приноблення і сексизм.
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та це рогатий провокатор, лайно тут л'є на різних ветках!!
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Roman Ivanovich Однак в тебе прапорець невідомий.Саме з таким прапорцем московитів багато.
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Роман Іванович - дуже давній форумчанин. І місто своє він називав. Його тут знають.
Ви за своєю образою на жінок сьогодні взагалі нічого не бачите.
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рогатий, титі тут вилізло, каляки тіпа вумні калякаеш!!!! твоє місце на параші!!
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Пий менше - довше проживеш. Може.
А чого ти нам про своїх москальок розказуєш, як вони тебе =насилували= психологічно ?
Живи сам. Працюй у чоловічому колективі. Відмовся від матері / тітки / сестри. Пий валер*янку.
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Хочуть рівних прав, але за себе в ресторані розраховуватись чомусь не спішать )))
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Какая разніца.Думаю,що на виборах вони саме за це голосували.
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это мой дом, это моя машина, это моя лодка, это мое тело.....

Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
2 год ·

Феміністки борються за право жінок бути вбитими в утробах їхніх матерів.
Це - головна мета фемінізму.

"Свободная женщина - свободная страна", - марш женской солидарности прошел в Харькове - Цензор.НЕТ 5866
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Псевдофеминистсткая белиберда. В реальности, женщины уже в СССР имели куда больший социальный статус чем за рубежом, от врачей и учителей, до работников ВПК. Не знаю как сегодня дела обстоят в украинском ВПК, но то что учителя и врачи в большинстве - женщины, это факт, со времён СССР.
Реальная проблема: нация вымирает. Чтобы нация не вымирала (как минимум), десять женщин должны родить 23 ребёнка. Но, марши псевдофеминисток скорее прыгнут с моста или с крыши чем признают этот факт.
Найдите кто этих дурёх финансирует, и дайте им звонкого пенделя из Украины.
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На заработанныя на макулатуре деньги, пионеры покупали проституток а ппотом их отпускали на волю..
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Які ще права їм потрібні? У женшчін більше прав ніж у мушчін.
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Всі феміністки кажуть,що чоловіки погані і саме чоловік пригноблювач,сексист і маніяк.Так,я не захищаю тих хто знущається над жінками і так чоловіків багато страшних злочинців.Але саме жінки викадають дітей після народження у смітник,або вбивають.За це феміністки не згадують.
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А чоловіки своїх дітей не вбивають і не катують - ні ?
Не знущаються, не б*ють до смерті ?
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І "батьків", які роками ґвалтують своїх доньок, в Україні теж нема жодного.
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ти действиетльно ипанутая на всю голову - в гавне живёшь гавно разносишь...
пшла нах...
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Я вибачаюся- але жіноча педофілія теж існує. Знав я жертву. Повісився хлопець в неповні 16.
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тому що це вже зовсім інша проблема
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Ой *лядь... отправьте их на фронт, пусть сравниваются с мужчинами...
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під час місячних вони воюють чи беруть відгули?
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хотів почути вашу думку, раз ви виклали таке фото
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яку мою думку ти хотів почути? - в мене немає вагіни та місячних, я не знаю як вони з тим впораються
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А чого вони вимагають ? Бо вимоги якихось геїв-педиків конкретніші і зрозумілі...
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напомнило: "товарищи женщины! революция освободила вас! у вас нет теперь хозяина, нет господина.."
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МОЛОДИ́ЦЯ, і, жін., розм. Молода заміжня жінка.
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Жінкам вже навіть шпали дозволили укладати, - а їм все мало
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Товарищи женщины! Революция освободила вас. У вас неттеперь господина. Называйте меня просто товарищ Сухов.

Забудьте вы свое проклятое прошлое!

Вы будете свободно трудиться и у каждой будет отдельный супруг! (с)
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Минуле не відпускає ... Як перестати жити минулим ...
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Да кому они с такими фэйсами нужны? Только и остается на непонятных маршах воемя проводить, ведь никто из мужчин ( муж, любовник, бой-фрэнд) на встречу не позвал?
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если столько мусоров охраняет - значит какое-то гавно водят...
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Самое страшное это лица главных борчих... красивая, счастливая, успешная женщина никогда не пойдёт на подобные шабашы... а для страшных и глупых... при отсутствии всякого таланта, для них это такая отдушина - винить в своей никчёмности - вымышленное нарушение прав... так сразу подумаешь, и вроде бы я и не виновата))!
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Пришли девчонки, стоят в сторонке
Платочки в руках теребят
Потому, что на десять девчонок
По статистике - девять ребят

А парни важности полны, придирчивы ужасно
И остаются вдоль стены, пришедшие напрасно..©

Вот оно шо, Михалыч!
🤣🤣🤣
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а шо в Ха женщины не свободны? спрошу у жены, на всякий случай.
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Я вже охрінів від сьогоднішніх тем і заявив своїй що завтра вдягне паранджу.

Вона сказала що тільки якщо та буде з ;брюліками;. Але посуд помила.
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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