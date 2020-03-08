 "Свободная женщина - свободная страна", - марш женской солидарности прошел в Харькове. ФОТОрепортаж

Как передает корреспондент Радіо Свобода, марш за права женщин стартовал 8 марта в 14:00 на площади Свободы, информирует Цензор.НЕТ. Участницы и участники прошли по центру города до площади Конституции. Целью акции организаторы называют привлечение внимания к нарушению прав женщин в Украине.
"Мы собираемся, чтобы напомнить, что всегда актуально обсуждать и находить решения проблем гендерного неравенства и угнетения женщин, которые проявляются в домашнем насилии, неравных условиях труда, оскорбительных шутках, сексистской рекламе", - рассказали организаторы марша.
Протест против проведения марша за права женщин выразили представители праворадикальной организации "Традиции и порядок". Около двух десятков членов организации сопровождали колонну во время движения и скандировали лозунг "Семья. Традиции. Порядок". Впрочем противники марша ограничились лишь словесным противостоянием.
Марш прошел без инцидентов, по завершению часть митингующих самостоятельно покинула место проведения акции, тех же участников и участниц марша, которые опасались за свою безопасность, развезли в специальных автобусах в разные точки города.
Отпускаю на свободу!
А че Меня потом домогаются??!
🤗
Повиступайте, а ми посміємось.
Мастурбація Ківи
А они, женщины, делают все остальное..
🤗
Але на всіх сьогоднішніх гілках про марші жінок - лунає "плач" українських чоловіків.
Брати Гадюкіни - Підкаблучник
Я сміюся з того, що сьогодні чоловіки-форумчани як подуріли.
Вийшли жінки (і чоловіки з ними) нагадати вам про те, що є речі, які вони б хотіли покращити по відношенню до себе. У вас же ніхто нічого не забирає. Просять. А у вас уже у всіх істерика.
В Україні є проблема порозуміння між статями. Ви один одного не чуєте, натомість звинувачуєте у якихось гріхах ... І це взаємно. А діалогу нема. Тому й проблем стільки, які виливаються у трагедії.
Чесно - ми і без хитрощів справляємося.
Ви за своєю образою на жінок сьогодні взагалі нічого не бачите.
А чого ти нам про своїх москальок розказуєш, як вони тебе =насилували= психологічно ?
Живи сам. Працюй у чоловічому колективі. Відмовся від матері / тітки / сестри. Пий валер*янку.
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
2 год ·
Феміністки борються за право жінок бути вбитими в утробах їхніх матерів.
Це - головна мета фемінізму.
Реальная проблема: нация вымирает. Чтобы нация не вымирала (как минимум), десять женщин должны родить 23 ребёнка. Но, марши псевдофеминисток скорее прыгнут с моста или с крыши чем признают этот факт.
Найдите кто этих дурёх финансирует, и дайте им звонкого пенделя из Украины.
Не знущаються, не б*ють до смерті ?
пшла нах...
Забудьте вы свое проклятое прошлое!
Вы будете свободно трудиться и у каждой будет отдельный супруг! (с)
Минуле не відпускає ... Як перестати жити минулим ...
https://youtu.be/RTWYqOjhVrg
Платочки в руках теребят
Потому, что на десять девчонок
По статистике - девять ребят
А парни важности полны, придирчивы ужасно
И остаются вдоль стены, пришедшие напрасно..©
Вот оно шо, Михалыч!
🤣🤣🤣
Вона сказала що тільки якщо та буде з ;брюліками;. Але посуд помила.