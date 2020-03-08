 За сутки пограничники провели температурный скрининг более 125 тысяч человек, у двух диагностировали ОРВИ, - ГПСУ. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"По результатам прошедших суток пограничники проверили 125 368 человек. Зафиксировали два случая повышенной температуры у двух гражданок Украины в пунктах пропуска "Гремяч" и "Борисполь". По результатам дополнительной проверки врачи диагностировали у обеих женщин ОРВИ, признаки COVID-19 не обнаружены", - говорится в сообщении.
Всего с 25 февраля этого года проверено уже более 1,2 млн граждан.
Напомним, в Украине пока зафиксировали один случай инфицирования коронавирусом. Также известно о 5 случаях заражения украинцев в мире: четверо заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка в Италии.
Погранцы не пасут задних)))
Спасибо зеля!
В тот же день, 28-го, министр здравоохранения Оливье Веран обратился к согражданам с рекомендациями. Министр заявил: «Отныне я рекомендую, на период, который еще предстоит определить, избегать рукопожатий», «поцелуев», «мыть руки регулярно и тщательно, использовать одноразовые салфетки и выбрасывать их после первого применения, чихать и кашлять в локтевой сгиб».
Соблюдение гигиены крайне важно для борьбы с распространением эпидемии, напомнил министр. В общественных местах повесили объявления с подобными советами. Кроме того, отдельные работодатели принимают меры по собственной инициативе: например, устанавливают на рабочих местах емкости с антисептическими гелями и т. д.
Ограничения вступают в силу 8 марта и продлятся до 3 апреля. Помимо Ламбардии они касаются провинций Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Перзаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчелли и Алессандрия.
Указ запрещает как въезжать в указанные провинции, так и покидать их, а также перемещаться внутри этих территорий. Исключение может быть сделано только по служебной необходимости и уважительным причинам семейного характера, подтвержденным документально. Государственным и частным предприятиям предлагается отправить сотрудников в отпуск. Закрываются все школы и религиозные учреждения.
Кроме того, по всей стране будут закрыты театры, кинотеатры, музеи, бары, игровые центры, танцевальные школы, дискотеки и другие подобные учреждения. Приостановлены все спортивные турниры. Рестораны и магазины будут открыты, но владельцам предписано создать условия, чтобы посетители соблюдали дистанцию безопасности - минимум метр друг от друга.
Италия является третьей страной в мире по числу зараженных коронавирусной инфекцией. Число зараженных достигло почти шести тысяч человек, 233 из них скончались. Таким образом в Италии уровень смертности (4,25%) выше, чем в Китае (3,8%). Власти пообещали мобилизовать 20 тысяч дополнительных сотрудников в больницы, где лечат зараженных коронавирусом.
1 ч. ·
В Италии за день +133 смерти от коронавируса и +1492 случаев заражения. То есть +25% от того, что было вчера. Это самый настоящий ****€ts! Школы, театры и т.д. закрыты, спортивные мероприятия отменены, но бутики, магазины, бары и рестораны - внимание - открыты! Директива правительства обязала владельцев общепитов и магазинов в Ломбардии соблюдать дистанцию в 1 метр от клиентов, что неосуществимо, разумеется. Это такой карантин, ребят. Кроме того, как только правительство объявило о намерении ввести карантин в Ломбардии, народ ломанулся из этой провинции - на юг Италии, неся с собой вирус, конечно же. Кто додумался заранее предупредить о намерении ввести карантин??? Карантин вводится только внезапно и это логично даже для школьников. Такое ощущение, что в правительстве Италии работают феерические рас****яu...
В то же время обратите внимание на КНР. Там прирост заразившихся за день составляет лишь 52 чел. На полтора миллиарда человек! Отдельный респект властям Сингапура. Там за полтора месяца прирост заразившихся составил лишь сотню человек. А в Италии, напомню, ПЛЮС ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ЗА ОДИН ДЕНЬ!
А что Украина? Наша страна до сих пор не запретила авиарейсы в Италию. Можете поверить, загуглив «борисполь аэропорт табло». Полистайте.
В Мене таке буває-35.0 -35.6..
🤔
Спиш нормально, висипаєшся? Харчування як?
Може хвороба пізніше розвинеться.