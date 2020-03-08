 В Одессе состоялся выпуск старшин ВМС Украины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В этом году 31 курсант получил высшее образование по квалификационному уровню "младший специалист" и получил диплом и нагрудный знак. Сегодняшние выпускники будут проходить военную службу на боевых кораблях, катерах, в береговых частях Военно-Морских Сил ВС Украины.









К собравшимся с приветственным словом обратился командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь Воронченко. В своей речи он отметил, насколько важными для отечественного флота являются специалисты старшинского состава, поскольку квалифицированные, хорошо подготовленные и мотивированные старшины - это основа флотских экипажей.







Традиционно выпускники почтили минутой молчания память погибших воинов-побратимов, приняли присягу старшин, прошли торжественным маршем и сделали коллективное фото на память.



