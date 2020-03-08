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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, ночью пограничники Львовского отряда обнаружили значительную сумму наличных средств в валюте, которую 37-летний гражданин Украины пытался незаконно ввезти на территорию нашей страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время погранично-таможенного контроля автомобиля марки "Мерседес" в международном автомобильном пункте пропуска "Угринов", пограничники заметили нервозное поведение водителя и приняли решение про углубленный осмотр автомобиля.

Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине 01
Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине 02
Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине 03

Смотрите: Пограничники задержали россиянина, который прикинулся гражданином Литвы, чтобы попасть в Венгрию. ФОТО

Правоохранители обнаружили среди личных вещей водителя и в нише под передним сиденьем пассажира незадекларированную наличность в размере около 240 тыс. долларов США и 500 тыс. евро. Деньги были расфасованы в герметичные полиэтиленовые пакеты.

Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине 04
Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине 05
Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине 06

В отношении водителя правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил, деньги изъяли и передали сотрудникам таможни.

Также смотрите: Пограничники предотвратили контрабанду в Румынию нескольких тысяч медицинских масок на Закарпатье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3180128
 
 
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Повезло погранцам, там, наверняка, было вдвое больше
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И да, чувак же ВВОЗИЛ, чего доколупались?
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від 10 000 кеша і більше - доки звідкіля бабло....Ляшко у нас 2 рази підряд наприклад ДжекПот "зривав" Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине - Цензор.НЕТ 496
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Зеленое стадо рвет когти...шеф приказал менять точку...ну или очко личное подсказало...что стадо на пороге грандиозного шухера...
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ну не лох "перевіник" - сів собі наприклад у Кракові , чи Тарнові до ЛЬвова на РЕЙСОВИЙ ( їх десятки і НІЯКОГО ввіз контролю) ....- і перевозь хоть 10 лямів - лошара....
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Гля уже кошты на 3 Майдан блокируют .Аля новость блокировки счетов Навального
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Для ввоза более 10к, достаточно было устного декларирования, водила лох)
Ну ответил бы, "да везу лям, а чё?"
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Нервозное поведение пассажира.(с). Странно, верно? Не можешь- не делай. Если бздение на лице написано- зачем было везти? А если- ещё и не свои??? Нажил головняка, на всю оставшуюся, вполне вероятно.
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"Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом, и на Гавайи"
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Чувак наверно приехал баксы по 50 грн продавать а может и выше курс будет ..Вспомните еще мой комент в май масяце
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