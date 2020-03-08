 Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время погранично-таможенного контроля автомобиля марки "Мерседес" в международном автомобильном пункте пропуска "Угринов", пограничники заметили нервозное поведение водителя и приняли решение про углубленный осмотр автомобиля.







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Правоохранители обнаружили среди личных вещей водителя и в нише под передним сиденьем пассажира незадекларированную наличность в размере около 240 тыс. долларов США и 500 тыс. евро. Деньги были расфасованы в герметичные полиэтиленовые пакеты.







В отношении водителя правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил, деньги изъяли и передали сотрудникам таможни.

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