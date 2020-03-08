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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:армия (7661) вооружение (3322) воровство (581)

 В интернете продается запрещенное к продаже военное зарядное устройство Harris RF-5058: "Шел 6-й год войны, У каждого свой бой с совестью". ФОТО

На сайте частных объявлений OLX продается зарядное устройство Harris RF-5058 для литий-ионных аккумуляторов. Это военное оборудование и оно запрещено к продаже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал военнослужащий ВСУ Игорь Лукьянов. 

"Шел 6-й год войны

Для тех, кто не в курсе, купить это зарядное в супермаркете не получится ни в Украине, ни в США.

Бывают на просторах интеренета попадаются старые экземпляры после вооруженных конфликтов, например, в Ираке или Афганистане, но мне вот почему-то кажется, что это не тот случай, да и состояние явно не после потери в бою

п.с. хотя у каждого свой бой с совестью".

В интернете продается запрещенное к продаже военное зарядное устройство Harris RF-5058: Шел 6-й год войны, У каждого свой бой с совестью 01
В интернете продается запрещенное к продаже военное зарядное устройство Harris RF-5058: Шел 6-й год войны, У каждого свой бой с совестью 02
В интернете продается запрещенное к продаже военное зарядное устройство Harris RF-5058: Шел 6-й год войны, У каждого свой бой с совестью 03
В интернете продается запрещенное к продаже военное зарядное устройство Harris RF-5058: Шел 6-й год войны, У каждого свой бой с совестью 04
В интернете продается запрещенное к продаже военное зарядное устройство Harris RF-5058: Шел 6-й год войны, У каждого свой бой с совестью 05
В интернете продается запрещенное к продаже военное зарядное устройство Harris RF-5058: Шел 6-й год войны, У каждого свой бой с совестью 06

Источник: https://censor.net.ua/p3180125
 
 
 Топ комментарии
 
на фото есть серийник, если не вброс то найти крысу можно без проблем.
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тихо спи..ил и ушел - называется "нашел"

совковый менталитет "на работе ты не гость - идешь домой возьми хотя бы гвоздь". еще долго будет нас преследовать
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что курит автор этой статейки?

полно этих зарядных станций на сайтах США!
или очередная задача демонизировать ВСУ и волонтёров?
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на фото есть серийник, если не вброс то найти крысу можно без проблем.
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Я вас умоляю. Наше доблестное СБУ на такие мелочи никогда не обращала внимания. Вот если бы тут деньжищами каким-нить пахло - тогда да.
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Когда-то в 2015 году мы так по серийнику ночник обнаружили на OLX, только пару месяцев, как переданный в одно из подразделений. Тогда крысу нашли легко, быстро и сами. И таких историй я знаю массу, просто про них не принято особенно распространяться.
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Нет. Разгонять негативную волну из-за одной крысы на 1000 человек не нужно, только вредит.
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тихо спи..ил и ушел - называется "нашел"

совковый менталитет "на работе ты не гость - идешь домой возьми хотя бы гвоздь". еще долго будет нас преследовать
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А транзит газу окупанта - це бій з совістю чи скромно промовчим?
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Такие примеры приводят обычно приводят ватные **********.Но если я ошибся,озвучу своё мнение на то как Украине нужно вести себя в таких случаях.Продавать и покупать всё что нам выгодно,но не то что на прямую может укрепить врага.Оккупированным территориям только продавать,но ничего у них не покупать.По таким принципам живёт Израиль,маленькая страна окружённая врагами.
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А хіба транзит газу - це не пряме спонсорування тероризму? Ми тупо допомагаємо кацапам рубати бабло, за яке потім купуються танки і автомати які вбивають наших військових.
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Чи ви прихильник подвійних стандартів?
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Транзит газа - договоры с Западом. И если он прекратится через Юкрейн, он возобновится через где-то. Перекрыть трубу не получится, потому что Запад взвоет и переложет всю ответственность на Юкрейн
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То краще ми самі допоможемо кровному ворогу заробити гроші?
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ты меня слышишь? Иметь в руках инструмент влияния на противника и его отсутстаие при одинаковых условиях деятельности противника - что ты выбираешь? ***** бпродолжит поставки газа так или иначе... контролируемые Украиной (и еще приплатит), либо неконтролируемые нами...
...и не называй мою позицию хохляцой. Я не хохол, я - украинец, в отлисие от твоего президента и других менделей
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Во время Второй Мировой, американские и немецкие "деловые круги" заключили договор, согласно которому война войной, но бизнес - превыше всего! В результате чего тот же самый каучук без которого буквально задыхалась американская авиационная промышленность, шёл в Германию. Так что тут удивляться нечему: пока народы воюющих стран захлёбывается кровью, барыги в своих кабинета будут наживаться на войне. И Украина тут увы не исключение.
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То ми одягаємо вишиванку тільки тоді, коли це вигідно? А коли качаємо кацапський газ, бурмочемо: - Нам платять за це.
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пля, тебе еще раз поатоою, если н мы будем контролированно прокацивать газ согласно обязательствам перед Западом, это сделают кацапы в обход нашего контроля в ту же эуропу. Ну? Твой выбор? Перерою трубу и пускай кацапы сдохнут? Вот тут ты хер угадал... там, со стороны ануса трубасп2 почти проложена, чуток осталось. А ты продолжай надувать щеки...
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А транзит газу окупанта - це бій з совістю чи скромно промовчим?
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кругом есть свои советские прапорщики, которые могут как и шахтёры стянуть с шахты всё, что куплено нарідом, даже если шахты рядом и в помине нет.
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повір , що у онних "хЕнералів" можливостей ще більше...
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я атеист. тут очевидный факт, шо у хенерала, для добычи не не шахтный обушок, а шахтный комбайн )
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Может и сидит человек в изоляции и продает дефицитные вещи , расчитанных на лохов с Предоплатой , наберется несколько десятков и на хлеб будит. Все может Быть.
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у нас нелюді совістью - вірнішше її відсутністью торгують....., а це просто зарядний пристрій..
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Понятно что сп#здили, но в нашей стране безнаказанность толкает ещё на большее преступления... от верхушки до низов...
Не такое это и секретное оборудование... но все равно за его кражу никто не ответил..
вот продается аналогичное, за 135$ в США....
https://www.govplanet.eu/for-sale/Shop%2C-Warehouse-%26-Consumer-%284%29-Harris-RF-5058-CH002-Battery-Charger%2FConditioners-Nevada/2522782/NSN/6130-01-511-0352?iprefoh=www.govplanet.com
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Зайдите в любой супермаркет, возьмите жвачку типа "Дирол" или "Стиморол" да посмотрите кто их производит и 6 лет в Украину поставляет. И это лишь капля в море.
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А я и не знал, что ктото жвачку покупает, не 80-е годы жеж.
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А платити податки окупанту - це погано чи добре?
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В нашей стране все воруется и продается, нашли чем удивить.
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Полная туфта.
Свободно продается в США, Канаде и Западной Европе на сайтах по реализации списанного армейского оборудования.
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А звичайною зарядкою заряджати нє? Не вистачає розуму?
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******** страну продали, 73% *********, которым она не нужна.
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У вас опечатка, не 73%, а 8%.
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Конечно, ведь это 8% возвращают честные-пречестные януковичские кадры в министры, а не 73%.
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Чоловіче ти помиляєшся , там мова про вас . Про 8% дупоголових ................... .
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Да не дружище, не. Я раньше думал, 50/50 дебилов и нормальных, теперь вижу 73%, неожиданно. Скорей бы уже комета всех накрыла.
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на самом деле тупого совкового быдла у нас более 90% .. нужно бы это уже осознавать ..
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Объясните в чем зрада, я не совсем понимаю прочитав новость. Судя по тексту описания это какая-то многофункциональная зарядка. Кстати, изделия этого бренда тоже продаются заграницей
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Та, человек белены объелся и решил хоть чем то себя прославить.
Цензор тут же подхватил это фуфло и выдал, как большую зраду..
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В идиоте который его к таковым причислил. И лодаре который эту бредятину опубликовал на цензоре предварительно не проверив "секретность"...
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Среди стран НАТО Турция занимает второе место после США по вооружениям и технике,но это не мешает Эрдогану купить кремлевский металлолом по имени С-400 В интернете продается запрещенное к продаже военное зарядное устройство Harris RF-5058: "Шел 6-й год войны, У каждого свой бой с совестью" - Цензор.НЕТ 748
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Уважающій сібя чілавєк с работьі с пустьімі рукамі не уходит, ибо непонятно зачем ваще на работу прішел
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Блін, у мене вдома купа всяких зарядних пристроїв. Шо робити?
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К тебе уже выехали.
Блин, у моей бабки на чердаке валяется пару немецких противогазов, надо будет закопать в лесу.
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Нащо товар псувати? Виставляєте на інтернет барахолку типу олх
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Ну да.
И какой нибудь отморозок натравит на меня СБУ, как в этом случае.
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Негайно рий схованку поки служба безпеки шатунистів тебе не знайшла
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Я вот сам сижу и думаю: куда прятать теперь свой "Opus" для тех же литиевых аккумуляторов...
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А ты паливо для ракет не злываешь? А то б я купив з парою "Нептунов" - дачу возле моря охранять.
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Любят наши люди продавать,2 года назад на "конячем" рынке купил канадские берцы новые сделанные по технологи Goretex классные и не убиваемые.
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Может, и не секретный девайс, но ведь и " Джавелины" так уедут за поребрик...
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Мое зарядное для аккумулятора еще с советских времен, стоило 12 руб.
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Они разные (никилиевые и литиевые зарядки).
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Да там пофиг, заряжает все, что ползает и летает.
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Эрдоган за неделю опустил РАБссию в разряд средневековья простыми Дронами.Пацаны,покупаем Дроны и кремль сдохнет что чЛенин в Мавзолее... В интернете продается запрещенное к продаже военное зарядное устройство Harris RF-5058: "Шел 6-й год войны, У каждого свой бой с совестью" - Цензор.НЕТ 5920
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На фото есть серийник по нему проследить откуда девайс как 2 пальца обоссать. Ваш капитан.
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Это начало новой операции Шатун 2 ! Шатунисы - такого армейского списаного натовского барахла на барахолках той же Польши валом вот точно такой зарядник лично видел за 60 € в Дюссельдорфе.
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Запорожский автозавод начал тестовый выпуск автомобилей Lada Largus, Vesta, XRay

Шел шестой год войны ...
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А з яких пір вірний соратник та близький товариш сивочолого гетьмана Васадзе став "зеленим"?
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А украинская контрразведка усиленно ищет приличную дачу начальнику в Испании за разумную цену...
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Скорее всего дело было так.
Зная, что у военнослужащего ВСУ Игоря Лукьянова часто прилипают к рукам разные нужные вещи, офицер ему сказал, что это офигенно секретная штука, если украдешь - посадят!
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Не пойму в чем секрет, почему оно запрещенное? Угроза свержения власти, что ним можно подзарядить порохоидиотиков,,,?
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Угрозы власти нет, так как факт безнаказанной продажи подобных вещей говорит, что власти нет как таковой - можно делать шо хочеться, только делиться...
Но в этот раз, когда окажется шо шо-то нехватает на танках и самолетах, Коломойский денег не даст, а волонтеры пошлют на юх, на взятие Перекопа с форсированием Сиваша...
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Яких таких вещей??? Посети Польшу, там такого барахла як этот зарядник шо грязи продается.
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Зеленая жопа у власти, опять начали разворовывать армию, вот это и есть мародеры в действии.
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А может этот аппарат был спижж..... н еще при Пэтрухе, выжидали цену. так сразу на зеленых, раньше такой порядок был, аж страшно вспомнить.
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Я слышал что в Запорожье будут азерйбаржанские авто собирать
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Главное, шоб не запретили все остальные авто, которые имеются у населения и гужевые повозки без азербайджанских номерных знаков - азербайджанская инвестиционная няня ооочень крууутая!
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В Донецке на рынке Сокол униформа дылыныры пачками продается и каково было возмущение ихтамнетов которые в рашке собирали по копейке на униформу терпилам даунецким ,а те взяли и на рынок все с молотка ..на шару
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Оно там продаётся уже третий месяц, видно не очень то и надо... Продам зарядное устройство Harris RF-5058. Киев, Киевская область, Оболонский Добавлено: в 14:00, 30 января 2020, Номер объявления: 633675177
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ничего удивительного, если в продаже появятся Джавелины.
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На Алибабе продается спокойно. За ту же штуку.
Полезная штука в подразделении.
Шо за черт этот Лукьянов?
Делать нехрен, аватарить низзя, решил хайп поразводить?
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У меня за 6 лет войны насобиралось в общей сумме примерно на 60 000 мА наборных пауерпбанок. И радиостанция заряжается, и телефоны, и планшет.
Вес в рюкзаке приличный, да.
Зарядка девайсов на войне - серьезный вопрос.
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Зарядное - обычный блок питания . Что в нём военного , запрещённого ? Сейчас всё продаётся и любой с головой и не кривыми руками может спаять что угодно .
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