 В интернете продается запрещенное к продаже военное зарядное устройство Harris RF-5058: "Шел 6-й год войны, У каждого свой бой с совестью". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал военнослужащий ВСУ Игорь Лукьянов.

"Шел 6-й год войны

Для тех, кто не в курсе, купить это зарядное в супермаркете не получится ни в Украине, ни в США.

Бывают на просторах интеренета попадаются старые экземпляры после вооруженных конфликтов, например, в Ираке или Афганистане, но мне вот почему-то кажется, что это не тот случай, да и состояние явно не после потери в бою :)

п.с. хотя у каждого свой бой с совестью".











