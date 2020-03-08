 В интернете продается запрещенное к продаже военное зарядное устройство Harris RF-5058: "Шел 6-й год войны, У каждого свой бой с совестью". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал военнослужащий ВСУ Игорь Лукьянов.
"Шел 6-й год войны
Для тех, кто не в курсе, купить это зарядное в супермаркете не получится ни в Украине, ни в США.
Бывают на просторах интеренета попадаются старые экземпляры после вооруженных конфликтов, например, в Ираке или Афганистане, но мне вот почему-то кажется, что это не тот случай, да и состояние явно не после потери в бою
п.с. хотя у каждого свой бой с совестью".
полно этих зарядных станций на сайтах США!
или очередная задача демонизировать ВСУ и волонтёров?
совковый менталитет "на работе ты не гость - идешь домой возьми хотя бы гвоздь". еще долго будет нас преследовать
...и не называй мою позицию хохляцой. Я не хохол, я - украинец, в отлисие от твоего президента и других менделей
Не такое это и секретное оборудование... но все равно за его кражу никто не ответил..
вот продается аналогичное, за 135$ в США....
https://www.govplanet.eu/for-sale/Shop%2C-Warehouse-%26-Consumer-%284%29-Harris-RF-5058-CH002-Battery-Charger%2FConditioners-Nevada/2522782/NSN/6130-01-511-0352?iprefoh=www.govplanet.com
Свободно продается в США, Канаде и Западной Европе на сайтах по реализации списанного армейского оборудования.
Цензор тут же подхватил это фуфло и выдал, как большую зраду..
Блин, у моей бабки на чердаке валяется пару немецких противогазов, надо будет закопать в лесу.
И какой нибудь отморозок натравит на меня СБУ, как в этом случае.
Шел шестой год войны ...
Зная, что у военнослужащего ВСУ Игоря Лукьянова часто прилипают к рукам разные нужные вещи, офицер ему сказал, что это офигенно секретная штука, если украдешь - посадят!
Но в этот раз, когда окажется шо шо-то нехватает на танках и самолетах, Коломойский денег не даст, а волонтеры пошлют на юх, на взятие Перекопа с форсированием Сиваша...
Полезная штука в подразделении.
Шо за черт этот Лукьянов?
Делать нехрен, аватарить низзя, решил хайп поразводить?
Вес в рюкзаке приличный, да.
Зарядка девайсов на войне - серьезный вопрос.
🤣