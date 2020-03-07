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Все про:Киев (18658) КС (1415) судья (2224) съезд (324) преступления против Майдана (106) Маселко (36)

 Делегатов на Съезд судей от Днепровского райсуда Киева будут определять судьи Майдана Иванина, Дзюба и Бовкун, - адвокат Маселко. ФОТО

Днепровский райсуд Киева выбрал судей Майдана представителями для определения делегатов от киевских судов на Съезд судей, на котором будет выбираться судья Конституционного суда.

Об этом написал в Facebook адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

Представлять Днепровский райсуд на совместных сборах судей местных общих судов Киева будут Юлия Викторовна Иванина, Александр Анатольевич Дзюба и Эдуард Михайлович Бовкун.

Делегатов на Съезд судей от Днепровского райсуда Киева будут определять судьи Майдана Иванина, Дзюба и Бовкун, - адвокат Маселко 01

По информации Маселко, Иванина - судья Майдана, которая "бросила за решетку двух человек и еще двух лишила прав управления за поездку в Межигорье".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении по "делам Майдана" экс-главе Днепровского райсуда Киева, - ГБР

При этом в 2017 году ее рекомендовали уволить за грубые нарушения, но потом решение отменили и отстранили на 4 месяца.

Иванина сейчас проходит оценку и Общественный совет доброчестности утвердил вывод о ее недоброчестности.

Александр Дзюба был уволен Высшим советом правосудия, но Верховный Суд его восстановил.

Делегатов на Съезд судей от Днепровского райсуда Киева будут определять судьи Майдана Иванина, Дзюба и Бовкун, - адвокат Маселко 02

"А еще он является подсудимым по делу о заведомо неправосудном решении. Его судит Бориспольский суд. Следующее заседание 23.03 в 9:00", - отмечает адвокат.

Эдуард Бовкун - "вообще уникальный судья, которого еще в 2010 году поймали на взятке. Затем его 4 года судили. В 2016 году дело возвращено на доследование и его дальнейшая судьба неизвестна".

Делегатов на Съезд судей от Днепровского райсуда Киева будут определять судьи Майдана Иванина, Дзюба и Бовкун, - адвокат Маселко 03

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Как отмечает Маселко, к нему много вопросов по декларированию, а 17 марта Высший совет правосудия будет решать, назначать ли его судьей бессрочно.

Делегатов на Съезд судей от Днепровского райсуда Киева будут определять судьи Майдана Иванина, Дзюба и Бовкун, - адвокат Маселко 04
Делегатов на Съезд судей от Днепровского райсуда Киева будут определять судьи Майдана Иванина, Дзюба и Бовкун, - адвокат Маселко 05

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Источник: https://censor.net.ua/p3180098
 
   
 Топ комментарии
 
А у нас це є реставрацією зебуїнів.
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отлично....
нужно было патриотам после Майдана не лихтариками размахивать и спивать 1000 раз гимн Украину по кругу, а карать своих врагов...
В следующий раз может умнее будут после отсидок....
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Призначення відкритих ворогів на з'їзд суддів є ще одним фактом реваншу регіоналів.
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Когда-нибудь их линчуют..
Так в Америке зарождалась демократия.
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Значить все вирішують посібники російських окупантів??? ну цікаво що буде далі ))
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отлично....
нужно было патриотам после Майдана не лихтариками размахивать и спивать 1000 раз гимн Украину по кругу, а карать своих врагов...
В следующий раз может умнее будут после отсидок....
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по твоим словам , ты ни где не был и ни в чем не участвовал. ЗАКРО СВОЙ ПАРШИВЫ РОТ.
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Во Франции, в 19-м веке , это называлась-- реставрация Бурбонов.
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А у нас це є реставрацією зебуїнів.
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Реставрація після чого? Вони реставрувалися ще при Петьку. І Петька САМ склав такий законопроект про суддівську реформу, за яким реформувати судді мали самі себе, а що там комітет доброчестності скаже - їм плювати, бо Петька комітету доброчесності дав право лише дорадчого голосу - тобто нічого.
І так, саме такі дії Петьки унеможливили для мене його переобрання.
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Вже пройшло 9 місяців. За цей час роблять і народжують дітей. Тому про пєцю від тебе лише паскудна брехня, бо це ті судді, які пішли проти Майдану.
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А причем тут, сколько прошло? Ты же про реставрацию сбрехал? Реставрация ПОСЛЕ ЧЕГО? Никакой судебной реформы по факту не было - это был один из спектаклей Порошка для лохов.
А за последние 9 месяцев просто ТОЖЕ ничего не изменилось в этом плане, как и за предыдущие 5 лет.
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не отмазывайся...привыкай отвечать за свои действия или бездействие.
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Выбрали бы Гриценко - я бы отвечал - а так - отвечай ты за Порошка, да за то, что провел своего непроходного Порошка во второй тур и подарил победу Зеле.
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Гриценко, тобто Мостовий точно не був прохідним. Але у другому турі ти підтримав Зе. Тому не викручуйся, бо до реваншу ти приклав свій голос.
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"Але у другому турі ти підтримав Зе"
Брехня. У другому турі я викреслив обох.

"бо до реваншу"
До якого нафіг реваншу? Немає після чого реваншувати - при Порошку не було зроблено геть взагалі нічого, після чого судді мали реваншувати - все як було при Янику - так і залишилось при Порошку.
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Напомню, в 2014 году партии "Слуга народа" не было!
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А зебуїни були. Це ті ж самі регіонали, змінилася лише назва.
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А кто потом во второй по численности партии "За життя!"?
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Це мені не цікаво. Тема про реванш регіоналів.
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Призначення відкритих ворогів на з'їзд суддів є ще одним фактом реваншу регіоналів.
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Позор выбирает позор. У судей ни профессиональной этики ни прихнаков достоинства. Судейский притон.
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проститут не может выбать нормального. проститут выбирает проститутку.. иначе, жить станем хорошо, а живущие хорошо хотят жить еще лучше. а как сделать нам хорошо если самому хочется жить шикарно
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смотрю на этот беспредел и думаю что вокруг одни ....идарасы. потом подумал о себе, потом о тех кто рядом, кто меня окружает. ниуя, не все. идарасы. идарасами стали те кто залез на пару ступеней выше простого рабочего. но все равно их дохрена!!!!!!!!!!!!!!!
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Тут резонно вспомнить первого коммуниста планеты Земля Карла Маркса.В своей работе "Секретная дипломатия ХVIII века",философ отметил несколько мыслей о РАБссии.Одна из них такая...: Подлость,аналогичную которой в истории найти трудно.
Эту работу Маркса на РАБссии и в дохлом СССре никогда не издавали,и ясно почему... Делегатів на З'їзд суддів від Дніпровського райсуду Києва визначатимуть судді Майдану Іваніна, Дзюба та Бовкун, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7234
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