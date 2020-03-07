 Делегатов на Съезд судей от Днепровского райсуда Киева будут определять судьи Майдана Иванина, Дзюба и Бовкун, - адвокат Маселко. ФОТО

Об этом написал в Facebook адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

Представлять Днепровский райсуд на совместных сборах судей местных общих судов Киева будут Юлия Викторовна Иванина, Александр Анатольевич Дзюба и Эдуард Михайлович Бовкун.

По информации Маселко, Иванина - судья Майдана, которая "бросила за решетку двух человек и еще двух лишила прав управления за поездку в Межигорье".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении по "делам Майдана" экс-главе Днепровского райсуда Киева, - ГБР

При этом в 2017 году ее рекомендовали уволить за грубые нарушения, но потом решение отменили и отстранили на 4 месяца.

Иванина сейчас проходит оценку и Общественный совет доброчестности утвердил вывод о ее недоброчестности.

Александр Дзюба был уволен Высшим советом правосудия, но Верховный Суд его восстановил.

"А еще он является подсудимым по делу о заведомо неправосудном решении. Его судит Бориспольский суд. Следующее заседание 23.03 в 9:00", - отмечает адвокат.

Эдуард Бовкун - "вообще уникальный судья, которого еще в 2010 году поймали на взятке. Затем его 4 года судили. В 2016 году дело возвращено на доследование и его дальнейшая судьба неизвестна".

Также читайте: Суд с 2016 года не может провести подготовительное заседание по делу против запорожского "Беркута", - Закревская

Как отмечает Маселко, к нему много вопросов по декларированию, а 17 марта Высший совет правосудия будет решать, назначать ли его судьей бессрочно.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ГБР создадут Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, - Венедиктова. ФОТОрепортаж