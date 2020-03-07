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 Политика Украины, Общество
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Все про:общество (144) Дробот_Дмитрий (2) Слуга народа (719) Дубинский (76)

 "Пошел нхй. Пошел нхй еще разок", - "слуга народа" Дубинский общается с гражданами. СКРИНШОТ

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский обругал одного из комментаторов, а потом повторил под его постом.

Скриншот общения с нардепом выложил в Facebook аналитик Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ) и политик Дмитрий Дробот, передает Цензор.НЕТ.

На скриншоте видно, что Дробот пишет: "Мне очень льстит, что Дубинского никто не защищает, кроме ботика. Тем не менее отвечу. Весь отчет по финансированию ХАЦ есть на нашем сайте. В отличие от отчетов грантов от Коломойского".

"Пошёл нхй. Так понятнее будет", - реагирует на это Дубинский.

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"Поговорили", - кратко охарактеризовал опубликованный скриншот аналитик ХАЦ.

Депутат оставил несколько комментариев под постом Дробота. В частности, он написал: "Пошёл нхй ещё разок".

Пошел нхй. Пошел нхй еще разок, - слуга народа Дубинский общается с гражданами 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3180089
 
   
 Топ комментарии
 
Дубинский - и есть недостающее звено между обезьяной и человеком.
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Тікай саня, тікай......бужанський вже обісрався з Азовом, ти на підхлді.

"Пошел нхй. Пошел нхй еще разок", - "слуга народа" Дубинский общается с гражданами - Цензор.НЕТ 3818"Пошел нхй. Пошел нхй еще разок", - "слуга народа" Дубинский общается с гражданами - Цензор.НЕТ 8696
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И вы наивно думаете что чернь,плебеи,совково-пролетарские криво-рогули выберут себе умного,культурного,образованного человека во власть?Они выбирают себе подобных,по духу и культуре.Так что все логично,73% дубинских выбрали одного,самого-самого дубинского.
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Ющенко, Януковича и Порошенко кто выбирал?
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Всю эту зелеНую падаль ждет петля и пуля.
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Надіюсь! Дуже надіюсь він це зебілу сказав!
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а может для 73% Ынтиликтуалов дефолт то будет в самый раз,,зарплата в килограммах купюр это самое то чё надо! гы
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Ну и где обещанное правосудие Зеленского? Он клоунов из своей партии унять не может а ещё собирается страной управлять и победить кремль...
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Какое же оно чмо...
А зебилье и прочая зрадоботня пять лет ему в рот заглядывали....каждое слово ловили....в зубы хватали и по инету разносили...
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Гнати цього скаженого беніного собаку,дубінський і бужанський це найогидніші істоти від так званих слуг.
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А какие в Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ) успехи в борьбе с коррупцией?
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Дубинский слуга мамы, которая любит новые машины, а кто-то считал его слугой народа...
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