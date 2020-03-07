 "Пошел нхй. Пошел нхй еще разок", - "слуга народа" Дубинский общается с гражданами. СКРИНШОТ

Скриншот общения с нардепом выложил в Facebook аналитик Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ) и политик Дмитрий Дробот, передает Цензор.НЕТ.
На скриншоте видно, что Дробот пишет: "Мне очень льстит, что Дубинского никто не защищает, кроме ботика. Тем не менее отвечу. Весь отчет по финансированию ХАЦ есть на нашем сайте. В отличие от отчетов грантов от Коломойского".
"Пошёл нхй. Так понятнее будет", - реагирует на это Дубинский.
"Поговорили", - кратко охарактеризовал опубликованный скриншот аналитик ХАЦ.
Депутат оставил несколько комментариев под постом Дробота. В частности, он написал: "Пошёл нхй ещё разок".
А зебилье и прочая зрадоботня пять лет ему в рот заглядывали....каждое слово ловили....в зубы хватали и по инету разносили...