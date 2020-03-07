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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (4823) The Guardian (1)

 Зеленский появился на обложке The Guardian. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке известного британского журнала The Guardian. На заглавном фото президент Украины сидит на столе и смеется.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в самом журнале размещена статья с заголовком "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится".

Зеленский появился на обложке The Guardian 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все тоталитарные режимы заканчивают одинаково, - Зеленский про Путина

Журнал вышел в печать в субботу, 7 марта. Внутри размещены еще два снимка с Владимиром Зеленским, сделанные на той же локации. На одном из фото президент поправляет пиджак, на другом - держит одну руку в кармане.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путина есть год, чтобы закончить войну, - Зеленский

Отметим, что 6 марта Юлия Мендель анонсировала появление Зеленского на обложке известного европейского журнала, правда она не уточила, какого именно. Пресс-секретарь разместила в сети Instagram общие снимки с президентом в качестве тизера. "Завтра у президента обложка одного из самых известных европейских журналов. Тизер - наше общее фото. На обложке, конечно, только президент", - подписала снимки Мендель.

Источник: https://censor.net.ua/p3180073
 
 
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"Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится".
переклад українською:
"Дурень думкою багатіє"

Гардіан відомі циніки Зеленский появился на обложке The Guardian - Цензор.НЕТ 5793
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Сидеть на столе это очень "по европейски".
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меня воспитывали, что сидеть на столе - это верх бескультурья. И еще это ржание на столе...К чему оно?
А кольцо на 3-ем пальце? У мужчины???

И еще вызвала крайнее недоумение мендель в халате. Неоднозначный снимок, они ж вроде не семейная пара, где муж - работает, а жена вышла посниматься в домашнем халатике.
бредовая фотосессия.
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и еще вопрос, что он хотел сказать этой фотосессией? что ему очень ржачно, что страна скатывается в неуправляемый хаос?? От чего ему так смешно, народу Украины уже давно не смешно от его "творчества"...
И эта фотка с мендель...На что они намекают? на свои отношения? при живой жене?

ну просто чувство крайнего недоумения, где вопросов больше, чем ответов.
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